U.17 Trung Quốc đang gây bất ngờ lớn tại giải U.17 châu Á 2026 khi đánh bại U.17 Úc 2-0 để lần đầu vào chung kết sau 22 năm.

Đội bóng của HLV Toshimitsu Ukishima chơi chủ động, pressing liên tục và kiểm soát thế trận tốt hơn dù đối thủ được đánh giá cao về thể hình lẫn tốc độ.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp 1, U.17 Trung Quốc mở tỷ số ở phút 49 nhờ công của Shuai Weihao trước khi Xie Jin ấn định chiến thắng 2-0 ở thời gian bù giờ.

HLV Carl Veart của U.17 Úc thừa nhận đội bóng của ông lép vế trong phần lớn thời gian trận đấu: “U.17 Trung Quốc chơi hay hơn, duy trì cường độ cao và khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn”.

U.17 Trung Quốc lập kỳ tích vào chung kết châu Á, truyền thông khen nức nở

Trong khi truyền thông Trung Quốc bùng nổ sau chiến tích lịch sử, HLV Toshimitsu Ukishima vẫn giữ sự điềm tĩnh. Ông nhấn mạnh toàn đội cần tiếp tục duy trì sự tập trung và khiêm tốn trước trận chung kết gặp U.17 Nhật Bản ngày 23.5.

Lần gần nhất U.17 Trung Quốc vào chung kết châu Á là năm 2004 và họ sau đó giành chức vô địch.