Adidas 'hồi sinh' David Beckham thời đỉnh cao bằng AI trong quảng cáo World Cup 2026

Ngoài David Beckham, trailer dài 5 phút mang tên Backyard Legends của Adidas còn có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao đình đám, vừa được phát hành trên YouTube hôm 7.5.

Hàng loạt huyền thoại xuất hiện trở lại nhờ AI

Trong video, nhiều phiên bản AI của David Beckham ở giai đoạn thập niên 1990 và đầu những năm 2000 xuất hiện với những kiểu tóc biểu tượng từng làm nên thương hiệu cho cựu đội trưởng tuyển Anh, bao gồm cả mái tóc mohawk cá tính nổi tiếng. Theo The Sun, David Beckham nhận khoản thù lao trị giá "hàng chục triệu USD" để tham gia chiến dịch này. Quảng cáo chính thức của Adidas dự kiến được tung ra trước thềm World Cup 2026, giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 11.6 tới.

David Beckham thời kỳ đỉnh cao được Adidas "hồi sinh" bằng công nghệ AI trong chiến dịch quảng bá World Cup 2026 Ảnh: Adidas

Nam diễn viên Hollywood Timothée Chalamet góp mặt với vai trò người dẫn chuyện kiêm một huấn luyện viên bóng đá nghiệp dư đầy nhiệt huyết. Nội dung đoạn phim xoay quanh trận bóng đường phố giữa đội trẻ tài năng mang tên The Invincibles và những huyền thoại bóng đá thế giới.

Đoạn quảng cáo giới thiệu các phiên bản AI khác nhau của David Beckham, từ những năm 1990 và đầu những năm 2000, bên cạnh các huyền thoại Zinedine Zidane và Alessandro Del Piero Ảnh: Adidas

Góp mặt cùng David Beckham, phiên bản AI của Zinedine Zidane và Alessandro Del Piero cũng xuất hiện. Trong một phân cảnh thú vị, David Beckham thậm chí còn sút bóng và làm mắc kẹt trên cây. Quảng cáo còn quy tụ hàng loạt ngôi sao bóng đá hàng đầu hiện nay như Jude Bellingham của Real Madrid, Ousmane Dembele của Paris Saint-Germain, Lamine Yamal của Barcelona, Trinity Rodman của Washington Spirit và Florian Wirtz của Liverpool. Lionel Messi cùng nghệ sĩ Bad Bunny cũng góp mặt trong dự án đặc biệt này.

Cốt truyện xoay quanh trận cầu đường phố giữa đội bóng trẻ tài năng mang tên The Invincibles và những huyền thoại toàn cầu Ảnh: Adidas

Chia sẻ về lần tham gia quảng cáo thể thao mang màu sắc điện ảnh, Timothée Chalamet cho biết: "Tôi từng mơ được chơi bóng cùng những huyền thoại này. Khi còn nhỏ chơi bóng ở Pier 40, tôi luôn nghĩ về những cú đá phạt của Beckham, các bàn thắng của Del Piero hay những cú volley của Zidane rồi tự mình bắt chước theo".

Nam diễn viên nói thêm: "Tôi yêu bóng đá, vì vậy việc được hợp tác cùng Adidas và xuất hiện bên cạnh những cầu thủ vĩ đại nhất là điều không thể tin được. Tôi là người theo trường phái truyền thống. Tôi không gọi đó là soccer, tôi gọi đó là football và tôi thực sự háo hức chờ đợi kỳ World Cup mùa hè này".

Timothée Chalamet, Bad Bunny và Lionel Messi cũng xuất hiện trong đoạn quảng cáo bóng đá triệu USD của Adidas Ảnh: Adidas

World Cup 2026 sẽ được đồng đăng cai bởi Mỹ, Canada và Mexico. Giải đấu năm nay áp dụng thể thức mở rộng với 48 đội tuyển tham dự, trở thành kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử. Sự kiện được kỳ vọng sẽ quy tụ những tài năng bóng đá hàng đầu thế giới và thu hút lượng khán giả khổng lồ trên toàn cầu.