Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh: Hành trình chông gai sau 22 năm chờ đợi

Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ mùa giải 2003-2004 sau khi Manchester City bị Bournemouth cầm hòa 1-1 rạng sáng 20.5.

Danh hiệu này khép lại 22 năm chờ đợi của “Pháo thủ”, đồng thời đánh dấu thành công lớn nhất dưới thời HLV Mikel Arteta.

Khi tiếp quản Arsenal cuối năm 2019, Arteta từng đối mặt nhiều hoài nghi. Arsenal cũng liên tiếp hụt hơi trong các cuộc đua vô địch suốt nhiều mùa giải.

Tuy nhiên mùa này, đội bóng thành London đã cho thấy bản lĩnh khác hẳn. Sau cú sẩy chân của Man City trước Everton, Arsenal thắng liền 4 trận mà không thủng lưới để giành lại quyền tự quyết.

Sự ổn định, hàng thủ chắc chắn cùng khả năng tận dụng tình huống cố định là nền tảng giúp Arsenal lên ngôi. Quan trọng hơn, đội bóng của Arteta cuối cùng cũng vượt qua áp lực tâm lý từng khiến họ sụp đổ ở các mùa trước.

Sau nhiều năm thất bại ở thời khắc quyết định, Arsenal đã trở lại ngai vàng bóng đá Anh bằng sự trưởng thành và niềm tin tuyệt đối vào dự án của Mikel Arteta.