Đội tuyển Mỹ thắng trận nhờ ‘kẽ hở’ của luật mới, FIFA sẽ nhanh chóng vào cuộc?

Đội tuyển Mỹ lên khu vực kỹ thuật trao đổi thay vì uống nước ngoài đường biên

Trong trận đấu với đại diện hàng đầu châu Phi, người hâm mộ Mỹ đã chứng kiến hình ảnh khá lạ khi các cầu thủ chủ nhà không tập trung quanh đường biên để nghe chỉ đạo như thường lệ trong thời gian nghỉ uống nước. Thay vào đó, họ kéo về khu vực băng ghế dự bị để trực tiếp xem lại các tình huống trên máy tính xách tay, trong khi HLV Pochettino phân tích từng pha bóng ngay tại chỗ.

Cách làm này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Tờ Mirror nhận định chiến lược gia người Argentina đã rất nhanh nhạy trong việc khai thác một khoảng trống của luật thi đấu mới sẽ được áp dụng tại World Cup 2026.

Theo đó, FIFA và Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB) đang siết chặt việc các đội lợi dụng những tình huống thủ môn nằm sân để triệu tập toàn đội vào khu kỹ thuật nhận chỉ đạo chiến thuật. Trưởng ban Trọng tài FIFA, ông Pierluigi Collina, khẳng định các trọng tài sẽ xử lý nghiêm những trường hợp cố tình kéo dài thời gian hoặc tạo ra các cuộc họp chiến thuật trái tinh thần thi đấu.

Tuy nhiên, các khoảng nghỉ uống nước kéo dài khoảng 3 phút trong mỗi hiệp đấu hiện vẫn chưa có quy định cụ thể cấm HLV sử dụng công nghệ để trao đổi chiến thuật với cầu thủ. Chính điều này đã mở ra cơ hội để đội tuyển Mỹ thử nghiệm phương pháp mới.

HLV Pochettino đã tận dụng khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp để đưa ra những chỉ dẫn cho các học trò ngay khu vực kỹ thuật ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ VIDEO

Sau trận đấu, HLV Pochettino bày tỏ: “Tôi nghĩ việc các cầu thủ được trực tiếp xem lại các tình huống là điều rất hữu ích. Không chỉ đơn giản là nói cho họ biết họ cần làm gì hay phải cải thiện điều gì. Khi được tận mắt nhìn thấy những gì đang diễn ra trên sân, họ hiểu vấn đề nhanh hơn rất nhiều”.

Hiện FIFA chưa xác nhận liệu hình thức phân tích video ngay trong thời gian nghỉ uống nước có được phép áp dụng tại World Cup hay không. Dù máy tính bảng và máy tính xách tay vốn được phép sử dụng trong khu vực kỹ thuật, nhưng các quy định liên quan đến việc trình chiếu tình huống chiến thuật cho cầu thủ trong thời gian tạm dừng trận đấu vẫn chưa được làm rõ. Tờ Mirror dự đoán, trong những ngày tới, nhiều khả năng FIFA sẽ đưa ra những tuyên bố về hành động tương tự như cách HLV Pochettino đã làm.

Dẫu vậy, thử nghiệm của đội tuyển Mỹ đã cho thấy hiệu quả nhất định. Sau quãng thời gian bị nghi ngờ vì liên tiếp thất bại trước Bỉ và Bồ Đào Nha ở các trận giao hữu gần đây, đội bóng xứ cờ hoa đã đánh bại Senegal - đương kim á quân châu Phi bằng màn trình diễn giàu năng lượng và quyết tâm.

Đáng chú ý, đây mới là chiến thắng thứ hai của HLV Pochettino trước một đội tuyển thuộc tốp 15 thế giới kể từ khi ông tiếp quản đội tuyển Mỹ vào tháng 9.2024. Chiến lược gia 54 tuổi cho rằng kết quả này có ý nghĩa lớn hơn về mặt tinh thần cho đội tuyển Mỹ.

Ông nhấn mạnh: “Chiến thắng luôn quan trọng với chúng tôi. Nhưng lần này, tôi nghĩ nó còn quan trọng hơn với môi trường xung quanh đội tuyển. Sau các trận đấu với Bỉ và Bồ Đào Nha, người hâm mộ cần thêm niềm tin. Hôm nay chúng tôi đã cho thấy sự cam kết, tinh thần chiến đấu và tài năng của đội bóng”.

Nhà cầm quân người Argentina cũng dành lời khen cho ngôi sao số một Christian Pulisic. Tiền đạo đang khoác áo AC Milan ghi 1 bàn thắng và có 1 kiến tạo trước Senegal, chấm dứt chuỗi nhiều tháng không lập công cho đội tuyển quốc gia.

“Màn trình diễn của Christian trong 45 phút là rất tích cực. Cậu ấy vẫn còn có thể cải thiện thêm, nhưng điều quan trọng là bàn thắng đã trở lại. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với một cầu thủ khi World Cup đang đến gần”, HLV Pochettino nói thêm.

Đội tuyển Mỹ (số 10) có màn chạy đà tốt trước thềm World Cup 2026 trên sân nhà ẢNH: REUTERS

Tại World Cup 2026, đội tuyển Mỹ nằm ở bảng D, họ sẽ mở màn chiến dịch của mình bằng trận đấu với Paraguay lúc 8 giờ ngày 13.6 tại Los Angeles, trước khi đối đầu với đội tuyển Úc lúc 2 giờ ngày 20.6 và Thổ Nhĩ Kỳ lúc 9 giờ ngày 26.6 ở vòng bảng (đều giờ Việt Nam).