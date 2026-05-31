Đình Bắc rực sáng giúp CLB CAHN thắng đẹp ngày đăng quang, đẩy Becamex TP.HCM vào cảnh bi đát

CLB Công an Hà Nội (CAHN) bước vào vòng 25 với tâm thế của nhà vô địch khi đã sớm đăng quang từ 3 vòng đấu trước. Trận hòa 1-1 trên sân Hà Tĩnh ở vòng đấu gần nhất không ảnh hưởng đến vị thế của đội bóng ngành công an. Trái lại, màn tiếp đón CLB Becamex TP.HCM trên sân Hàng Đẫy còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi thầy trò HLV Mano Polking sẽ chính thức nâng cúp vô địch trước sự chứng kiến của khán giả nhà. Trong ngày hội lớn của mình, CLB CAHN cho thấy quyết tâm giành 3 điểm khi tung ra sân đội hình mạnh nhất và những gương mặt như Nguyễn Filip, Quang Hải, Đình Bắc hay Leo Artur, Alan.

CLB CAHN (áo đỏ) tung ra sân đội hình rất mạnh khi đấu CLB Becamex TP.HCM, với mục tiêu không gì khác ngoài giành 3 điểm ẢNH: MINH TÚ

CLB CAHN thi đấu hưng phấn trong ngày đăng quang

Với lợi thế tâm lý cũng như sự cổ vũ của CĐV nhà, không khó hiểu khi CLB CAHN nắm thế chủ động sau tiếng còi khai cuộc. Những phút đầu trận, các học trò của HLV Polking đã đẩy cao tốc độ trận đấu, liên tục tấn công ở hai hành lang cánh nhằm xuyên thủng lưới Becamex TP.HCM. Phút thứ 10, Đình Bắc có pha xử lý bên cánh phải và căng ngang để Alan sút tung lưới Becamex TP.HCM. Đáng tiếc, bàn thắng này của đội chủ sân Hàng Đẫy đã không được công nhận vì trọng tài xác định bóng đá đi hết đường biên ngang trước khi Đình Bắc chuyền bóng.

Dù vậy, CLB CAHN cũng không cần tiếc nuối quá lâu khi chỉ 6 phút sau họ đã tìm được bàn mở tỷ số. Xuất phát từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Đình Bắc có đường chuyền vừa tầm để Alan thoát xuống, giúp CLB CAHN dẫn trước 1-0.

Đình Bắc (số 7) kiến tạo để Alan mở tỷ số cho CLB CAHN ẢNH: MINH TÚ

Có bàn mở tỷ số, CLB CAHN vẫn đẩy cao đội hình, gia tăng sức về phía khung thành CLB Becamex Bình Dương. Phút 19, Văn Đô căng ngang khó chịu, giúp Alan dứt điểm ở cự ly gần. Tuy nhiên, thủ thành Minh Toàn của Becamex TP.HCM đã chơi xuất thần, cản phá thành công. Tiếp đó, ở phút 30, CLB CAHN tiếp tục khiến khung thành Becamex TP.HCM chao đảo với 2 pha dứt điểm liên tiếp của Alan và Leo Artur, buộc thủ thành Minh Toàn phải vất vả cản phá. Cuối hiệp đấu đầu tiên, CLB CAHN còn có thêm 2 pha dứt điểm trúng đích nguy hiểm, nhưng tất cả đều không thể thắng được thủ thành đội khách.

Trái ngược với màn trình diễn đẹp mắt của CLB CAHN, CLB Becamex TP.HCM hoàn toàn bế tắc ở hiệp 1, không có bất kỳ cú sút nguy hiểm nào. Thậm chí, ở những phút bù giờ, họ còn nhận bất lợi khi Tuấn Cảnh nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng với Quang Hải. Rất may cho CLB Becamex TP.HCM là trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã tham khảo VAR, rút lại thẻ đỏ và thay bằng thẻ vàng cho Tuấn Cảnh.

Tuấn Cảnh (số 19) suýt bị đuổi khỏi sân sau pha vào bóng với Quang Hải ẢNH: MINH TÚ

Sau giờ nghỉ, CLB CAHN vẫn thi đấu áp đảo. Chỉ mất hơn 1 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Leo Artur đã giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt. Đáng chú ý, Đình Bắc tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét ở bàn thắng này khi có pha xử lý bóng bình tĩnh, trước khi kiến tạo cho Leo Artur lập công.



Bị dẫn trước 2 bàn, CLB Becamex TP.HCM buộc phải đẩy cao đội hình, chơi tấn công. Sau một vài nỗ lực, phút 57, các học trò HLV Hứa Hiền Vinh tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, với cú đá nhanh trong vòng cấm của Milos.

Bắt đầu từ phút 60, trận đấu vẫn diễn ra với thế trận một chiều, nghiêng về CLB CAHN. Với sự năng nổ của Đình Bắc hay cầu thủ vào sân thay người Minh Phúc, CLB CAHN liên tục lên bóng, khiến khung thành Becamex TP.HCM luôn bị đặt vào tình trạng báo động. Dù vậy, thủ thành Minh Toàn đã có ngày thi đấu xuất sắc, giúp CLB Becamex TP.HCM không để thủng lưới thêm bàn nào.

Đình Bắc (phải) tỏa sáng trong ngày CLB CAHN nâng cao chiếc cúp vô địch ẢNH: MINH TÚ

Chung cuộc, CLB CAHN đánh bại Becamex TP.HCM 2-1. Với 3 điểm ở trận đấu này, thầy trò HLV Polking hiện có 64 điểm, đã san bằng kỷ lục điểm số trong một mùa giải mà CLB Hà Nội từng thiết lập vào năm 2018. Đồng thời, ngay sau khi trận đấu kết thúc, CLB CAHN cũng tổ chức lễ nhận cúp vô địch V-League 2025 - 2026.

Phía đối diện, CLB Becamex TP.HCM thật sự lâm nguy sau trận thua này. Minh Khoa cùng các đồng đội hiện có 21 điểm sau 25 trận, bằng với các đội Đà Nẵng, CLB PVF-CAND và rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng.