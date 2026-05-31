Báo Thái Lan lại so sánh sốc, bóng đá Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á nhờ điều này

Yếu tố làm nên sự khác biệt

Tờ Siam Sport của Thái Lan phân tích về điểm mạnh và điểm yếu của cầu thủ Thái Lan trong vài năm qua: "Cầu thủ Thái Lan giàu kỹ thuật, có sự sáng tạo trong lối chơi. Tuy nhiên, bóng đá Thái Lan chưa bao giờ thành công với các HLV người Hàn Quốc nổi tiếng về mặt kỷ luật. Đấy là 1 trong những lý do mà CLB Kanchanaburi Power chiêu mộ HLV Park Hang-seo về với mình, thay đổi tính kỷ luật của cầu thủ Thái Lan.

Truyền thông Thái Lan thừa nhận cầu thủ Việt Nam có kỷ luật chiến thuật rất tốt Ảnh: VFF

Nếu ông Park thành công ở CLB Kanchanaburi Power trong thời gian tới, điều đó chắc chắn sẽ thúc đẩy các đội bóng khác của Thái Lan thay đổi cho phù hợp. Vì thế, sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo ở Thái Lan trong mùa bóng tới sẽ giúp cho sân cỏ ở đây giàu sức hút hơn".

Nhận định của tờ Siam Sport phần nào chỉ ra rằng về tính kỷ luật chiến thuật, giới cầu thủ Việt Nam hiện đã vượt mặt giới cầu thủ Thái Lan. Điều đó giúp cho bóng đá Việt Nam rất thành công với các HLV người Hàn Quốc nổi tiếng về kỷ luật, trong khi bóng đá Thái Lan có dấu hiệu thụt lùi trong vài năm gần nhất.

Thành tích nói lên tất cả

Trước đó, tờ Bola Sport của Indonesia từng có nhận định tương tự: "Các cầu thủ trẻ của Việt Nam ngày nay vừa được trang bị chất kỹ thuật của bóng đá Nam Mỹ, vừa được rèn luyện tính kỷ luật của bóng đá châu Âu. Kết quả là bóng đá Việt Nam trở thành nền bóng đá mạnh nhất Đông Nam Á trong khoảng 5 năm gần nhất. Họ thâu tóm gần hết các danh hiệu quan trọng của bóng đá khu vực".

Đội tuyển U.23 Việt Nam từng đánh bại U.23 Thái Lan tại SEA Games 33, ngay trên đất Thái Lan Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Chất kỹ thuật giúp cho cầu thủ Việt Nam ngày nay chơi kiểm soát bóng tốt hơn hầu hết các đội bóng ở Đông Nam Á, kể cả các đội tuyển Thái Lan. Bằng chứng là trong trận chung kết SEA Games 33 năm 2025, đội tuyển U.23 Việt Nam giữ bóng tốt hơn, phối hợp hay hơn hẳn đội tuyển U.23 Thái Lan. Khi đó, chúng ta mới là đội tấn công chủ động, còn U.23 Thái Lan là đội buộc phải chơi phòng ngự phản công, hình ảnh trái ngược hoàn toàn với những gì mà người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á quen thuộc trong các cuộc đối đầu giữa các đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan nhiều năm trước.

Còn về tính kỷ luật, đặc biệt là kỷ luật chiến thuật cao giúp các đội tuyển Việt Nam gần như thành công tuyệt đối khi đối đầu với các đội bóng ở Tây Á trong thời gian gần nhất. Riêng 2 giải đấu trẻ cấp độ châu Á từ đầu năm 2026 đến giờ, các đại diện của bóng đá Việt Nam đều toàn thắng trước các đội bóng mạnh của Tây Á.

Cụ thể, U.23 Việt Nam thắng Jordan 2-0, Ả Rập Xê Út 1-0 (vòng bảng), thắng UAE 3-2 (tứ kết) tại giải U.23 châu Á 2026. Đội tuyển U.17 Việt Nam thắng U.17 Yemen 1-0, thắng UAE 3-2 tại vòng bảng giải U.17 châu Á 2026. Các đội bóng Tây Á yếu về kỷ luật chiến thuật, nhưng không phải nền bóng đá ở Đông Nam Á nào cũng biết tận dụng điểm yếu này của đối thủ, ngoại trừ các đội tuyển Việt Nam. Điều đó phản ánh tính kỷ luật của giới cầu thủ Việt Nam khá cao.

Đấy là chi tiết mà giới bóng đá và giới truyền thông Thái Lan đã bắt đầu ghi nhận. Họ dần chỉ ra điểm kém của mình, ngầm thừa nhận điểm mạnh của giới bóng đá Việt Nam, của giới cầu thủ Việt Nam. Những điểm mạnh đó của bóng đá nước ta dùng để trang bị cho các cầu thủ từ hàng thập kỷ, thông qua việc miệt mài đào tạo cầu thủ trẻ, cũng như hệ thống hóa các giải đấu trẻ cấp quốc gia. Điều đó giúp cho cầu thủ Việt Nam ngày nay thể hiện kỹ thuật, tư duy, kỷ luật chiến thuật một cách hết sức tự nhiên khi tham dự các giải quốc tế!