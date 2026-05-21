Chưa đài nào phát trực tiếp U.17 Việt Nam tại World Cup, nhận diện đối thủ Mali và New Zealand

So với nhiều bảng đấu có sự xuất hiện của những “ông lớn” như Brazil, Argentina, Pháp hay Tây Ban Nha, bảng G được đánh giá cân bằng hơn. Dù vậy, cả 3 đối thủ của U.17 Việt Nam đều sở hữu những điểm mạnh rất riêng và đều có kinh nghiệm ở sân chơi World Cup trẻ.

U.17 Mali - thử thách lớn nhất của bảng G

Trong số các đối thủ, U.17 Mali được đánh giá là đội mạnh nhất bảng G. Bóng đá trẻ Mali từ nhiều năm nay luôn thuộc nhóm hàng đầu châu Phi với lối chơi giàu thể lực, tốc độ và khả năng tranh chấp rất mạnh.

Kết quả bốc thăm đưa U.17 Việt Nam chung bảng với Mali, Bỉ và New Zealand

U.17 Mali từng vào chung kết U.17 World Cup 2015 và giành ngôi á quân, họ cũng đạt hạng 3 năm 2023 và nhiều lần tiến sâu ở các giải trẻ thế giới. Đây là nền bóng đá nổi tiếng với khả năng sản sinh những cầu thủ trẻ có nền tảng thể chất vượt trội cùng lối đá trực diện, giàu sức mạnh.

Với U.17 Việt Nam, trận đấu với Mali hứa hẹn sẽ là bài kiểm tra rất lớn về khả năng tổ chức phòng ngự, tranh chấp tay đôi và chống phản công. Nếu không duy trì được cự ly đội hình và sự tập trung, đội bóng của HLV Cristiano Roland hoàn toàn có thể gặp nhiều khó khăn trước đại diện châu Phi.

U.17 Bỉ - đại diện châu Âu giàu kỹ thuật

Nếu Mali mạnh về thể lực, U.17 Bỉ lại mang dáng dấp đặc trưng của bóng đá châu Âu hiện đại với khả năng kiểm soát bóng và tổ chức lối chơi tốt.

Dù không nổi bật như Pháp hay Tây Ban Nha ở cấp độ trẻ, bóng đá Bỉ vẫn luôn được đánh giá cao về công tác đào tạo. U.17 Bỉ từng giành hạng 3 tại U.17 World Cup 2015 và thường xuyên góp mặt ở các vòng chung kết trẻ của FIFA lẫn UEFA.

Bảng đấu của U.17 Việt Nam không quá nặng nhưng vẫn là thử thách lớn với đội lần đầu dự giải

Điểm đáng ngại nhất của U.17 Bỉ nằm ở tư duy chơi bóng và tính kỷ luật chiến thuật. Các đội trẻ châu Âu thường kiểm soát không gian rất tốt, ít mắc sai lầm và biết cách khai thác khoảng trống hiệu quả. Đây có thể là trận đấu buộc U.17 Việt Nam phải chơi cực kỳ tập trung nếu muốn tạo bất ngờ.

U.17 New Zealand - cơ hội thực tế cho U.17 Việt Nam

Trong khi đó, U.17 New Zealand được xem là đối thủ “dễ thở” nhất với U.17 Việt Nam tại bảng G. Đại diện châu Đại Dương sở hữu ưu thế về thể hình và bóng bổng, nhưng không được đánh giá quá vượt trội về kỹ thuật hay tốc độ chơi bóng.

Dù vậy, New Zealand vẫn là đội bóng có nhiều kinh nghiệm ở sân chơi U.17 World Cup nhờ thường xuyên thống trị khu vực châu Đại Dương.

Với U.17 Việt Nam, đây có thể là trận đấu mang tính bản lề trong cuộc cạnh tranh điểm số. Nếu tận dụng tốt cơ hội và giữ được sự tự tin, thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn toàn có thể nghĩ đến mục tiêu giành điểm đầu tiên trong lịch sử dự U.17 World Cup.

HLV Roland sẽ phải nghiên cứu kỹ từng đối thủ

Lần đầu tiên góp mặt ở U.17 World Cup, mục tiêu lớn nhất của U.17 Việt Nam có lẽ không nằm ở thành tích hay áp lực phải tiến sâu. Điều quan trọng hơn là cơ hội được cọ xát với những nền bóng đá hàng đầu thế giới.

Những trận đấu với Mali, Bỉ hay New Zealand sẽ giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, làm quen với tốc độ thi đấu đỉnh cao cũng như nhìn rõ khoảng cách chuyên môn với các nền bóng đá phát triển.

Đây cũng được xem là bước đệm quan trọng cho tương lai bóng đá trẻ Việt Nam, giống như cách U.20 Việt Nam từng tạo dấu ấn ở World Cup U.20 năm 2017. Với U.17 Việt Nam lúc này, chỉ riêng việc góp mặt tại World Cup đã là cột mốc lịch sử rất đáng tự hào.

Hiện chưa có đơn vị truyền thông nào tại Việt Nam sở hữu bản quyền U.17 World Cup 2026, trong đó có các trận của U.17 Việt Nam.



