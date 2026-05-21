Sân Mỹ Đình thay cỏ, chờ ‘hồi sinh’ sau gần 2 năm vắng đội tuyển Việt Nam

Những ngày gần đây, tương lai của sân Mỹ Đình tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn. Ngày 15.5, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về phương án chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Việc chuyển giao phải thực hiện đúng pháp luật, theo nguyên trạng và không làm gián đoạn hoạt động. Đến ngày 18.5, Trung tướng Lê Văn Hướng chủ trì hội nghị chuẩn bị tiếp nhận khu liên hợp về Bộ Quốc phòng quản lý.

Trong lúc đó, sân Mỹ Đình vừa hoàn tất việc trồng mới mặt cỏ ngày 19.5 sau thời gian cải tạo cốt nền, hệ thống thoát nước và tưới nước. Đây là lần đầu tiên kể từ SEA Games 22 năm 2003, phần cốt nền sân được làm lại hoàn toàn.

Tuy nhiên, mặt cỏ mới chỉ là một phần trong nhiều tồn đọng kéo dài tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Năm 2023, khu liên hợp từng gây chú ý với khoản nợ thuế vượt 1.000 tỉ đồng, đồng thời nhiều sai phạm quản lý giai đoạn 2009-2018 bị chuyển cơ quan công an điều tra. Sau đó, Bộ Tài chính cũng bác đề xuất khoanh nợ gần 942 tỉ đồng tiền chậm nộp.

Trong bối cảnh đó, điều người hâm mộ quan tâm là khi nào đội tuyển Việt Nam trở lại sân Mỹ Đình. Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên, VFF và ban quản lý sân đã trao đổi kế hoạch tổ chức 4 trận sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 từ tháng 7 năm nay.



