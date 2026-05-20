Người hâm mộ Arsenal đã ăn mừng nguyên ngày hôm nay và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Sau 22 năm chờ đợi, “Pháo thủ” cuối cùng cũng giành lại chức vô địch Ngoại hạng Anh sau khi Manchester City bị Bournemouth cầm hòa ở vòng áp chót. Đây là lần đầu tiên Arsenal lên ngôi kể từ mùa giải bất bại 2003-2004 dưới thời Arsene Wenger.

Theo ESPN, giá trị lớn nhất của chức vô địch này nằm ở cách Arsenal vượt qua chính mình.

Trong nhiều mùa giải gần đây, đội bóng của Mikel Arteta luôn tiến rất gần danh hiệu trước khi gục ngã ở giai đoạn quyết định. Nhưng mùa này, Arsenal đã khác. Họ lì lợm, ổn định và bản lĩnh hơn.

Arsenal vượt lời nguyền 22 năm, giờ chỉ còn cách đỉnh châu Âu đúng 1 trận đấu

Arsenal hiện sở hữu hàng thủ tốt nhất Ngoại hạng Anh với chỉ 26 bàn thua sau 37 vòng đấu. David Raya tiếp tục chơi xuất sắc, còn bộ đôi Saliba - Gabriel Magalhaes trở thành điểm tựa cho hệ thống phòng ngự chắc chắn bậc nhất giải đấu. Trên hàng công, Arsenal cũng không còn phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất khi Bukayo Saka, Declan Rice, Viktor Gyokeres hay Leandro Trossard đều biết cách tạo khác biệt.

Tuy nhiên, Arsenal vẫn còn mục tiêu lớn hơn phía trước.

Ngày 30.5 tới, đội bóng của Arteta sẽ gặp PSG ở chung kết Champions League tại Budapest. Đại diện nước Pháp dưới thời Luis Enrique đang được đánh giá là một trong những đội bóng toàn diện nhất châu Âu với lối chơi tốc độ, pressing mạnh và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh.

Arsenal đứng trước ngưỡng cửa tạo nên mùa giải vĩ đại nhất lịch sử CLB ẢNH: REUTERS

Ousmane Dembele, Kvaratskhelia hay Vitinha giúp PSG trở thành thử thách cực lớn với Arsenal. Ngay cả đội hình “The Invincibles” huyền thoại năm 2004 cũng chưa từng vô địch Champions League. Arsenal từng thua Barcelona ở chung kết năm 2006 và giờ lại đứng trước cơ hội lịch sử. Nếu đánh bại PSG, Arsenal không chỉ hoàn tất cú đúp danh hiệu lớn nhất mùa giải mà còn có thể tạo nên mùa bóng vĩ đại nhất lịch sử CLB.