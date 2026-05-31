Sao trẻ Gia Bảo hay tuyệt đỉnh, HAGL thắng ngược nghẹt thở Hà Nội: Trụ hạng thành công, mừng rơi nước mắt!

Hoàng Hên tỏa sáng, ghi bàn cho CLB Hà Nội trên sân Pleiku Arena ảnh: Khả Hòa

HAGL lội ngược dòng ngoạn mục trước CLB Hà Nội

Trước khi bước vào cuộc chạm trán ở vòng 25 V-League 2025 - 2026, 2 đội bóng HAGL và CLB Hà Nội đang ngang bằng nhau về thành tích đối đầu tại Pleiku Arena với 2 trận thắng, 1 hòa và 2 thua cho mỗi đội.

Bước vào trận đấu ngày 31.5, HLV Harry Kewell tung ra đội hình ông ưng ý nhất nhất vào lúc này với Thành Chung, Hai Long, Xuân Mạnh cùng bộ 3 ngoại binh Fisher, Tadeu và Daniel. Hùng Dũng đeo băng đội trưởng thay cho Duy Mạnh vắng mặt, còn Tuấn Hải và Văn Quyết ngồi ghế dự bị.

Trong khi đó HLV Lê Quang Trãi cũng sử dụng từ đầu 3 ngoại binh Jairo, Marciel và tiền đạo Batista cùng với bộ khung U.23 Việt Nam gồm Trung Kiên, Quang Kiệt cùng với Thanh Sơn, Vĩnh Nguyên, Anh Tài...

Pha phản lưới nhà của Thành Chung sau quả căng của Gia Bảo ảnh: Khả Hòa

Trong trận đấu được điều khiển bởi trọng tài Malaysia Razlan Joffri Bin Ali, cả 2 đội bóng nhập cuộc rất quyết tâm. Đội khách CLB Hà Nội với nguồn cảm hứng mang tên Hoàng Hên đã khởi đầu trận đấu tự tin, chủ động dâng cao gây sức ép về phía đội chủ nhà.

Sau rất nhiều nỗ lực, CLB Hà Nội đã có bàn thắng mở tỷ số vào cuối hiệp 1. Hoàng Hên một lần nữa tỏa sáng với pha lập công ở phút 41. Đây là bàn thắng thứ 11 của chân sút vừa ra mắt đội tuyển Việt Nam vào tháng 3.

Phút 59, từ một tình huống chuyển trạng thái nhanh, tài năng trẻ Gia Bảo thoát xuống bên hành lang phải đã căng ngang vào trong rất khó chịu. Thành Chung trong nỗ lực ngoài người cản phá đã vô tình đưa bóng vào lưới, giúp HAGL gỡ hòa 1-1.

Trần Gia Bảo tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo giúp HAGL thắng ngược CLB Hà Nội ảnh: Minh Trần

Sau bàn thắng này, HLV Harry Kewell rút Fisher ra để tung vào sân người hùng AFF Cup 2024 Phạm Tuấn Hải. Ý đồ của nhà cầm quân người Úc rất rõ ràng là quyết giành trọn 3 điểm để đua tranh HCĐ, khi Ninh Bình FC đã sớm có bàn trước CLB Thanh Hóa.

Sau đó, cả 2 đội HAGL và CLB Hà Nội đều lần lượt làm mới hàng công với Văn Quyết (CLB Hà Nội) và Minh Tâm bên phía đội chủ nhà. Để rồi đến phút 80, bất ngờ đã đến khi Trần Gia Bảo rất nhanh thoát được sự đeo kèm của hậu vệ, đặt lòng vào góc xa đánh bại Văn Chuẩn.

Với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, sao trẻ Trần Gia Bảo giúp HAGL chuyển bại thành thắng trong hạnh phúc vỡ òa của CĐV nhà, giúp đội bóng phố núi càng tự tin hơn trước khi Batista ấn định chiến thắng 3-1 chung cuộc ở phút 90+1

Màn lội ngược dòng ngoạn mục này giúp HAGL có 26 điểm và trụ hạng sớm trước 1 vòng đấu tại V-League 2025 - 2026, thậm chí tạm xếp trên CLB Thanh Hóa. Ngược lại, CLB Hà Nội chỉ biết tự trách mình khi mất vị trí hạng 3 vào tay Ninh Bình FC, nguy cơ cao mất HCĐ khi thua tân binh V-League 3 điểm .

