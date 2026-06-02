Bồ Đào Nha mạnh hơn nếu Ronaldo chấp nhận lùi lại

World Cup không phải đất lành của Ronaldo

Nếu lập danh sách những cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá châu Âu, Cristiano Ronaldo sẽ luôn có vị trí trang trọng trong tốp 10, thậm chí tốp 5 hoặc tốp 3. Tương tự, với danh sách cầu thủ hay nhất Champions League, không nhiều anh tài hơn được chân sút 41 tuổi này. Còn với danh sách cầu thủ hay nhất mọi thời, dù tranh cãi đến mấy, Ronaldo có lẽ chỉ đứng sau Lionel Messi trong nhóm những huyền thoại đương đại.

Ronaldo có kỳ World Cup thứ 6 cùng Bồ Đào Nha Ảnh: AFP

Tuy nhiên, danh sách 50 cầu thủ hay nhất lịch sử World Cup không có chỗ cho Ronaldo. Tròn 20 năm đá World Cup, dấu ấn của anh khá mờ nhạt. Lần đầu góp mặt tại World Cup của CR7 là năm 2006. Bồ Đào Nha của HLV Luiz Felipe Scolari lọt tới bán kết, nhưng những gì Ronaldo để lại chỉ là cái nháy mắt gây tranh cãi sau khi khiến Wayne Rooney của Anh nhận thẻ đỏ ở tứ kết. Năm 2010, Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha loại ở vòng 16 đội, không thể ghi bàn ở 3 trong 4 trận. Năm 2014, khi Ronaldo ở đỉnh cao, Bồ Đào Nha bị loại ở vòng bảng. Anh chỉ để lại 1 bàn vào lưới Ghana.

Ronaldo khởi đầu hoàn hảo ở World Cup 2018 với cú hat-trick vào lưới Tây Ban Nha, sau đó anh ghi thêm 1 bàn vào lưới Ma Rốc. Bồ Đào Nha sau đó để Iran cầm chân 1-1 ở lượt cuối, rồi bị Uruguay loại khỏi vòng 16 đội. Ronaldo mờ nhạt ở cả hai trận này. World Cup 2022 còn đáng quên hơn khi Ronaldo vướng tranh cãi "đòi" bàn thắng vốn dĩ Bruno Fernandes ghi được, rồi "biến mất" trong trận thua 0-1 trước Ma Rốc ở tứ kết. Cũng năm ấy, kình địch Lionel Messi vô địch cùng Argentina.

Ronaldo dự bị ?

Dù thất bại ở World Cup 2022 nhưng HLV Fernando Santos đã để lại một tiền lệ mà HLV đương nhiệm Roberto Martinez có thể tham khảo, khi xếp Ronaldo ngồi dự bị. Ở trận gặp Thụy Sĩ, khi Ronaldo ngồi ngoài, Goncalo Ramos đã tỏa sáng với cú hat-trick, giúp đội nhà thắng 6-1. Lần hiếm hoi tại một trận đấu quan trọng, Ronaldo phải ngồi ngoài khi hoàn toàn khỏe mạnh. Đó là lựa chọn khó khăn nhưng cần thiết. Bồ Đào Nha dù thế nào cũng cần sức mạnh tập thể thay vì dựa vào cá nhân, nhất là khi cá nhân ấy vô duyên với World Cup ngay cả trong giai đoạn đỉnh cao, chứ chưa nói đến lúc này khi đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Chức vô địch Saudi Pro League với 28 bàn thắng là phần thưởng cho nỗ lực của Ronaldo cùng Al Nassr. Song rõ ràng 4 năm rời xa châu Âu cùng gánh nặng tuổi tác đã lấy đi của Ronaldo tốc độ, sức rướn cùng những pha đảo chân thương hiệu ngày nào. Tại EURO 2024, Ronaldo khép lại giải với 0 bàn thắng, cùng 1 lần đá hỏng 11 m dù đá chính cả 5 trận. Khoảnh khắc CR7 được William Saliba (Pháp) "chấp" trước vài mét nhưng vẫn bắt kịp, cho thấy anh khó có thể trở thành mũi tiên phong đủ chất lượng để biến những đường chuyền của dàn tiền vệ thượng hạng như Bruno Fernandes, Vitinha… thành bàn thắng.

Ở vòng bảng World Cup 2026, Bồ Đào Nha đối đầu Congo, Colombia và Uzbekistan. Đội bóng của HLV Martinez cần thắng, mà muốn vậy, có lẽ Ronaldo phải lùi lại phía sau khi cần để nhường chỗ cho những cầu thủ nhanh, khỏe và biến hóa hơn. Sức mạnh tập thể mới là thứ Bồ Đào Nha cần, thay vì xuất chúng cá nhân, cho dù cá nhân đó là Ronaldo.