Tối 15.5, trận đấu sớm nhất vòng 23 V-League 2025-2026 trên sân Bình Dương đã diễn ra hấp dẫn đúng với tính chất của cuộc đối đầu mà cả hai đội đều rất khát điểm. Nếu CLB Công an TP.HCM muốn tiếp tục cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng thì Đà Nẵng bước vào trận với quyết tâm sống còn trong cuộc đua trụ hạng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đẩy cao đội hình và liên tục tìm cách khai thác tốc độ của Tiến Linh. Tiền đạo này có liên tiếp hai cơ hội nguy hiểm ở những phút đầu nhưng đều không thể thắng được thủ môn Văn Toản.

Trong lúc CLB Công an TP.HCM còn chưa tận dụng được cơ hội, Đà Nẵng đã bất ngờ tung đòn đáp trả. Phút 6, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Milan Makaric khống chế bằng ngực rồi tung cú vô lê hiểm hóc mở tỷ số cho đội bóng sông Hàn.

Bàn thắng sớm giúp Đà Nẵng chơi hưng phấn hơn. Đội khách chủ động lùi thấp đội hình nhưng vẫn tạo ra không ít pha phản công nguy hiểm. Trong khi đó, CLB Công an TP.HCM cầm bóng nhiều hơn song gặp khó trước hàng phòng ngự chơi lăn xả của đội khách dưới sự chỉ huy của Quế Ngọc Hải.

Đà Nẵng giành 1 điểm quý hơn vàng trước CLB Công an TP.HCM

Không ít cơ hội được đội chủ nhà tạo ra trong hiệp 1 nhưng sự thiếu chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng khiến họ liên tục bỏ lỡ. Chỉ đến cuối hiệp đấu, bước ngoặt mới xuất hiện khi Anh Tuấn để bóng chạm tay trong vòng cấm sau quả tạt từ cánh trái. Trên chấm phạt đền ở phút 45+4, Lee Williams đánh bại Văn Toản để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sang hiệp 2, CLB Công an TP.HCM tiếp tục duy trì sức ép lớn về phía khung thành Đà Nẵng. Đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương chơi chủ động hơn hẳn và liên tục dồn ép đối phương bằng những tình huống tấn công biên.

Sau nhiều nỗ lực, đội chủ nhà có bàn vượt lên ở phút 68. Từ pha đá phạt góc, Makrillos bật cao đánh đầu dũng mãnh, không cho Văn Toản cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB Công an TP.HCM.

Tưởng như bàn thắng này sẽ giúp đội chủ sân Bình Dương giữ lại 3 điểm thì Đà Nẵng lại cho thấy tinh thần chiến đấu rất đáng khen. Không còn gì để mất, đội bóng sông Hàn mạnh dạn đẩy cao đội hình và liên tục tổ chức phản công.

Phút 76, Nguyên Hoàng tạo nên khoảnh khắc bùng nổ với pha đi bóng táo bạo trước khi tung cú sút chéo góc hiểm hóc đánh bại Lê Giang, gỡ hòa 2-2 cho Đà Nẵng.

Những phút cuối trận diễn ra đầy căng thẳng. Đà Nẵng gặp bất lợi lớn khi Nguyên Hoàng nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 90 sau pha phạm lỗi với Makrillos và bị truất quyền thi đấu.

Dù phải chơi thiếu người trong quãng thời gian bù giờ, đội khách vẫn bảo vệ thành công tỷ số hòa nhờ sự lăn xả của hàng thủ cùng kinh nghiệm của Quế Ngọc Hải trong ngày bước sang tuổi 33.

Trận hòa 2-2 giúp Đà Nẵng có thêm 1 điểm cực kỳ quan trọng trong cuộc đua trụ hạng. Đội bóng sông Hàn hiện có cùng 17 điểm với PVF-CAND nhưng tạm xếp trên nhờ thành tích đối đầu.

Ở chiều ngược lại, CLB Công an TP.HCM chắc chắn có lý do tiếc nuối khi đánh rơi chiến thắng trên sân nhà, dù đã hai lần nắm lợi thế trong trận đấu này.