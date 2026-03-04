Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Apple 'nâng cấp' MacBook Pro M5 với giá lên đến 105 triệu đồng

Kiến Văn
Kiến Văn
04/03/2026 05:58 GMT+7

Sau khi ra mắt iPhone 17e và iPad Air được nâng cấp, Apple tiếp tục giới thiệu các mẫu MacBook Pro mới đi kèm chip M5 Pro hoặc M5 Max.

Dòng MacBook Pro thế hệ mới bao gồm các lựa chọn màn hình 14 inch hoặc 16 inch với thiết kế giúp nâng cao hiệu suất, đặc biệt trong các tác vụ yêu cầu cao về trí tuệ nhân tạo (AI) và đồ họa.

Apple cho biết, chip M5 Pro và M5 Max sở hữu các lõi CPU nhanh nhất từ trước đến nay, kết hợp với kiến trúc GPU được thiết kế lại, tập trung vào thông lượng cao hơn và hiệu quả tốt hơn. Mỗi lõi GPU hiện tích hợp khả năng tăng tốc bộ xử lý thần kinh giúp giải quyết các tác vụ phức tạp như mô hình ngôn ngữ lớn, dựng hình 3D và chỉnh sửa video độ phân giải cao một cách mượt mà.

Apple 'nâng cấp' MacBook Pro M5 với giá lên đến 105 triệu đồng - Ảnh 1.

Các phiên bản mạnh mẽ hơn của MacBook Pro M5 đã chính thức ra mắt

ẢNH: APPLE

Băng thông bộ nhớ hợp nhất trên MacBook Pro mới đã được cải thiện để hỗ trợ tốt hơn cho các ứng dụng sáng tạo và dự án quy mô lớn, trong khi tốc độ SSD cũng được nâng cấp giúp truyền tải tập tin và khởi chạy ứng dụng nhanh hơn.

Những thông số đáng chú ý trên MacBook Pro M5

Tương tự như iPhone 17e, Apple đã nâng cấp dung lượng lưu trữ cơ bản cho toàn bộ dòng MacBook Pro M5 nhằm mang đến cho các chuyên gia nhiều không gian làm việc hơn mà không cần phụ thuộc vào bộ nhớ ngoài. Tất cả các mẫu với chip M5 Pro đều đi kèm với dung lượng lưu trữ từ 1 TB, trong khi các phiên bản M5 Max đi kèm dung lượng lưu trữ từ 2 TB.

Khả năng kết nối trên MacBook Pro M5 cũng được nâng cấp với hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6, cùng các cổng Thunderbolt 5 cho phép truyền dữ liệu nhanh hơn và hỗ trợ nhiều màn hình ngoài hơn. Màn hình Liquid Retina XDR vẫn là một tính năng nổi bật trên sản phẩm khi cung cấp thêm tùy chọn lớp phủ nano giúp giảm độ chói trong không gian làm việc.

Apple hứa hẹn MacBook Pro M5 trang bị thời lượng pin lên đến 24 giờ, cùng camera Center Stage 12 MP, micro chất lượng phòng thu và hệ thống âm thanh 6 loa. Các mẫu MacBook Pro mới sẽ có hai màu đen và bạc, bắt đầu nhận đặt trước từ ngày 4.3 và chính thức bán ra từ ngày 11.3.

MacBook Pro 14 inch với chip M5 Pro có giá khởi điểm từ 59,999 triệu đồng, trong khi cấu hình với chip M5 Max bắt đầu từ 97,999 triệu đồng. Mẫu 16 inch lớn hơn có giá khởi điểm từ 72,999 triệu đồng với chip M5 Pro và 104,999 triệu đồng với chip M5 Max.

