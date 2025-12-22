Đừng lãng phí tiền bạc vào những chiếc loa soundbar rẻ tiền

Trong cộng đồng audiophile, loa soundbar vẫn thường bị xem nhẹ, đặc biệt khi so sánh với các hệ thống âm thanh có kênh riêng biệt khi loa soundbar thường không thể tạo ra âm thanh vòm chân thực và tinh tế.

Người dùng được khuyến cáo nên chuyển sang loa soundbar thông minh thay vì các mẫu rẻ tiền ẢNH: RTINGS

Dẫu vậy, nhiều loa soundbar hiện nay vẫn mang lại âm thanh tuyệt vời, đặc biệt với công nghệ Dolby Atmos mô phỏng. Khi kết hợp với tính dễ sử dụng, đặc biệt so với loa tích hợp của TV, loa soundbar trở nên đáng giá hơn.

Thị trường hiện tại có nhiều dòng loa soundbar khác nhau, từ giá rẻ đến cao cấp. Tuy nhiên, khi ngành công nghiệp âm thanh phát triển mạnh mẽ, việc chọn một loa soundbar thông thường có thể không đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng. Thay vào đó, người dùng được khuyến cáo nên chú ý đến các mẫu loa soundbar thông minh vì nhiều lý do khác nhau.

Loa soundbar thông minh là loại loa thanh mỏng, dài, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, không chỉ khuếch đại âm thanh TV mà còn kết nối không dây (Wi-Fi, Bluetooth), hỗ trợ trợ lý ảo (Alexa, Google Assistant) và công nghệ âm thanh vòm (Dolby Atmos) để mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao, đa năng như nghe nhạc, xem phim, chơi game, điều khiển nhà thông minh… trong một thiết kế gọn gàng.

Loa sounbar thông minh ngày càng rẻ

Trước đây, loa soundbar thông minh thường có giá cao. Ví dụ, Sonos Arc Ultra có giá khoảng 1.100 USD, trong khi Bose Smart Ultra Soundbar cũng không kém phần đắt đỏ với giá 900 USD.

Tuy nhiên, nếu chỉ cần một soundbar tốt hơn loa tích hợp của TV, có nhiều lựa chọn hợp lý hơn. Roku Streambar Pro chỉ có giá 99 USD, tích hợp cả hệ điều hành Roku và tương thích với Amazon Alexa. Hoặc Sonos Ray với giá khoảng 220 USD cung cấp âm thanh to, rõ ràng và âm trầm mạnh mẽ.

Nếu muốn một loa soundbar với Dolby Atmos và loa siêu trầm riêng, đó có thể là lựa chọn tốt. Tuy nhiên, chất lượng âm thanh có thể không tốt hơn so với một loa soundbar thông minh vốn tích hợp các tính năng lại với nhau.

Khả năng truyền phát, điều khiển bằng giọng nói

Loa soundbar thông thường có thể phát nhạc qua Bluetooth, nhưng điều này không phải lúc nào cũng tiện lợi. Các công nghệ như Apple AirPlay, Google Cast và Spotify Connect cho phép người dùng sử dụng loa soundbar thông minh như một hệ thống âm nhạc theo yêu cầu mà không cần bật TV, không chỉ giúp tránh được sự rắc rối khi kết nối mà còn hỗ trợ chất lượng âm thanh cao hơn.

Điều khiển bằng giọng nói cũng là một tính năng hữu ích giúp người dùng dễ dàng yêu cầu phát nhạc mà không cần phải thao tác trên màn hình. Tuy nhiên, không phải ai cũng thoải mái với việc loa soundbar thông minh lắng nghe từ khóa kích hoạt.

Tích hợp nhà thông minh, tùy chỉnh âm thanh

Một loa soundbar thông minh có thể cho phép người dùng điều khiển TV mà không cần sử dụng điều khiển từ xa. Tính năng tự động hóa tích hợp có thể giúp điều chỉnh âm lượng, bật TV, giảm độ sáng đèn và đóng rèm chỉ bằng một lệnh.

Nhiều loa soundbar thông minh tích hợp hệ sinh thái nhà thông minh rất tiện lợi ẢNH: BOSE

Khả năng tùy chỉnh âm thanh qua ứng dụng cũng là một điểm mạnh của loa soundbar thông minh. Nhiều sản phẩm hiện nay cho phép điều chỉnh EQ và tăng cường độ rõ nét giọng nói giúp người dùng không bỏ lỡ thông tin quan trọng trong các bộ phim.

Tuy nhiên, một số tính năng này chỉ dành riêng cho một thương hiệu cụ thể, điều đó làm hạn chế khả năng tích hợp với các nền tảng nhà thông minh khác. Hy vọng rằng trong tương lai, các sản phẩm sẽ được cải tiến để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.