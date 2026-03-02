Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Sản phẩm

Sức hút khó cưỡng của MacBook giá rẻ

Kiến Văn
Kiến Văn
02/03/2026 14:01 GMT+7

Tháng 3 này, Apple dự kiến giới thiệu hàng loạt sản phẩm mới, trong đó có mẫu MacBook giá rẻ được đồn đoán từ lâu.

MacBook giá rẻ được thiết kế với khung nhôm nguyên khối và nhiều màu sắc rực rỡ hứa hẹn mang lại giá trị đáng kinh ngạc cho người tiêu dùng. Apple tin rằng sản phẩm này thu hút không chỉ những khách hàng hiện tại mà còn cả những người chưa sở hữu máy tính.

Sức hút khó cưỡng của MacBook giá rẻ - Ảnh 1.

MacBook giá rẻ sẽ hấp dẫn không chỉ người dùng sinh viên mà còn đối với những ai đang sở hữu iPhone mà chưa có máy tính

ẢNH: K. VĂN

Trong bản tin Power On mới nhất, phóng viên Mark Gurman của Bloomberg cho biết MacBook giá rẻ có khả năng chiếm tới 25% tổng doanh thu máy Mac xách tay trong năm tài chính này. Đặc biệt, người dùng iPhone chưa có máy tính sẽ có động lực lớn để mua mẫu MacBook mới nhờ vào mức giá hấp dẫn và hệ sinh thái phần mềm của Apple.

MacBook có giá trị cao nhất cho đến nay?

Các nguồn tin nội bộ chỉ ra rằng, dòng MacBook giá rẻ được mô tả là "có giá trị đáng kinh ngạc", với kỳ vọng sẽ thu hút nhiều người dùng chuyển từ máy tính Windows và Chromebook. Quan trọng hơn, Apple hy vọng sản phẩm này sẽ là lựa chọn đầu tiên cho những người dùng iPhone chưa sở hữu máy tính.

Bài phát biểu của Steve Jobs khi ra mắt MacBook Air đầu tiên vào ngày 15.1.2008

Mặc dù thông tin chi tiết về giá cả vẫn chưa được công bố, các báo cáo trước đó cho biết MacBook giá rẻ sẽ có giá bán lẻ từ 699 đến 799 USD. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết giá có thể lên tới 749 USD do tình trạng thiếu hụt DRAM. Hiện tại, MacBook Air 13 inch M4 với RAM 16 GB và SSD 256 GB đang được bán với giá 899 USD trên Amazon, nhưng cũng có thời điểm phiên bản này được niêm yết với giá thấp nhất là 749,99 USD.

Nếu MacBook giá rẻ ra mắt với mức giá 749 USD, những khách hàng không vội vàng mua sắm có thể chờ đợi các chương trình giảm giá, giúp tiết kiệm từ 50 đến 100 USD so với giá công bố của Apple.

Tin liên quan

MacBook 'sinh viên' sẵn sàng làm dậy sóng thị trường laptop

MacBook 'sinh viên' sẵn sàng làm dậy sóng thị trường laptop

Apple đang lên kế hoạch cho mẫu MacBook mới với mức giá phải chăng hơn để hướng đến đối tượng sinh viên và những người lần đầu mua máy tính.

