Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Đừng lãng phí tiền bạc vào những chiếc loa soundbar rẻ tiền

Kiến Văn
Kiến Văn
22/12/2025 07:31 GMT+7

Giá bán ngày càng dễ tiếp cận giúp loa soundbar thông minh trở thành giải pháp nâng cấp âm thanh TV phổ biến.

Trong cộng đồng audiophile, loa soundbar vẫn thường bị xem nhẹ, đặc biệt khi so sánh với các hệ thống âm thanh có kênh riêng biệt khi loa soundbar thường không thể tạo ra âm thanh vòm chân thực và tinh tế. 

Đừng lãng phí tiền bạc vào những chiếc loa soundbar rẻ tiền - Ảnh 1.

Người dùng được khuyến cáo nên chuyển sang loa soundbar thông minh thay vì các mẫu rẻ tiền

ẢNH: RTINGS

Dẫu vậy, nhiều loa soundbar hiện nay vẫn mang lại âm thanh tuyệt vời, đặc biệt với công nghệ Dolby Atmos mô phỏng. Khi kết hợp với tính dễ sử dụng, đặc biệt so với loa tích hợp của TV, loa soundbar trở nên đáng giá hơn.

Thị trường hiện tại có nhiều dòng loa soundbar khác nhau, từ giá rẻ đến cao cấp. Tuy nhiên, khi ngành công nghiệp âm thanh phát triển mạnh mẽ, việc chọn một loa soundbar thông thường có thể không đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng. Thay vào đó, người dùng được khuyến cáo nên chú ý đến các mẫu loa soundbar thông minh vì nhiều lý do khác nhau.

Loa soundbar thông minh là loại loa thanh mỏng, dài, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, không chỉ khuếch đại âm thanh TV mà còn kết nối không dây (Wi-Fi, Bluetooth), hỗ trợ trợ lý ảo (Alexa, Google Assistant) và công nghệ âm thanh vòm (Dolby Atmos) để mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao, đa năng như nghe nhạc, xem phim, chơi game, điều khiển nhà thông minh… trong một thiết kế gọn gàng.

Loa sounbar thông minh ngày càng rẻ

Trước đây, loa soundbar thông minh thường có giá cao. Ví dụ, Sonos Arc Ultra có giá khoảng 1.100 USD, trong khi Bose Smart Ultra Soundbar cũng không kém phần đắt đỏ với giá 900 USD.

Tuy nhiên, nếu chỉ cần một soundbar tốt hơn loa tích hợp của TV, có nhiều lựa chọn hợp lý hơn. Roku Streambar Pro chỉ có giá 99 USD, tích hợp cả hệ điều hành Roku và tương thích với Amazon Alexa. Hoặc Sonos Ray với giá khoảng 220 USD cung cấp âm thanh to, rõ ràng và âm trầm mạnh mẽ.

Nếu muốn một loa soundbar với Dolby Atmos và loa siêu trầm riêng, đó có thể là lựa chọn tốt. Tuy nhiên, chất lượng âm thanh có thể không tốt hơn so với một loa soundbar thông minh vốn tích hợp các tính năng lại với nhau.

Khả năng truyền phát, điều khiển bằng giọng nói

Loa soundbar thông thường có thể phát nhạc qua Bluetooth, nhưng điều này không phải lúc nào cũng tiện lợi. Các công nghệ như Apple AirPlay, Google Cast và Spotify Connect cho phép người dùng sử dụng loa soundbar thông minh như một hệ thống âm nhạc theo yêu cầu mà không cần bật TV, không chỉ giúp tránh được sự rắc rối khi kết nối mà còn hỗ trợ chất lượng âm thanh cao hơn.

Điều khiển bằng giọng nói cũng là một tính năng hữu ích giúp người dùng dễ dàng yêu cầu phát nhạc mà không cần phải thao tác trên màn hình. Tuy nhiên, không phải ai cũng thoải mái với việc loa soundbar thông minh lắng nghe từ khóa kích hoạt.

Tích hợp nhà thông minh, tùy chỉnh âm thanh

Một loa soundbar thông minh có thể cho phép người dùng điều khiển TV mà không cần sử dụng điều khiển từ xa. Tính năng tự động hóa tích hợp có thể giúp điều chỉnh âm lượng, bật TV, giảm độ sáng đèn và đóng rèm chỉ bằng một lệnh.

Đừng lãng phí tiền bạc vào những chiếc loa soundbar rẻ tiền - Ảnh 3.

Nhiều loa soundbar thông minh tích hợp hệ sinh thái nhà thông minh rất tiện lợi

ẢNH: BOSE

Khả năng tùy chỉnh âm thanh qua ứng dụng cũng là một điểm mạnh của loa soundbar thông minh. Nhiều sản phẩm hiện nay cho phép điều chỉnh EQ và tăng cường độ rõ nét giọng nói giúp người dùng không bỏ lỡ thông tin quan trọng trong các bộ phim.

Tuy nhiên, một số tính năng này chỉ dành riêng cho một thương hiệu cụ thể, điều đó làm hạn chế khả năng tích hợp với các nền tảng nhà thông minh khác. Hy vọng rằng trong tương lai, các sản phẩm sẽ được cải tiến để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Tin liên quan

Tại sao tín đồ âm thanh không ưa chuộng soundbar?

Tại sao tín đồ âm thanh không ưa chuộng soundbar?

Những tín đồ âm thanh luôn tìm kiếm trải nghiệm tái tạo âm thanh với độ trung thực cao, cùng với âm trường và hình ảnh âm thanh tốt.

Khám phá thêm chủ đề

soundbar loa thông minh nhà thông minh Hệ sinh thái thiết bị âm thanh Dolby Atmos
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận