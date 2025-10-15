Apple chính thức công bố iPad Pro M5 với hiệu năng vượt trội

iPad Pro M5 mang ngôn ngữ thiết kế tương tự như mẫu iPad Pro M4, nhưng được trang bị chip xử lý tiên tiến nhất của Apple, tấm nền OLED hàng đầu, cùng các phụ kiện như Magic Keyboard và Apple Pencil Pro.

Chip M5 mang đến cho iPad Pro nhiều nâng cấp giá trị ẢNH: APPLE

M5 giúp iPad Pro đủ sức thay thế laptop?

Sở hữu chip M5, iPad Pro mới hứa hẹn mang lại hiệu năng CPU đa nhân nhanh hơn tới 12% và hiệu năng đồ họa nhanh hơn tới 36% so với thế hệ trước. Một điểm đáng chú ý là iPad Pro M5 được trang bị tối thiểu 12 GB bộ nhớ RAM, nâng cấp từ 8 GB trong phiên bản tiền nhiệm. Đặc biệt, sản phẩm còn bổ sung modem N1 và C1X hỗ trợ kết nối di động bên cạnh các công nghệ Wi-Fi và Bluetooth, bao gồm Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread.

Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple - John Ternus, cho biết iPad Pro M5 mang đến trải nghiệm iPad tiên tiến và linh hoạt nhất từ trước đến nay. Điều này mở ra vô vàn khả năng sáng tạo và năng suất với bước nhảy vọt về hiệu năng AI, cải tiến đồ họa, kết nối không dây siêu nhanh và những tính năng đột phá của iPadOS 26.

iPadOS 26 giúp người dùng tận dụng hệ thống cửa sổ hoàn toàn mới cũng như tăng cường khả năng đa nhiệm. Không gian bộ nhớ RAM 12 GB lớn cũng hỗ trợ nhiều ứng dụng chạy cùng lúc và cải thiện hoạt động nền khi sử dụng.

Khả năng đa nhiệm được nâng cấp nhờ iPadOS 26 và RAM 12 GB trên sản phẩm ẢNH: APPLE

iPad Pro M5 bao gồm hai phiên bản 11 và 13 inch với màu đen không gian hoặc bạc. Phiên bản 11 inch có giá khởi điểm 999 USD, trong khi phiên bản 13 inch có giá 1.299 USD. Người dùng có thể lựa chọn giữa tùy chọn kết cấu nano và mạng di động, cùng với gói đăng ký AppleCare One giúp chăm sóc đặc biệt cho máy tính bảng của mình.

Đơn đặt hàng trước dành cho iPad Pro M5 hiện đã được Apple tiếp nhận, với kế hoạch phát hành chính thức ra thị trường từ ngày 22.10.