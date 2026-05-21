Lễ bốc thăm U.17 World Cup 2026 tối 21.5 đã đưa U.17 Việt Nam vào bảng G cùng các đối thủ U.17 Mali, U.17 Bỉ và U.17 New Zealand. Với lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới cấp độ U.17, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ đối mặt hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất đáng chờ đợi trước những đại diện đến từ 3 nền bóng đá có phong cách hoàn toàn khác nhau.

Do chưa từng tham dự U.17 World Cup trong 5 kỳ gần nhất, U.17 Việt Nam được FIFA xếp vào nhóm hạt giống số 4. Theo nguyên tắc bốc thăm, FIFA hạn chế tối đa các đội cùng khu vực nằm chung bảng, vì vậy U.17 Việt Nam tránh được các đại diện châu Á ngay từ vòng bảng.

Lãnh đạo VFF nhận định gì về bảng đấu của U.17 Việt Nam tại U.17 World Cup?

Trong 3 đối thủ của U.17 Việt Nam, Mali được đánh giá là đội bóng đáng gờm nhất. Đại diện châu Phi nổi tiếng với nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ cao và lối đá giàu sức mạnh. Bóng đá trẻ Mali cũng sở hữu thành tích rất tốt ở đấu trường thế giới khi từng giành ngôi á quân U.17 World Cup 2015 và hạng 3 năm 2023. Đây sẽ là bài kiểm tra lớn với khả năng phòng ngự và tranh chấp của U.17 Việt Nam.

Trong khi đó, U.17 Bỉ đại diện cho phong cách bóng đá châu Âu hiện đại với khả năng kiểm soát bóng, tổ chức chiến thuật và tư duy chơi bóng bài bản. Các đội trẻ Bỉ luôn được đánh giá cao ở sự kỷ luật và khả năng khai thác khoảng trống rất hiệu quả. Với U.17 Việt Nam, đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng tổ chức đội hình tốt.

Bảng đấu của U.17 Việt Nam không quá nặng nhưng vẫn là thử thách lớn với đội lần đầu dự giải

Đối thủ còn lại là U.17 New Zealand - nhà vô địch U.17 châu Đại Dương 2026. So với Mali hay Bỉ, New Zealand được xem là đối thủ cân bằng hơn với U.17 Việt Nam. Tuy nhiên, đại diện châu Đại Dương vẫn sở hữu ưu thế về thể hình, bóng bổng cùng kinh nghiệm thường xuyên dự các giải trẻ thế giới.

Đánh giá về kết quả bốc thăm, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho rằng bảng đấu của U.17 Việt Nam có chất lượng chuyên môn rất cao khi quy tụ các đội bóng đến từ nhiều trường phái khác nhau của bóng đá thế giới. Dù vậy, lãnh đạo VFF nhấn mạnh việc giành vé dự U.17 World Cup đã là cột mốc lịch sử rất đáng tự hào với bóng đá trẻ Việt Nam.

Theo ông Trần Anh Tú, điều quan trọng nhất với U.17 Việt Nam lúc này là tận dụng cơ hội quý giá để học hỏi, cọ xát và tích lũy kinh nghiệm ở sân chơi đỉnh cao. Những trận đấu với Mali, Bỉ hay New Zealand sẽ giúp các cầu thủ trẻ hiểu rõ hơn về tốc độ, thể lực, tư duy chiến thuật cũng như áp lực thi đấu ở cấp độ thế giới.

VFF cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp cùng ban huấn luyện tạo điều kiện tốt nhất cho U.17 Việt Nam tập huấn và thi đấu giao hữu quốc tế trước giải đấu tại Qatar. Mục tiêu không chỉ nằm ở kết quả trước mắt, mà còn hướng tới việc xây dựng lớp cầu thủ kế cận cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

U.17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19.11 đến 13.12 với sự tham dự của 48 đội tuyển. Sau vòng bảng, 24 đội nhất, nhì bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng knock-out.