Những nàng WAGs nổi tiếng tại World Cup 2026

World Cup 2026 đang diễn ra sôi động tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11.6. Trong khi người hâm mộ hướng sự chú ý đến những màn trình diễn đỉnh cao trên sân cỏ, các nàng WAGs cũng trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế.

Antonela Roccuzzo đồng hành cùng Lionel Messi từ thuở thiếu thời

Một trong những cái tên nổi bật nhất là Antonela Roccuzzo, vợ của đội trưởng tuyển Argentina Lionel Messi.

Antonela Roccuzzo và Messi gặp nhau tại quê nhà Argentina khi cả hai còn nhỏ. Tình bạn tuổi thơ dần phát triển thành tình yêu và cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ vào năm 2009. Sau nhiều năm gắn bó, họ tổ chức đám cưới vào năm 2017 và hiện có ba người con trai gồm Thiago 13 tuổi, Mateo 10 tuổi và Ciro 8 tuổi.

Trước khi trở thành một trong những nàng WAGs nổi tiếng nhất thế giới, Antonela Roccuzzo từng có cuộc sống khá kín tiếng và được nuôi dưỡng trong gia đình nề nếp, khá giả Ảnh: Reuters

Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của Messi, Antonela Roccuzzo luôn là người đồng hành bên cạnh anh. Ngôi sao của CLB Inter Miami cũng không ít lần dành những lời có cánh cho vợ.

Trong cuộc phỏng vấn với Marca năm 2019, Messi chia sẻ: "Cô ấy có rất nhiều phẩm chất tuyệt vời. Tôi ngưỡng mộ cách cô ấy đối mặt với cuộc sống hằng ngày, luôn giữ tinh thần lạc quan và xử lý mọi vấn đề một cách đáng khâm phục. Antonela là một người rất thông minh và xuất sắc trong mọi khía cạnh của cuộc sống".

Georgina Rodríguez và chuyện tình đẹp với Cristiano Ronaldo

Nhắc đến WAGs nổi tiếng của làng bóng đá thế giới, Georgina Rodríguez chắc chắn là cái tên không thể thiếu. Bạn gái lâu năm của Cristiano Ronaldo gặp siêu sao người Bồ Đào Nha vào năm 2016 khi cô làm việc tại một cửa hàng Gucci ở Madrid, Tây Ban Nha. Đến tháng 1.2017, cả hai chính thức công khai chuyện tình cảm. Cặp đôi hiện có chung hai con gái là Alana (7 tuổi) và Bella (3 tuổi).

Georgina Rodríguez hiện là một trong những nàng WAGs sở hữu sức ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội Ảnh: AFP

Tháng 8.2025, Cristiano Ronaldo đã cầu hôn Georgina Rodríguez bằng một chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn, đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ kéo dài gần một thập kỷ. Khi chia sẻ tin vui trên Instagram, người đẹp 32 tuổi viết: "Em đồng ý. Trong cuộc đời này và trong mọi kiếp sống sau".

Bruna Biancardi tái hợp cùng Neymar sau nhiều sóng gió

Một gương mặt khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm là Bruna Biancardi, người mẫu và nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng tại Brazil, đồng thời là bạn gái của Neymar. Mối quan hệ của cặp đôi từng trải qua nhiều thăng trầm trước khi chính thức tái hợp vào năm 2024. Hiện Neymar và Bruna Biancardi có hai con gái là Mavie (2 tuổi) và Mel (11 tháng tuổi).

Bruna Biancardi thu hút sự chú ý nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng sự nghiệp người mẫu thành công tại Brazil Ảnh: AP

Sự xuất hiện của Bruna Biancardi tại các sự kiện lớn của bóng đá quốc tế luôn thu hút sự chú ý nhờ nhan sắc nóng bỏng cùng lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội.

Isabel Haugseng Johansen, mối tình 'thanh mai trúc mã' của Erling Haaland

Bên cạnh những chuyện tình đình đám, World Cup 2026 còn chứng kiến câu chuyện tình yêu kéo dài nhiều năm giữa Erling Haaland và bạn gái Isabel Haugseng Johansen.

Isabel Haugseng Johansen đã đồng hành cùng Erling Haaland từ thời niên thiếu đến khi anh trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới Ảnh: Reuters

Cả hai quen biết nhau từ nhỏ khi cùng tham gia một học viện đào tạo bóng đá trẻ tại Na Uy. Khi Erling Haaland chuyển đến Anh thi đấu cho Manchester City, Isabel Haugseng Johansen cũng đồng hành cùng anh trong chặng đường phát triển sự nghiệp.

Tháng 12.2024, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ kéo dài từ thời niên thiếu.

Dàn WAGs tiếp tục trở thành tâm điểm bên lề World Cup

Không chỉ là hậu phương vững chắc của các cầu thủ, nhiều WAGs ngày nay còn xây dựng được sự nghiệp và sức ảnh hưởng riêng trong các lĩnh vực thời trang, giải trí và truyền thông.

Trong những tuần tới, khi giải đấu bước vào giai đoạn căng thẳng hơn, sự xuất hiện của các nàng WAGs trên khán đài được dự đoán sẽ tiếp tục trở thành đề tài được người hâm mộ và truyền thông quốc tế quan tâm.