Đội nào mạnh nhất World Cup 2026?

A RGENTINA GẦN NHƯ NGUYÊN VẸN

Chưa bao giờ có một đội bóng bước vào World Cup với bản danh sách gồm đến 17 cầu thủ vừa nâng cúp vô địch 4 năm trước như Argentina tại giải năm nay. Danh sách đã có thể là 21 người, nếu Angel Di Maria không chủ động rút lui và Juan Foyth không gặp rủi ro chấn thương tại giải năm nay; còn Giovani Lo Celso và Nico Gonzalez không phải rút lui vì chấn thương vào giờ chót tại World Cup 2022.

Trong số 9 cầu thủ bị loại từ bản danh sách tham dự World Cup 2022, có đến 8 người trên 30 tuổi (còn lại là Foyth đang chấn thương). Đấy là lẽ tự nhiên, hơn là chọn lựa chuyên môn. HLV Lionel Scaloni coi như chẳng cần lựa chọn gì. Ông tin tưởng hoàn toàn vào lực lượng cũ; hoặc nói cách khác, HLV Scaloni chọn sự quen thuộc, xem đấy là ưu tiên. Không có cầu thủ nào đá nhiều hơn 1 trận ở vòng loại mà không có tên trong bản danh sách dự VCK.

Vấn đề đặt ra là với tất cả những gì hay ho nhất, kể cả tuyệt chiêu "đi bộ và tung đòn" của Lionel Messi, đều đã được mổ xẻ kỹ, Argentina liệu còn khả năng chiến thắng tại giải lần này? Giữ lại lực lượng gần như nguyên vẹn (Angel Di Maria mà không tự rút lui ở tuổi 38 thì anh cũng sẽ được chọn) là cách làm hơi lạ, nhất là khi nền bóng đá Argentina luôn có sức sản sinh ngôi sao mới.

Suốt 64 năm nay, chưa có đội nào bảo vệ được ngôi vô địch World Cup. Cũng không phải ngẫu nhiên mà Argentina bị xếp vào tận vị trí "ứng viên số 5" dù chính họ đang giữ cúp.

Ngược lại, Tây Ban Nha đã thay đổi nhiều so với 4 năm trước, dù trong danh sách đội vẫn tràn ngập các cầu thủ Barcelona. Nếu như sự thuần nhất trong đội tuyển Argentina gợi lên bầu không khí gia đình, thì sự thuần nhất trong đội tuyển Tây Ban Nha lại mang dáng vẻ "Barcelona mở rộng". Có đến 8 hảo thủ Barcelona trong danh sách đội Tây Ban Nha, và không có ai đến từ Real Madrid. Tây Ban Nha được đánh giá cao nhất vì họ dự giải với tư cách đương kim vô địch châu Âu, có "thần đồng" Lamine Yamal, thủ lĩnh Rodri và hàng loạt tài năng trẻ chơi rất ăn ý với nhau.

P HÁP MỚI THẬT SỰ ĐÁNG GỜM

Cái hay của Tây Ban Nha luôn lộ rõ, nhưng xét trong đẳng cấp cao thì đấy đôi khi lại là nhược điểm. Ai cũng biết họ sẽ tấn công ra sao, đánh vào chỗ nào, thông qua các ngôi sao nào. Pháp nguy hiểm hơn Tây Ban Nha ở sự đa dạng về bài bản chiến thuật cũng như khả năng bùng nổ của các cá nhân. Kylian Mbappe hẳn nhiên là ngôi sao nổi tiếng nhất, nhưng Pháp không phụ thuộc vào anh.

Theo trang transfermarkt.com, một đội hình chỉ gồm toàn các cầu thủ không được Pháp chọn đi World Cup đã có giá trị cao hơn Bồ Đào Nha, Brazil, Hà Lan, và cả đương kim vô địch Argentina tại World Cup này. Điều này đủ biết nguồn lực để tuyển chọn của Pháp mạnh như thế nào. Thật ra Pháp tuy mang danh "ứng viên số 2", nhưng gần như không có khoảng cách với Tây Ban Nha. Mặt khác khi danh hiệu đương kim vô địch thuộc về Argentina (chứ không phải Pháp), thì đấy cũng chỉ là khác biệt mong manh (trận chung kết World Cup 2022 phải giải quyết bằng loạt sút luân lưu 11 m).

Nếu phải dự đoán nhà vô địch World Cup trước khi bóng lăn bằng phương pháp loại suy, thì Brazil, Anh, Bồ Đào Nha đều có quá nhiều nhược điểm để thấy rằng họ có phần thua sút so với 3 "đại gia" vừa nêu.

Lịch sử đang chống lại Anh và Brazil. Còn nếu Anh hoặc Brazil mà vô địch World Cup này thì đấy sẽ là cột mốc rất lớn (nói là bất ngờ cũng được), làm thay đổi hẳn lịch sử World Cup. Chi tiết lịch sử ấy là chưa bao giờ có một đội bóng vô địch World Cup dưới sự dẫn dắt của HLV nước ngoài. Một nền bóng đá khan hiếm tài năng huấn luyện đến nỗi phải thuê HLV nước ngoài thì quả rất khó chinh phục World Cup. Bởi thành công ở World Cup không chỉ yêu cầu chiến thuật đặc sắc mà còn đòi hỏi chiến lược lâu dài, và cả sự thấu hiểu các đặc điểm nhỏ nhất của nền bóng đá, của cả dân tộc, văn hóa nói chung.

Ngoài Harry Kane, Anh không còn ai đáng gọi là ngôi sao lớn. Với Brazil, vấn đề lớn nhất là làm sao kết nối các hảo thủ thành một đội bóng thật sự (mà các hảo thủ Brazil giờ cũng không còn là ngôi sao lớn). Bồ Đào Nha thì không phải nói nhiều: được đưa vào hàng ngũ ứng viên vô địch World Cup đã là một bước tiến rồi.