Shakira hát ca khúc World Cup 2026

Shakira vừa đăng tải đoạn teaser bài hát chủ đề World Cup dài một phút trên trang cá nhân có hơn 95 triệu người theo dõi. Lần này, Shakira sẽ kết hợp cùng Burna Boy - ngôi sao dòng nhạc Afrobeats người Nigeria.

Trong đoạn video nhá hàng, nữ nghệ sĩ người Colombia xuất hiện đầy năng lượng tại sân vận động huyền thoại Maracanã (Brazil). Với trang phục mang sắc vàng xanh rực rỡ và quả bóng trên tay, nữ ca sĩ cất giọng đầy nội lực trên nền giai điệu Reggaetón pha trộn Afrobeats hiện đại: "Từ ngày bạn chào đời/ Ở nơi đây, nơi bạn thuộc về… điều từng làm bạn gục ngã, giờ khiến bạn mạnh mẽ hơn". Đoạn clip kết thúc bằng dòng chữ đầy phấn khích: "Chúng ta đã sẵn sàng".

Video nhá hàng MV ca khúc chính thức Wolrd Cup 2026 được đăng tải trên trang cá nhân của Sharika ẢNH: @SHARIKA

Teaser của ca khúc Dai Dai không chỉ phô diễn hình ảnh hoành tráng của sân vận động Maracanã mà còn khéo léo lồng ghép văn hóa đường phố với sự tham gia của các vũ công và influencer Raphael Vicente (TikToker hơn 3 triệu người theo dõi chuyên làm những video về cuộc sống thường ngày tại các khu ổ chuột favela ở Rio de Janeiro).

Đáng chú ý, tiêu đề ca khúc Dai Dai ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Trong tiếng Ý, đây là cụm từ phổ biến nhằm cổ vũ tinh thần thi đấu, mang ý nghĩa cố lên hay tiến lên. Giới chuyên môn đánh giá đây là một lựa chọn chiến lược của FIFA, bởi cụm từ này vừa ngắn gọn, dễ nhớ, vừa mang tính khích lệ tinh thần thể thao mạnh mẽ, hoàn toàn phù hợp với quy mô lịch sử của kỳ World Cup lần này.

'Nữ hoàng nhạc World Cup' Shakira chính thức trở lại

Nhắc đến "nữ hoàng nhạc World Cup", công chúng vẫn chưa thể quên kỷ lục của Waka Waka (This Time for Africa) tại Nam Phi 2010. Ca khúc này không chỉ thống trị vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Latin Digital Song Sales suốt 42 tuần mà còn trở thành bản nhạc thể thao được nghe nhiều nhất mọi thời đại. Đến năm 2014, dù không phải ca khúc chính thức, bản hit La La La (Brazil 2014) của cô cũng tạo nên cơn sốt toàn cầu nhờ tinh thần lễ hội Nam Mỹ đặc trưng.

Trước đó, màn thể hiện của Shakira trong Zootopia 2 với ca khúc Zoo đã tạo nên một cú hích. Cộng đồng mạng đồng loạt bình luận: "Chỉ có Shakira mới đủ sức làm sống dậy tinh thần World Cup".

Shakira diện trang phục mang sắc vàng xanh rực rỡ, tay cầm quả bóng tái hiện hình ảnh "nữ hoàng sân cỏ" vốn đã trở thành thương hiệu tại các kỳ World Cup ẢNH: @SHARIKA

Ở tuổi 49, với sắc vóc khỏe khoắn và giọng hát nội lực, Shakira khiến người hâm mộ thốt lên: "Đây chính là Shakira được thương nhớ suốt hai thập kỷ". Cô vẫn giữ nguyên vẹn năng lượng tích cực từng khiến cả thế giới "rung lắc" tại Nam Phi 2010 và Brazil 2014.

Thông tin về bài hát mới xuất hiện ngay sau khi Shakira lập kỷ lục biểu diễn trước hơn 2 triệu khán giả tại bãi biển Copacabana (Brazil). MV Dai Dai dự kiến trình làng vào ngày 14.5.

Bên cạnh ca khúc chủ đề Dai Dai, World Cup 2026 tiếp tục khiến người hâm mộ phấn khích với một bản "thánh ca" khác đến từ đối tác Coca-Cola. Đó chính là bản phối mới của ca khúc kinh điển Jump (Van Halen), quy tụ dàn nghệ sĩ "khủng" gồm: J Balvin, Travis Barker, Amber Mark và huyền thoại guitar Steve Vai.

Khác hoàn toàn với chất rock nguyên bản, phiên bản của J Balvin sẽ khoác lên mình "chiếc áo" mới đậm chất Brazilian funk và hip hop. Nam ca sĩ chia sẻ, bản phối này nhằm "đưa trọn vẹn tình yêu và niềm đam mê bóng đá cháy bỏng của khu vực Mỹ Latin vào âm nhạc".

World Cup 2026 đi vào lịch sử khi lần đầu tiên được đồng tổ chức tại ba quốc gia: Mỹ, Mexico và Canada. Trận khai mạc dự kiến sẽ diễn ra tại "chảo lửa" Estadio Azteca (Mexico City) và giải đấu sẽ kéo dài đến ngày 19.7.