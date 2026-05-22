Cristiano Ronaldo cuối cùng cũng chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 3 năm kể từ khi gia nhập Al-Nassr. Siêu sao người Bồ Đào Nha bật khóc sau khi cùng đội bóng vô địch Saudi Pro League mùa giải 2025-2026.

Rạng sáng 22.5.2026 (theo giờ Việt Nam), Al-Nassr thắng Damac 4-1 để chính thức đăng quang ở vòng cuối. Đây là chức vô địch quốc gia thứ 11 trong lịch sử CLB và là lần đầu Al-Nassr lên ngôi kể từ khi Ronaldo gia nhập hồi tháng 1.2023.

Cristiano Ronaldo bật khóc, lần đầu vô địch Saudi Pro League cùng Al-Nassr

Sadio Mane mở tỷ số ở phút 31 trước khi Kingsley Coman nhân đôi cách biệt đầu hiệp 2. Damac rút ngắn tỷ số nhờ Morlaye Sylla, nhưng Ronaldo nhanh chóng dập tắt hy vọng của đối thủ bằng cú đúp ở các phút 62 và 80.

Đáng chú ý, bàn thắng đầu tiên của Ronaldo đến từ pha đá phạt hàng rào ở góc hẹp cực kỳ đẹp mắt. Hai pha lập công này giúp anh nâng thành tích lên 28 bàn sau 30 trận tại Saudi Pro League mùa này.