Cristiano Ronaldo bật khóc, lần đầu vô địch Saudi Pro League cùng Al-Nassr
Thể thao

Quỳnh Phương
22/05/2026 08:02 GMT+7

Cristiano Ronaldo bật khóc sau khi cùng Al-Nassr đánh bại Damac 4-1 để lần đầu vô địch Saudi Pro League kể từ khi sang Ả Rập Xê Út thi đấu hồi năm 2023.

Cristiano Ronaldo cuối cùng cũng chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 3 năm kể từ khi gia nhập Al-Nassr. Siêu sao người Bồ Đào Nha bật khóc sau khi cùng đội bóng vô địch Saudi Pro League mùa giải 2025-2026.

Rạng sáng 22.5.2026 (theo giờ Việt Nam), Al-Nassr thắng Damac 4-1 để chính thức đăng quang ở vòng cuối. Đây là chức vô địch quốc gia thứ 11 trong lịch sử CLB và là lần đầu Al-Nassr lên ngôi kể từ khi Ronaldo gia nhập hồi tháng 1.2023.

Sadio Mane mở tỷ số ở phút 31 trước khi Kingsley Coman nhân đôi cách biệt đầu hiệp 2. Damac rút ngắn tỷ số nhờ Morlaye Sylla, nhưng Ronaldo nhanh chóng dập tắt hy vọng của đối thủ bằng cú đúp ở các phút 62 và 80.

Đáng chú ý, bàn thắng đầu tiên của Ronaldo đến từ pha đá phạt hàng rào ở góc hẹp cực kỳ đẹp mắt. Hai pha lập công này giúp anh nâng thành tích lên 28 bàn sau 30 trận tại Saudi Pro League mùa này.

Lãnh đạo VFF nhận định gì về bảng đấu của U.17 Việt Nam tại U.17 World Cup?

U.17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand tại U.17 World Cup 2026. Lãnh đạo VFF đánh giá đây là bảng đấu giàu tính cạnh tranh, nhưng cũng là cơ hội quý giá để bóng đá trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm ở sân chơi lớn nhất thế giới.

Ronaldo vô địch Saudi Pro League Ronaldo bật khóc Al Nassr vô địch ả rập xê út
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
