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Giải trí

'Dai Dai' của Shakira vượt 100 triệu lượt xem trước thềm World Cup 2026

Thanh Chi
Thanh Chi
10/06/2026 19:49 GMT+7

Sau hơn nửa tháng phát hành, ca khúc cổ vũ World Cup 2026 của Shakira là 'Dai Dai' đã đạt hơn 109 triệu lượt xem, cho thấy sức hút của ngôi sao Colombia và sự quan tâm của công chúng với giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

'Dai Dai' của Shakira vượt 100 triệu lượt xem trước thềm World Cup 2026 - Ảnh 1.

Ca khúc của Shakira tại World Cup 2026 tạo nên cơn sốt mới

ẢNH: AFP

Tính đến chiều 10.6, MV Dai Dai - ca khúc cổ vũ World Cup 2026, của nữ ca sĩ Colombia Shakira và ngôi sao người Nigeria - Burna Boy, đã thu về 109 triệu lượt xem trên YouTube. Trước đó, Shakira đăng bài trên Instagram ăn mừng bài hát mới cán mốc 100 triệu lượt xem. Cô phấn khích: "Chúng tôi vừa đạt 100 triệu lượt xem với Dai Dai, cảm ơn các bạn, các bạn tuyệt nhất. Cảm ơn đội ngũ tuyệt vời của tôi, chúng ta đã cùng nhau đạt được điều này".

Dai Dai (có nghĩa là Come on, come on - Tiến lên, tiến lên) được quảng bá là ca khúc chính thức của World Cup năm nay. Bài hát được Shakira và các cộng sự viết bằng 5 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Pháp và tiếng Nhật. Ca khúc được phát hành vào ngày 15.5 và MV chính thức của Dai Dai được trình làng hôm 23.5. Bên cạnh âm nhạc sôi động, cuốn hút, vực dậy khí thế của cộng đồng yêu bóng đá toàn cầu trước thềm những trận cầu được mong chờ nhất hành tinh, MV gây chú ý khi quy tụ nhiều ngôi sao sân cỏ: Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland. Ca khúc mang thông điệp mạnh mẽ: "Điều từng khiến bạn gục ngã đã giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn".

'Dai Dai' của Shakira vượt 100 triệu lượt xem trước thềm World Cup 2026 - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ xuất hiện cùng nhiều tên tuổi lớn của làng bóng đá toàn cầu tại buổi công bố chương trình biểu diễn giữa giờ trận chung kết World Cup 2026

ẢNH: AFP

Dai Dai là MV đầu tiên ở kỳ World Cup này vượt mốc 100 triệu lượt xem, bỏ xa các MV khác như Goals của Lisa, Anitta, Rema (18 triệu lượt xem), Lighter - Jelly Roll, Carín León (gần 3 triệu lượt xem). Thành tích này một lần nữa chứng minh sức hút của Shakira, xứng danh "nữ hoàng nhạc World Cup" mà nhiều khán giả toàn cầu sử dụng khi nhắc đến nữ ca sĩ 7X. Năm 2006, nữ ca sĩ người Colombia từng gây sốt khi trình diễn Hips Don't Lie ở World Cup năm đó. Đến 2010, ngôi sao 7X "gây bão" với Waka Waka ở kỳ World Cup diễn ra tại Nam Phi, hiện thu hơn 4,5 tỉ lượt xem trên YouTube. Tại kỳ World Cup 2014, Shakira tiếp tục ghi dấu ấn với ca khúc La la la, hiện có hơn 1,3 tỉ lượt xem trên YouTube.

Ngoài thể hiện ca khúc Dai Dai, Shakira còn là một trong những ngôi sao sẽ trình diễn giữa hiệp trận chung kết World Cup 2026 tại New York (Mỹ) vào ngày 19.7 tới, bên cạnh Madonna, BTS. Trong cuộc phỏng vấn với People hồi đầu tháng 6, giọng ca đình đám này cho biết cô vẫn đang lên kế hoạch cho màn trình diễn của mình. Nghệ sĩ bộc bạch: "Mỗi kỳ World Cup đều thực sự kỳ diệu và tôi nghĩ kỳ World Cup này sẽ là về việc gắn kết mọi người lại với nhau trong thời điểm nhạy cảm cả về mặt xã hội và chính trị như thế này".

'Dai Dai' của Shakira vượt 100 triệu lượt xem trước thềm World Cup 2026 - Ảnh 3.

Shakira gặt hái thành công vang dội trong năm 2026

ẢNH: AFP

2026 là một năm thành công rực rỡ trong sự nghiệp kéo dài hơn 3 thập niên của Shakira. Bên cạnh dấu ấn ở mùa World Cup mới nhất, nữ ca sĩ tiếp tục chuyến lưu diễn Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, hiện đang là một trong những chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất năm. Tháng trước, Shakira cũng được tòa án ở Tây Ban Nha tuyên bố vô tội về tội gian lận thuế và được hoàn trả hơn 60 triệu euro. Người đẹp cũng dành thời gian chăm sóc hai con trai nhỏ đồng thời cho biết hiện không có tâm trí nghĩ đến chuyện yêu đương. "Tôi cảm thấy như mình chỉ mới bắt đầu", giọng ca 49 tuổi chia sẻ với People.

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