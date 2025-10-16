Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
MacBook Pro M5 ra mắt, bản xịn nhất vẫn còn chờ

Kiến Văn
16/10/2025 09:04 GMT+7

Apple vừa công bố phiên bản MacBook Pro cơ bản mới đi kèm chip M5 và màn hình 14 inch, trong khi các bản cao cấp hơn vẫn cần thêm thời gian.

MacBook Pro M5 vẫn giữ thiết kế tương tự như thế hệ tiền nhiệm, nhưng được nâng cấp với chip mới. Cụ thể, sản phẩm đi kèm CPU lên đến 10 lõi, bao gồm 4 lõi hiệu năng cao và 6 lõi tiết kiệm điện năng giúp tăng hiệu suất đa luồng lên 20% so với chip M4, đặc biệt trong các tác vụ như biên dịch mã.

Sức mạnh từ M5 giúp MacBook Pro mới đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau

Bên cạnh đó, GPU trên MacBook Pro M5 cũng được cải tiến đáng kể giúp mang lại khả năng xử lý đồ họa nhanh hơn 1,6 lần so với thế hệ trước. Apple cũng nâng cấp các tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) với Neural Engine tốt hơn và khả năng quản lý nhiệt hiệu quả hơn.

Giữ nguyên thiết kế, MacBook Pro M5 vẫn mạnh hơn đáng kể

Trong tuyên bố về sản phẩm, "ứng viên CEO Apple tiềm năng" John Ternus cho biết MacBook Pro đang trở nên tuyệt vời hơn nữa với sự xuất hiện của phiên bản 14 inch cùng chip M5. Theo ông Ternus, M5 đánh dấu bước tiến lớn tiếp theo về AI cho máy Mac và mang đến sự cải tiến vượt bậc về hiệu năng đồ họa, đáp ứng mọi nhu cầu từ sinh viên đến các chuyên gia sáng tạo.

Sản phẩm hướng đến nhiều đối tượng người dùng khác nhau

MacBook Pro M5 được trang bị cổng HDMI hỗ trợ độ phân giải lên đến 8K, khe cắm thẻ SDXC, cổng MagSafe 3 để sạc, cùng với khả năng hỗ trợ Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.3. Hệ điều hành macOS Tahoe cũng là một phần quan trọng trong bản cập nhật này, với các tính năng Apple Intelligence được cải tiến, khả năng đa nhiệm tốt hơn và thiết kế Liquid Glass hoàn toàn mới.

Giá khởi điểm cho MacBook Pro 14 inch M5 là 1.599 USD, với hai màu mà người dùng có thể lựa chọn là bạc và đen. Sản phẩm sẽ chính thức được bán ra từ ngày 22.10. Trong trường hợp tìm kiếm các biến thể sử dụng chip M5 Pro và M5 Max cao cấp hơn, người dùng vẫn phải tiếp tục chờ đợi thêm một thời gian nữa.

Xem thêm bình luận