Thầy ruột một thời của Ronaldo lập kỷ lục dự World Cup lần thứ 5 liên tiếp

HLV Queiroz khi còn dẫn dắt Ronaldo tại đội tuyển Bồ Đào Nha ảnh: AFP

Ghana sẽ không có Thomas Partey

Vào lúc 8 giờ ngày 18.6 tới, đội tuyển Ghana sẽ bước vào trận ra quân tại World Cup 2026 bằng cuộc tranh tài với đối thủ Panama.

Đó cũng sẽ là thời điểm HLV Carlos Queiroz đi vào lịch sử với kỳ World Cup thứ 5 liên tiếp, sau khi dẫn dắt Bồ Đào Nha năm 2010 và Iran tại 3 kỳ World Cup liên tiếp vào các năm 2014, 2018 và 2022.

Thành tích này sẽ giúp một cựu trợ lý của Sir Alex Ferguson sánh ngang với kỷ lục 5 lần liên tiếp tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới của HLV Bora Milutinovic thiết lập từ năm 1986 đến năm 2002, khi ông dẫn dắt 5 đội tuyển quốc gia khác nhau.

HLV người Brazil Carlos Alberto Parreira nắm giữ kỷ lục 6 lần tham dự World Cup, nhưng không liên tiếp. Việc HLV Queiroz chạm đến kỷ lục này giống như định mệnh tìm đến, khi đến tháng 4 vẫn không hề có kế hoạch đến với World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada.

HLV Carloz Queiroz muốn dùng hết 40 năm kinh nghiệm để giúp Ghana tiến sâu ảnh: reuters

Nhưng cuộc gọi từ Ghana đã đến, khi HLV Otto Addo bị sa thải vào tháng 3 sau một loạt kết quả giao hữu đáng thất vọng. Kinh nghiệm tại M.U, Real Madrid cũng như trải nghiệm World Cup cùng Bồ Đào Nha, Iran của ông được kỳ vọng sẽ giúp ích cho "Những ngôi sao đen".

Dù từng bị cựu đội trưởng M.U Roy Kean đánh giá "nhạt nhẽo như một con ruồi chết", nhưng HLV Queiroz được ca ngợi ở quê nhà Bồ Đào Nha như một người tiên phong, đặt nền móng cho sự thành công vang dội của bóng đá trẻ nước này.

"Ở một đất nước mà sự vĩ đại thường được đánh giá bằng kết quả của trận đấu tiếp theo, Queiroz xứng đáng được nhớ đến vì một điều sâu sắc hơn - đó là việc xây dựng một nền văn hóa vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

HLV Queiroz đưa kiến thức từ các trường đại học vào sân cỏ và nhờ đó, góp phần giúp Bồ Đào Nha được công nhận là cái nôi đào tạo các cầu thủ bóng đá ưu tú", tờ báo thể thao hàng ngày A'Bola bình luận vào tháng 5.

Thomas Partey sẽ không đá trận ra quân cùng Ghana vì bị Canada cấm nhập cảnh ảnh: Reuters

HLV Queiroz nổi tiếng khi dẫn dắt Bồ Đào Nha giành 2 chức vô địch U.20 World Cup liên tiếp vào năm 1989 và 1991 và đào tạo ra một thế hệ cầu thủ xuất sắc như Luis Figo, Paulo Sousa và João Pinto.

HLV Queiroz nhiều năm làm việc cùng Cristiano Ronaldo tại CLB M.U (2003 - 2008) và đội tuyển Bồ Đào Nha (2008 - 2010) nhưng sau đó tan vỡ khi Bồ Đào Nha bị loại từ vòng 1/16 tại World Cup 2010.

Mặc dù vậy khi dẫn dắt Iran gặp Bồ Đào Nha tại World Cup 2018, HLV Queiroz vẫn hết lời khen ngợi học trò là "cầu thủ xuất sắc nhất thế giới". Còn lúc này, tất cả sẵn sàng để thầy ruột cũ của Ronaldo lập kỷ lục dự World Cup thứ 5 liên tiếp.

Ở tuổi 73, chiến lược gia này đang hướng tới việc khép lại sự nghiệp lẫy lừng của mình bằng cách đưa Ghana tiến xa nhất có thể tại World Cup 2026 bằng chia sẻ: "Tôi đã sẵn sàng cho điều này. Tôi sẽ mang 40 năm kinh nghiệm của mình vào mọi quyết định được đưa ra".