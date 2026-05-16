Hai đội nhập cuộc với thế trận đôi công khá hấp dẫn. U.17 Trung Quốc là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong đầu trận nhưng chủ nhà U.17 Ả Rập Xê Út mới là đội mở tỷ số ở phút 21 nhờ công của Faisal Bayomi sau đường kiến tạo của Ammar Maimani.

Tuy nhiên, lợi thế của đội chủ nhà chỉ kéo dài 6 phút. Wan Xiang xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho U.17 Trung Quốc ở phút 27.

U.17 Trung Quốc ngược dòng hạ U.17 Ả Rập Xê Út, vào bán kết U.17 châu Á

U.17 Trung Quốc bùng nổ sau giờ nghỉ

Sang hiệp 2, đại diện Đông Á chơi lấn lướt hơn và liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Zhao Songyuan ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 59 sau pha kiến tạo bằng đầu của He Sifan.

Bị dẫn bàn, U.17 Ả Rập Xê Út đẩy cao đội hình tấn công trong những phút cuối nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chơi tập trung của Trung Quốc.

Đến thời gian bù giờ, He Sifan đi bóng vượt qua 2 cầu thủ trước khi tung cú sút xa đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-1 cho U.17 Trung Quốc.

Chiến thắng này giúp U.17 Trung Quốc vào bán kết và sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Úc.