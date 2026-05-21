Vì sao Brazil gây ‘bão’ với đội hình World Cup: Người xứng đáng bị loại, Neymar lại được chọn
Vì sao Brazil gây ‘bão’ với đội hình World Cup: Người xứng đáng bị loại, Neymar lại được chọn

Quỳnh Phương
21/05/2026 09:16 GMT+7

Danh sách đội tuyển Brazil dự World Cup 2026 đang tạo tranh cãi dữ dội khi nhiều cầu thủ chơi bùng nổ mùa này bị loại, còn Neymar vẫn có suất dù liên tục chấn thương.

Đội tuyển Brazil vừa công bố danh sách dự World Cup 2026 và lập tức gây tranh cãi. Nhiều cầu thủ chơi nổi bật tại châu Âu bị loại, trong khi Neymar vẫn có tên dù chưa lấy lại phong độ tốt nhất sau chấn thương.

Joao Pedro gây tiếc nuối lớn khi bị loại dù vừa có mùa giải ấn tượng cùng Chelsea với 15 bàn thắng và 5 kiến tạo tại Premier League. HLV Carlo Ancelotti cũng thừa nhận tiền đạo này “có lẽ xứng đáng góp mặt”. Trong khi đó, Antony cũng không được triệu tập dù ghi 14 bàn và có 10 kiến tạo cho Real Betis mùa này.

Ngược lại, Neymar vẫn có tên trong danh sách đội tuyển Brazil dù chưa thi đấu cho đội tuyển quốc gia từ tháng 10.2023 vì chấn thương. HLV Ancelotti cho biết ông ưu tiên kinh nghiệm và tin rằng Neymar đã cải thiện thể trạng trong thời gian gần đây. Quyết định này khiến dư luận Brazil chia thành nhiều ý kiến trái chiều trước World Cup 2026.

Đội tuyển Brazil World Cup World Cup 2026 Neymar Antony Joao Pedro
