Bồ Đào Nha - Congo (0 giờ ngày 18.6, trực tiếp trên VTV): Chờ mở màn bùng nổ của Ronaldo

Congo sẽ giống Cabo Verde ?

CHDC Congo vốn có nhiều điểm chung với Cabo Verde, đội vừa cầm chân Tây Ban Nha. Congo có nền tảng thể lực ấn tượng, khả năng chống chịu dưới cái nắng nóng gay gắt, cùng những nhân tố rất khỏe, đủ sức đeo bám và phòng ngự quyết liệt. Sau trận hòa Cabo Verde, thủ quân Rodri của Tây Ban Nha khẳng định đã biết đối thủ sẽ lùi sâu, nhưng không thể hóa giải "trận đồ" phòng ngự khoa học của đại diện châu Phi. Một trận đấu khó khăn tương tự cho Bồ Đào Nha là điều dễ thấy, khi Congo gần như chắc chắn đổ bê tông che chắn cầu môn.

Ronaldo (7) cùng Bồ Đào Nha tìm kiếm khởi đầu lý tưởng Ảnh: REUTERS

Congo không phải đối thủ dễ chơi. Tại vòng loại World Cup 2026, đội bóng của HLV Sebastien Desabre chỉ thua duy nhất một trận (2-3) trước Senegal, á quân châu Phi. Tại AFCON, Congo cũng chỉ dừng chân sau trận thua 0-1 ở vòng 16 đội trước Algeria. HLV Desabre đã thành công khi loại dần "chất" bản năng mang đặc trưng châu Phi của Congo để xây dựng tập thể phòng ngự khoa học, chuyển đổi trạng thái nhịp nhàng và phản công rất bén.

Bồ Đào Nha sẽ có cách giải mã

Tuy nhiên, Congo có lẽ chỉ dừng ở mức gây khó khăn, chứ khó cản được Bồ Đào Nha. Đội bóng của HLV Roberto Martinez sở hữu tuyến tiền vệ hàng đầu thế giới hiện tại, với bộ ba Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes đủ sức kiểm soát bóng và áp đảo bất cứ đối thủ nào.

Trên tuyến đầu, Cristiano Ronaldo đã ở bên kia sườn dốc, nhưng còn nguyên cảm quan vị trí nhạy bén. Sẽ không phải trận đấu "dễ thở" cho Ronaldo, người gần như chắc chắn bị hậu vệ Congo theo sát. Song, với chân kiến tạo có thể xoay chuyển cục diện chỉ bằng một đường chuyền như Bruno, Ronaldo sẽ luôn có khoảng trống để tiếp cận cầu môn của Lionel Mpasi.

Mấu chốt để Bồ Đào Nha hạ gục Congo nằm ở bàn mở tỷ số. Chỉ khi dồn lên đánh phủ đầu và có bàn dẫn trước, học trò HLV Martinez mới có thể cuốn phăng đối thủ bằng nhịp chơi dồn dập, áp đảo sở trường. Các trận giao hữu với Chile hay Nigeria (cùng thắng 2-1) trước đó cho thấy tạo ra cơ hội chưa bao giờ là chuyện khó với Bồ Đào Nha. Vấn đề của Bồ Đào Nha là khâu tận dụng, nơi Ronaldo hay Goncalo Ramos vẫn lệch thước ngắm.

Bản lĩnh của Ronaldo cần được thể hiện lúc này. Sau 2 thập niên đá World Cup, chưa bao giờ anh bị hoài nghi nhiều như hiện tại. Ở tuổi 41, Ronaldo bắt đầu bị nhìn nhận như gánh nặng của Bồ Đào Nha. Tại World Cup 2022, Ronaldo phải ngồi dự bị 2 trận tứ kết và vòng 16 đội. Còn ở EURO 2024, anh không ghi được bàn nào sau 5 trận. Như chiếc lò xo bị nén dưới sức ép, Ronaldo cần bật lên ngay từ trận đầu để lấy lại niềm tin, cho Bồ Đào Nha và cho chính anh.