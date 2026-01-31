Những smartphone có camera chụp ảnh đẹp hơn iPhone 17 Pro

Cho dù chọn mẫu iPhone nào, trải nghiệm chụp ảnh và quay video luôn được đảm bảo ở mức cao, không chỉ đúng với các mẫu mới nhất mà còn áp dụng cho những thế hệ cũ có giá cả phải chăng hơn.

iPhone 17 Pro hiện chỉ xếp thứ tư trên bảng xếp hạng camera smartphone của DxOMark ẢNH: REUTERS

Một chiếc smartphone có camera tốt không chỉ đơn thuần là cung cấp độ phân giải cao mà còn chụp ảnh một cách ổn định. Apple đã khéo léo kết hợp phần cứng chất lượng và công nghệ nhiếp ảnh điện toán tinh vi giúp iPhone trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu về nhiếp ảnh trong thị trường smartphone.

Gần đây nhất, iPhone 17 Pro đã ra mắt với hệ thống ba camera 48 MP, bao gồm camera góc rộng, siêu rộng và tele, cùng khả năng quay video Dolby Vision ở độ phân giải 4K với tốc độ 120 khung hình/giây (fps).

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong lĩnh vực camera smartphone không chỉ dừng lại ở iPhone. Dựa trên các bài đánh giá từ chuyên gia và các thử nghiệm hiệu năng, dưới đây là ba mẫu smartphone Android có khả năng cạnh tranh, thậm chí vượt trội hơn iPhone 17 Pro về hiệu năng camera mà người dùng có thể tham khảo.

Oppo Find X8 Ultra

Ra mắt vào tháng 4.2025, Find X8 Ultra gây ấn tượng với hệ thống bốn camera, tất cả đều sử dụng cảm biến 50 MP. Hệ thống này bao gồm camera góc rộng, siêu rộng và hai camera tele kính tiềm vọng cho phép zoom quang học 3x và 6x. Đặc biệt, cảm biến True Chroma 2 MP giúp cải thiện độ chính xác về màu sắc của sản phẩm trong điều kiện ánh sáng yếu.

Find X8 Ultra nhỉnh hơn iPhone 17 Pro ở điểm số chụp ảnh trên DxOMark ẢNH: PHONEARENA

Tạp chí Digital Camera World đã gọi Find X8 Ultra là "ông vua mới của nhiếp ảnh di động". Chiếc smartphone này đạt 168 điểm trong bài kiểm tra của DxOMark, tương đương với iPhone 17 Pro, nhưng nhỉnh hơn về khả năng chụp ảnh.

Vivo X300 Pro

Ra mắt vào tháng 10.2025, Vivo X300 Pro sở hữu hệ thống ba camera với camera góc rộng và siêu rộng 50 MP, cùng camera tele 200 MP cho khả năng zoom quang 3,7x. Điểm mạnh của X300 Pro là khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng, giữ được độ chi tiết và dải tương phản rộng.

Camera Vivo X300 Pro có điểm vượt trội hơn nhiều so với iPhone 17 Pro ẢNH: KHẢI MINH

Vivo X300 Pro cũng hỗ trợ khả năng quay video 4K 120 fps 10-bit log, giúp người dùng dễ dàng chỉnh sửa màu sắc trong hậu kỳ. Trên DxOMark, chiếc smartphone của Vivo được chấm 171 điểm, cho thấy sức mạnh vượt trội của sản phẩm trong lĩnh vực camera.

Huawei Pura 80 Ultra

Mẫu smartphone của Huawei nổi bật với thiết kế camera ấn tượng, bao gồm 4 camera ở mặt sau, trong đó có camera chính sử dụng cảm biến 50 MP kích thước 1 inch. Điện thoại cũng trang bị camera siêu rộng 40 MP và hai camera tele với khả năng zoom quang 3,7x và 9,4x.

Camera Huawei Pura 80 Ultra hiện chưa có đối thủ trên DxOMark ẢNH: GSMARENA

Theo GSMArena, hiệu năng chụp ảnh của Huawei Pura 80 Ultra rất xuất sắc, và hiện tại sản phẩm đang dẫn đầu bảng xếp hạng camera smartphone của DxOMark với 175 điểm. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng lựa chọn Huawei có thể đi kèm với một số hạn chế về phần mềm do lệnh cấm của chính phủ Mỹ. Máy được trang bị chip Kirin 9020, bộ nhớ trong lên đến 1 TB và RAM 16 GB, kết hợp với pin 5.170 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 100W.

Những mẫu smartphone nói trên không chỉ mang lại trải nghiệm chụp ảnh tuyệt vời mà còn thể hiện sự cạnh tranh mạnh mẽ với iPhone 17 Pro trong lĩnh vực camera, đáp ứng tốt yêu cầu của người dùng trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động.