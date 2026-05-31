Thể thao Bóng đá Việt Nam

Vị thế của ông Kim Sang-sik mà cả HLV Thái Lan và Indonesia 'mơ' cũng khó có được

Hồng Nam
31/05/2026 11:00 GMT+7

Khác với AFF Cup 2024, vị thế và tầm vóc của HLV Kim Sang-sik đã khác hẳn, giúp ông có thể giải tỏa áp lực để đảm bảo thành tích cho đội tuyển Việt Nam.

Tình thế đảo ngược với HLV Kim Sang-sik

Tại AFF Cup 2024, HLV Kim Sang-sik từng dẫn đội tuyển Việt Nam dự giải với nỗi lo... bị sa thải. "Tôi còn chưa tháo hết hành lý ở nhà", ông Kim kể lại với Báo Thanh Niên. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tin rằng nếu thất bại tại AFF Cup, hợp đồng của ông sẽ khép lại. 

Tuy nhiên, sau 2 năm, tình thế đã khác với ông Kim Sang-sik. Cựu HLV Jeonbuk Hyundai Motors giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024, có mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2027 và bất bại liền 16 trận. 

Tại U.23 Việt Nam, ông Kim còn có thành tích ấn tượng hơn, với 2 chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và HCĐ U.23 châu Á 2026. HLV Kim Sang-sik giúp U.23 Việt Nam thắng liền 15 trận, thành tích ngay cả người tiền nhiệm Park Hang-seo cũng không làm được.

Nhờ 2 năm thành công vang dội, ông Kim sẽ bước đến AFF Cup 2026 với hành lý được... tháo toàn bộ. Nhà cầm quân Hàn Quốc đã chứng tỏ xong năng lực ở tầm Đông Nam Á. Nhiệm vụ trước mắt của ông là xây dựng lực lượng và định hình triết lý chơi cho giải đấu tầm châu Á, như Asian Cup 2027. Những giải đấu như AFF Cup hay FIFA ASEAN Cup trong thời gian tới chỉ thuần túy là bước đệm. Sức ép vẫn có (điều hiển nhiên với mọi HLV), dù vậy, vị thế ông Kim sẽ không lung lay chỉ bởi thành bại ở một giải đấu.

Song, những chiến lược gia của Thái Lan hay Indonesia sẽ không "dễ thở" như thế.

Áp lực nặng nề 

2 năm trước, Thái Lan và Indonesia cùng dự AFF Cup với những HLV quen thuộc. Người Thái trọng dụng Masatada Ishii, như một phần trong kế hoạch "Nhật hóa". Indonesia có Shin Tae-yong, "công thần" đã đưa Indonesia vào đến vòng loại thứ ba World Cup 2026. 

Thế nhưng, cả hai không còn tại vị. Ishii bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải hồi tháng 10.2025, nhường chỗ cho HLV Anthony Hudson. Shin Tae-yong cũng rời ghế nhường chỗ cho Patrick Kluivert, sau đó chính Kluivert cũng bị sa thải bởi không giành vé đến World Cup. John Herdman được chọn thay thế.

AFF Cup 2026 là màn ra mắt của cả hai HLV Hudson (Thái Lan) và Herdman (Indonesia) ở giải Đông Nam Á.

Hai tân chiến lược gia của Indonesia và Thái Lan đều có "CV" xịn. Ông Herdman từng dẫn dắt đội tuyển nữ New Zealand (2006 - 2011), đội tuyển nữ Canada (2011 - 2018), đội tuyển nam Canada (2018 - 2023) và Toronto FC (2023 - 2024), trước khi bén duyên Indonesia. Trong khi đó, HLV Hudson từng làm HLV Bahrain (2013 - 2014), New Zealand (2014 - 2017) và Mỹ (tạm quyền năm 2023). Đầu năm 2025, HLV người Anh được chọn dẫn dắt BG Pathum. Khi mùa 2024 - 2025 kết thúc, ông làm giám đốc kỹ thuật FAT.

Song, để thành công ở Đông Nam Á, bản hồ sơ ấn tượng là chưa đủ. HLV Akira Nishino đã thất bại ở Thái Lan, dù ông từng dẫn dắt Nhật Bản đá World Cup 2018 và là "tượng đài" trong làng huấn luyện xứ mặt trời mọc. HLV Patrick Kluivert dạn dày kinh nghiệm ở châu Âu, vẫn không thể đưa dàn cầu thủ gốc Hà Lan của Indonesia đến World Cup.

Ngược lại, ông Kim Sang-sik lại thành công vang dội dẫu trước khi đến Việt Nam, "trọn gói" sự nghiệp huấn luyện chỉ dừng lại ở Jeonbuk. Hay HLV Park Hang-seo viết nên lịch sử, bất chấp dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ở giai đoạn bị nhìn nhận là xuống dốc, hết thời.

Điều quan trọng là sự phù hợp và kiên trì. Bóng đá Thái Lan hay Indonesia đều có tiềm lực ấn tượng. Tiền bạc, cầu thủ giỏi... chưa bao giờ là trở ngại với FAT hay PSSI. Thế nhưng, có lẽ chính việc thiếu kiên nhẫn đã khiến những HLV như Shin Tae-yong hay Ishii phải chia tay theo cách không trọn vẹn.

Để giờ đây, áp lực đổ dồn lên vai Herdman và Hudson. Hai chiến lược gia mang hơi thở châu Âu khó giữ được ghế nếu Indonesia, Thái Lan chơi kém tại hai giải Đông Nam Á tới đây. 

