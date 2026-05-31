Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.19 Việt Nam đấu Indonesia cực mạnh, HLV Nhật Bản: 'Mỗi trận đều là chung kết'

Nghi Thạo
31/05/2026 17:16 GMT+7

Sáng 31,5, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi đã tham dự buổi họp báo trước vòng bảng giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2026 tại Medan (Indonesia). Vị thuyền trưởng người Nhật Bản khẳng định U.19 Việt Nam đã có sự chuẩn bị nghiêm túc và sẽ bước vào giải đấu với quyết tâm cao nhất.

Trận U.19 Việt Nam gặp U.19 Indonesia là cuộc so tài đáng chú ý nhất

Phát biểu trước truyền thông, HLV Yutaka Ikeuchi bày tỏ sự vui mừng khi các cầu thủ trẻ có cơ hội được góp mặt tại một sân chơi khu vực giàu tính cạnh tranh, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho quá trình phát triển trong tương lai. "Chúng tôi rất vui khi các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu tại giải đấu này. U.19 Việt Nam sẽ cố gắng hết sức và thi đấu từng trận như một trận chung kết", HLV Yutaka Ikeuchi nhấn mạnh.

Tại bảng A, U.19 Việt Nam nằm cùng bảng với chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Trong đó, cuộc đối đầu giữa U.19 Việt Nam và U.19 Indonesia được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ đánh giá là trận đấu đáng chú ý nhất của bảng đấu.

U.19 Việt Nam đấu Indonesia cực mạnh, HLV Nhật Bản: 'Mỗi trận đều là chung kết'- Ảnh 1.

HLV Ikeuchi nhấn mạnh mỗi trận đấu của U.19 Việt Nam tại giải đều là chung kết

ẢNH: VFF

Về nhận định này, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết đội tuyển U.19 Việt Nam không dành sự tập trung cho riêng một đối thủ nào mà sẽ tiếp cận giải đấu với tinh thần cao nhất ở tất cả các trận đấu. "Như tôi đã chia sẻ, U.19 Việt Nam sẽ chiến đấu hết sức mình trong từng trận đấu. Trận gặp Indonesia cũng vậy", ông nói.

Chủ nhà có 6 cầu thủ đang thi đấu và đào tạo ở nước ngoài

Đội chủ nhà U.19 Indonesia được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch khi sở hữu nhiều nhân sự chất lượng, trong đó có 6 cầu thủ đang thi đấu và đào tạo ở nước ngoài.

U.19 Việt Nam đấu Indonesia cực mạnh, HLV Nhật Bản: 'Mỗi trận đều là chung kết'- Ảnh 2.

U.19 Việt Nam đối mặt nhiều khó khăn về nhân sự

ẢNH: VFF

Trong khi đó, U.19 Việt Nam bước vào giải trong bối cảnh chưa thể sở hữu đội hình tối ưu nhất do những khó khăn về lực lượng vì vướng lịch thi đấu trong nước. Dù vậy, HLV Yutaka Ikeuchi vẫn đặt niềm tin vào những cầu thủ hiện có và tinh thần chiến đấu của toàn đội.

Chiều cùng ngày, U.19 Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng tại Medan để hoàn thiện các phương án chiến thuật, rà soát đội hình, hướng tới mục tiêu có khởi đầu thuận lợi tại giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2026. Ở trận ra quân, U.19 Việt Nam gặp U.19 Timor Leste vào chiều 1.6.

