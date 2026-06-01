HLV Tây Ban Nha tiết lộ tình trạng của Yamal, mong trận ra quân World Cup sẽ…

Lamine Yamal đã trở thành tâm điểm chú ý của đội tuyển Tây Ban Nha trước thềm World Cup 2026, khi những lo ngại về chấn thương gân kheo của ngôi sao trẻ này liên tục xuất hiện trong thời gian qua. Tuy nhiên, HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente, vừa mang đến tín hiệu tích cực cho người hâm mộ khi khẳng định cầu thủ của Barcelona đang hồi phục rất tốt và nhiều khả năng sẽ kịp góp mặt ở trận mở màn World Cup 2026.

Chia sẻ với Mundo Deportivo tối 1.6 (giờ Việt Nam), chiến lược gia 64 tuổi cho biết: “Trước hết, chúng tôi tin rằng cậu ấy sẽ đến với thể trạng tốt. Chúng tôi luôn duy trì liên lạc đầy đủ với các CLB và nhận được những cập nhật hằng ngày về tiến trình hồi phục của cậu ấy”.

Lamine Yamal đang trong quá trình hồi phục chấn thương ẢNH: REUTERS

Yamal hồi phục nhanh hơn dự kiến

Không chỉ lạc quan về khả năng tham dự World Cup của Lamine Yamal, HLV đội tuyển Tây Ban Nha còn tin rằng tài năng 18 tuổi này có thể tạo nên khác biệt ngay ở trận ra quân World Cup 2026, gặp Cape Verde tại Atlanta (Mỹ) vào ngày 15.6.

Nhà cầm quân Tây Ban Nha nhấn mạnh: “Tôi thậm chí có thể nói rằng Lamine Yamal sẽ sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên của World Cup. Nhưng dù sao chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục theo dõi sát sao quá trình hồi phục của cậu ấy và mong Lamine Yamal có thể chơi trận ra quân với thể trạng hoàn hảo”.

Trước đó, Lamine Yamal gặp chấn thương gân kheo chân trái trong trận đấu giữa Barcelona và RC Celta de Vigo hồi tháng 4. Chấn thương xảy ra ngay sau khi cầu thủ trẻ thực hiện thành công một quả phạt đền, khiến anh phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải và làm dấy lên nỗi lo có thể bỏ lỡ World Cup 2026.

Chính Lamine Yamal cũng thừa nhận anh từng trải qua những ngày tháng đầy áp lực trong quá trình điều trị. Ngôi sao sinh năm 2008 cho biết anh đã rất sợ chấn thương tái phát và ảnh hưởng đến cơ hội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

“Tôi đã thầm cầu nguyện rằng đó không phải là điều gì nghiêm trọng. Tôi sợ chấn thương nặng đến mức có thể khiến mình lỡ World Cup”, Lamine Yamal chia sẻ.

Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất đang mang lại sự yên tâm cho người hâm mộ Tây Ban Nha. Ngoài cập nhật của HLV Luis de la Fuente, các trang truyền thông Tây Ban Nha đều tiết lộ trong 2 ngày 31.5 và 1.6, cầu thủ chạy cánh của Barcelona đã trở lại tập luyện nhẹ cùng các đồng đội và đang đáp ứng tốt các giáo án phục hồi.

Yamal được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại World Cup 2026, đưa đội tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch ẢNH: REUTERS

Bên cạnh Lamine Yamal, HLV De la Fuente cũng đang theo dõi sát tình hình của Mikel Merino và Nico Williams nhằm bảo đảm đội tuyển Tây Ban Nha có lực lượng mạnh nhất cho hành trình chinh phục World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada.

Đáng chú ý, chiến lược gia này hy vọng Lamine Yamal sẽ tiếp tục cho thấy sự trưởng thành tại giải đấu năm nay. Theo ông, tài năng trẻ của Barcelona không chỉ sở hữu phẩm chất đặc biệt mà còn hiểu rõ trách nhiệm của một ngôi sao đang được cả thế giới bóng đá dõi theo. Lamine Yamal được kỳ vọng sẽ hợp cùng Nico Williams và Mikel Oyarzabal, tạo thành bộ ba tấn công đáng gờm của nhà đương kim vô địch châu Âu ở World Cup 2026.

HLV De la Fuente nhận xét: “Cậu ấy cần duy trì sự ổn định, tiếp tục hoàn thiện bản thân, làm việc chăm chỉ hơn và chăm sóc cơ thể thật tốt. Thực tế, Lamine Yamal là tài năng lớn và đã làm điều đó rất tốt trong thời gian qua”.