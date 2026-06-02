Thể thao World Cup 2026

FIFA cho phép HLV sử dụng máy tính xách tay chỉ đạo cầu thủ tại World Cup, nhưng…

Giang Lao
02/06/2026 08:05 GMT+7

Theo The Athletic, Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB) và FIFA đã ra thông báo, không cấm các HLV sử dụng các thiết bị điện tử như máy tính xách tay, chỉ đạo cầu thủ trong giờ nghỉ giải lao 3 phút tại World Cup. Nhưng có thêm quy định.

FIFA cho phép, nhưng cầu thủ phải ở trên sân, không vào khu vực ban huấn luyện

Việc IFAB và FIFA ra thông báo về quy định mới của mình, là vì mới đây HLV Pochettino của đội đồng chủ nhà Mỹ tận dụng thời gian nghỉ giải lao 3 phút giữa mỗi hiệp đấu áp dụng tại World Cup 2026, đã sử dụng máy tính xách tay chiếu lại các tình huống trên sân để chỉ đạo và điều chỉnh chiến thuật thi đấu cho các cầu thủ của mình.

HLV Pochettino được phép sử dụng máy tính xách tay chỉ đạo chiến thuật, nhưng cầu thủ phải ở trên sân, FIFA quy định

Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, ông Pochettino đã tập hợp các cầu thủ vào trong khu vực ban huấn luyện và đứng xung quanh màn hình máy tính để chỉ đạo, tạo ra hình ảnh khá bất ngờ và hơi… lộn xộn, theo The Athletic

Báo chí cho rằng, chắc chắn FIFA và IFAB sẽ có phản ứng với hình ảnh này, và liệu họ có cho phép các đội làm như vậy hay không tại World Cup 2026 khi các trận đấu chính thức diễn ra. HLV Pochettino cũng bày tỏ: "Chúng ta sẽ chờ xem ở World Cup liệu họ có cho phép điều đó hay không, và chúng tôi sẽ làm điều đó như thế nào".

Tuy nhiên, ngày 2.6, IFAB ra thông báo khẳng định không cấm các HLV trưởng sử dụng thiết bị điện tử trong trận đấu để chỉ đạo cầu thủ trên sân. 

"Việc sử dụng bất kỳ hình thức liên lạc điện tử nào của các quan chức đội bóng, được cho phép khi nó liên quan trực tiếp đến phúc lợi hoặc sự an toàn của cầu thủ hoặc vì lý do chiến thuật/huấn luyện, nhưng chỉ được sử dụng các thiết bị cầm tay nhỏ gọn, di động (ví dụ: micro, tai nghe, điện thoại di động/điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay)", quy định của IFAB nêu rõ.

The Athletic cho biết thêm, các nguồn tin từ FIFA cũng xác nhận, theo luật bóng đá, HLV trưởng và các nhân viên hậu cần khác có thể sử dụng máy tính xách tay mọi lúc. 

Điều này có nghĩa là họ sẽ không ngăn cản HLV Pochettino - hoặc những người khác - sử dụng thời gian nghỉ giải lao bắt buộc (3 phút giữa mỗi hiệp đấu) để chiếu video cho các cầu thủ của họ nhằm hỗ trợ bất kỳ chỉ dẫn chiến thuật nào.

Tuy nhiên, các cầu thủ tại World Cup 2026 sẽ phải ở lại trên sân trong thời gian nghỉ giải lao để uống nước, có nghĩa là họ sẽ không thể bước qua đường biên để tụ tập quanh máy tính xách tay trên băng ghế dự bị, như đội tuyển Mỹ đã làm với HLV Pochettino vào ngày 1.6. 

Nhưng không có luật nào ngăn cản các cầu thủ nghiên cứu máy tính xách tay bên cạnh đường biên trong khi vẫn ở trên sân, The Athletic nhấn mạnh.

Mexico chính thức điền tên thủ môn Ochoa dự World Cup, sánh ngang Messi và Ronaldo

Ngày 1.6, đội đồng chủ nhà còn lại tại World Cup 2026, Mexico đã chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ chính thức dự giải đấu, trong đó có thủ môn kỳ cựu Ochoa ở tuổi 40.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
