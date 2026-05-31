Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Harry Kewell chê bai HAGL, HLV Quang Trãi phản bác tinh tế ‘Arsenal cũng đá như chúng tôi mà thôi’

Tiểu Bảo
31/05/2026 21:10 GMT+7

HLV Lê Quang Trãi tự hào khi HAGL đã thắng ngược CLB Hà Nội 3-1 để trụ hạng sớm, lấy Arsenal để phản bác khi HLV Harry Kewell chê HAGL không đá bóng.

HLV Lê Quang Trãi lấy Arsenal và PSG để phản bác lời chê HAGL của HLV Harry Kewell

ảnh: Khả Hòa

HLV HAGL và HLV Hà Nội 'đấu khẩu'

HAGL đã khởi đầu khó khăn sau bàn mở tỷ số của Hoàng Hên, nhưng đã trở lại mạnh mẽ trong hiệp 2 và thắng ngược 3-1 nhờ các pha lập công của Gia Bảo, Batista và tình huống đá phản lưới nhà của Thành Chung.

Sau trận đấu, HLV Harry Kewelll nói đầy ẩn ý trong họp báo: "Tôi chúc mừng HAGL giành kết quả tốt. Họ chơi thứ bóng đá không hẳn là bóng đá, nhưng vẫn chúc mừng. Tôi tiếc vì CLB Hà Nội không thể tận dụng được những cơ hội đơn giản để kết liễu trận đấu.

HAGL có 3 cơ hội và tận dụng cả 3. Hy vọng chúng tôi sẽ không gặp trọng tài Malaysia nữa, hy vọng là trọng tài Việt Nam. Tôi gửi lời xin lỗi CĐV Hà Nội đi rất dài và mệt để đến đây, hy vọng họ có chuyến trở về an toàn".

Tài năng trẻ Trần Gia Bảo đã tỏa sáng với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo giúp HAGL thắng ngược CLB Hà Nội 3-1

ảnh: Khả Hòa

HLV Lê Quang Trãi sau đó phản bác cách HLV Harry Kewell chê HAGL không đá bóng: "Đó là cách tiếp cận trận đấu của mỗi CLB, mỗi HLV. Ví dụ chung kết UEFA Champions League đêm qua, Arsenal cũng phải đá như... chúng tôi, bởi Arsenal phải đối đầu với 1 đội bóng được đầu tư rất nhiều tiền.

HAGL tự dùng cầu thủ tự đào tạo, dùng cầu thủ trẻ, đương nhiên chúng tôi phải chọn cách chơi phù hợp với chất lượng. Hà Nội chất lượng thì khỏi nói rồi họ đầu tư đội hình để đua vô địch".

Quay trở lại trận đấu, cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam nhận xét:" Tôi nghĩ các bạn xem nhiều trận đấu đã diễn ra như thế này rồi. Trận đấu rất cảm xúc, trong đầu có nhiều kịch bản, nhưng tôi chưa hình dung được kịch bản này. Bản thân tôi rất hạnh phúc, cảm ơn các cầu thủ và tất cả mọi người.

HAGL trụ hạng sớm 1 vòng trong khi CLB Hà Nội có nguy cơ mất HCĐ khi để Ninh Bình FC chiếm hạng 3 và bỏ xa 3 điểm

ảnh: Khả Hòa

Trong bóng đá, bản thân tôi khi chạm tới lòng tự ái thì bản năng, sự quyết tâm sẽ mãnh liệt hơn trên sân cỏ. Tôi cho rằng cầu thủ của tôi có năng lực nhưng đã có một chút thiếu tự tin ở hiệp 1.

Khi bị dẫn bàn không còn gì để mất. Họ xốc lại tinh thần, ra sân chiến đấu. Rất mừng là Gia Bảo khởi đầu cho bàn gỡ hòa và ghi bàn sau đó. Tôi rất cảm ơn sự đồng hành của người hâm mộ giúp đội bóng có động lực để chiến đấu".

