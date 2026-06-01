Mexico chính thức điền tên thủ môn Ochoa dự World Cup, sánh ngang Messi và Ronaldo

Đội chủ nhà Mexico chờ đến phút cuối

Mexico thi đấu trận khai mạc World Cup 2026 gặp Nam Phi lúc 2 giờ ngày 12.6 tới đây trong khuôn khổ bảng A trên sân Estadio Azteca huyền thoại ở Mexico City. Nhưng phải đến ngày 1.6, ngay hạn cuối nộp danh sách cho FIFA, và sau trận giao hữu thắng đội Úc tỷ số 1-0, HLV Javier Aguirre mới công bố danh sách chính thức 26 cầu tranh tài.

Thủ môn Ochoa chính thức có lần thứ 6 dự World Cup, sánh ngang Messi và Ronaldo Ảnh: Reuters

Đáng chú ý nhất là sau nhiều chờ đợi, thủ môn kỳ cựu 40 tuổi Guillermo Ochoa đã chính thức có tên tham dự World Cup. Đây là kỳ World Cup thứ 6 của thủ môn giàu kinh nghiệm này, anh chia sẻ kỷ lục cùng với Messi và Ronaldo của Bồ Đào Nha. Mặc dù vậy, HLV Aguirre đã loại tiền đạo German Berterame, đồng đội của Messi ở CLB Inter Miami.

Với thủ môn Ochoa, anh từng có trận ra mắt World Cup tại Đức vào năm 2006, dù rất ít được ra sân cho đội tuyển Mexico trong những năm gần đây, nhưng đã được triệu tập khi HLV Aguirre muốn kết hợp kinh nghiệm và sức trẻ trong đội hình 26 người của mình.

Còn lại, Mexico mang đến World Cup 2026 những tên tuổi xuất sắc nhất hiện nay của họ, như đội trưởng Edson Alvarez và tiền đạo Raul Jimenez. Bên cạnh, tài năng trẻ đang nổi lên là tiền đạo Armando Gonzalez của CLB Guadalajara và tiền vệ tuổi teen Gilberto Mora cũng góp mặt.

Ở tuổi 17, Mora sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội tuyển Mexico tại World Cup, trong khi hai cầu thủ mang hai quốc tịch được đào tạo tại Mỹ là Obed Vargas và Brian Gutierrez cũng nằm trong số những cầu thủ trẻ trong đội hình.

HLV Aguirre cũng đã chọn tiền vệ Alvaro Fidalgo sinh ra ở Tây Ban Nha và tiền đạo Julian Quinones sinh ra ở Colombia, hai cầu thủ nhập tịch đã trở thành những trụ cột của đội tuyển Mexico.

Mexico từng lọt vào tứ kết World Cup 1986 khi là chủ nhà duy nhất của giải đấu. Năm nay, họ là đồng chủ nhà cùng với Mỹ và Canada.

Với HLV Aguirre, đây là kỳ World Cup thứ 3 ông dẫn dắt đội tuyển Mexico sau các kỳ World Cup 2002 và 2010. Đội tuyển Mexico sẽ còn trận khởi động với Serbia lúc 9 giờ ngày 5.6, trước khi chuẩn bị gặp Nam Phi mở màn World Cup 2026.