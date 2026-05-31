Phát biểu sau trận đấu, Arteta không giấu được sự thất vọng.

"Đau đớn, chỉ có vậy thôi. Khi bạn tiến rất gần đến đích ở giải đấu này và chỉ còn cách chức vô địch vài quả phạt đền, đó là cảm xúc mà chúng tôi phải cảm nhận", chiến lược gia người Tây Ban Nha nói.

Dù vậy, HLV Arsenal khẳng định đội bóng không được phép gục ngã sau thất bại này.

"Trước hết bạn phải trải qua nỗi đau đó, chấp nhận nó và biến nó thành động lực. Chúng tôi phải cải thiện để đạt tới một đẳng cấp khác bởi bóng đá châu Âu hiện nay đòi hỏi điều đó. Tôi muốn chúc mừng PSG vì theo quan điểm của tôi, họ là đội bóng xuất sắc nhất thế giới hiện nay", Arteta chia sẻ.

Nhà cầm quân 44 tuổi cũng bày tỏ sự tiếc nuối về quyết định của trọng tài Daniel Siebert trong tình huống Madueke ngã trong vòng cấm ở hiệp phụ.

Arsenal thua PSG chung kết Champions League, HLV Arteta ‘đau đớn, chỉ có vậy thôi’

"Tôi đã xem rất nhiều tình huống phạt đền ở giải đấu này trong 72 giờ qua và đó hoàn toàn có thể là một quả phạt đền. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Chúng tôi sẽ phải cải thiện để có một kết quả khác trong tương lai", Arteta nói.

Tiền vệ Declan Rice cũng cho rằng Arsenal cần nhanh chóng đứng dậy sau thất bại.

"Chúng tôi sẽ cố gắng nhìn lại chặng đường đã đi qua với góc nhìn tích cực hơn. Một số đội bóng vĩ đại nhất lịch sử cũng từng thua trên chấm luân lưu ở các trận chung kết. Điều đó thật tàn nhẫn nhưng đó là bóng đá. HLV đã nói với chúng tôi ông yêu tập thể này đến mức nào. Đây mới chỉ là sự khởi đầu của chúng tôi", tuyển thủ Anh cho biết.

Trong khi đó, HLV Luis Enrique đánh giá rất cao màn trình diễn của Arsenal và thừa nhận đội bóng Anh đã gây ra nhiều khó khăn cho PSG.

"Có thể hôm nay cả 2 đội đều xứng đáng chiến thắng. Nhưng nếu nhìn vào cả mùa giải, tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng vô địch. Arsenal rất mạnh về thể chất, tổ chức phòng ngự tốt và khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn", HLV người Tây Ban Nha nhận xét.

Chiến thắng tại Budapest giúp PSG trở thành CLB thứ 9 trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch cúp C1 châu Âu/Champions League. Đội bóng thủ đô nước Pháp cũng trở thành đội thứ 2 làm được điều này kể từ khi giải đấu mang tên Champions League.

Với Arsenal, thất bại chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối. Tuy nhiên, màn trình diễn trước PSG cho thấy đội bóng của Arteta vẫn đang tiến gần hơn tới mục tiêu chinh phục đỉnh cao châu Âu. Điều mà chiến lược gia người Tây Ban Nha mong muốn lúc này là các học trò biến nỗi đau ở Budapest thành động lực cho hành trình phía trước.