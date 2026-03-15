David Beckham bỏ túi hơn 25 triệu USD nhờ World Cup 2026

Theo thông tin từ Mirror ngày 13.3, thu nhập của cựu đội trưởng tuyển Anh sau khi giải nghệ hiện còn cao hơn cả giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp thi đấu bóng đá.

Hàng loạt hợp đồng quảng cáo giá trị lớn

Ở tuổi 50, David Beckham đã ký nhiều hợp đồng thương mại "béo bở" liên quan đến World Cup vào mùa hè năm nay. Anh hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như khoai tây chiên Lay's, Fanatics (mảng thẻ sưu tầm thể thao), Bank of America và Verizon.

Ngoài ra, David Beckham còn xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo World Cup 2026 của McDonald's và Adidas.

David Beckham tiếp tục khẳng định sức hút thương hiệu khi ký hàng loạt hợp đồng quảng cáo lớn trước thềm FIFA World Cup 2026

Nguồn tin thân cận cho biết tổng thu nhập của David Beckham trong năm 2026 có thể cao hơn nhiều so với con số 25 triệu USD được công bố, bởi nhiều hợp đồng nằm trong các thỏa thuận hợp tác kéo dài nhiều năm, bên cạnh các hợp đồng tài trợ hiện có.

"Thật đáng kinh ngạc khi lượng người hâm mộ của anh ấy vẫn tiếp tục tăng lên, đặc biệt tại Nam Mỹ và Mỹ, một phần nhờ quãng thời gian thi đấu ở Tây Ban Nha cũng như đội bóng tại Miami. Beckham hiện được săn đón hơn bao giờ hết", một người bạn của cựu danh thủ tiết lộ.

Sức hút của David Beckham sau khi giải nghệ

Trong sự nghiệp cầu thủ, Beckham từng khoác áo nhiều CLB danh tiếng như Manchester United, Real Madrid và Paris Saint‑Germain.

Tại World Cup sắp tới, David Beckham sẽ tham dự với vai trò đại sứ cho các đối tác thương mại, đồng thời xuất hiện với tư cách cựu đội trưởng tuyển Anh. Theo một nguồn tin, anh vẫn duy trì mối quan hệ rất tốt với Liên đoàn Bóng đá Anh và luôn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho đội tuyển cũng như các cầu thủ.

Các thỏa thuận hợp tác mới cũng được cho là sẽ góp phần thúc đẩy nỗ lực phát triển bóng đá tại Mỹ của David Beckham, đặc biệt thông qua đội bóng của anh ở Miami là Inter Miami CF. Chẳng hạn, dự án hợp tác với Bank of America hướng tới việc khuyến khích nhiều trẻ em tại Mỹ tham gia chơi bóng đá hơn.

Một nguồn tin cho biết: "Đây là yếu tố rất quan trọng khi Beckham ký các thỏa thuận này. Anh ấy thực sự đam mê việc mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá cho tất cả mọi người".

Thông tin về các hợp đồng mới được công bố sau khi báo chí tiết lộ hồi tháng 1 rằng David Beckham sắp thu về gần 400 triệu USD từ một thỏa thuận ký kết nước hoa mới.

Ông xã của Victoria Beckham đã ký hợp đồng kéo dài 20 năm, được cho là trị giá khoảng 20 triệu USD mỗi năm, tổng cộng khoảng 391 triệu USD. Một nguồn tin trong ngành nhận định: "Thương hiệu Beckham đang phát triển mạnh mẽ. Việc ký hợp đồng kéo dài tới 20 năm cho thấy các đối tác tin tưởng lớn như thế nào vào giá trị thương hiệu này".

Trong 2 thập kỷ qua, dòng nước hoa mang tên Beckham đã đạt doanh thu hơn 1 tỉ USD trên toàn cầu. Thỏa thuận độc quyền của David Beckham với Interparfums được thực hiện thông qua Authentic Brands Group - tập đoàn sở hữu và quản lý thương hiệu của anh trên toàn thế giới, trong đó David Beckham cũng nắm cổ phần.

Theo các nguồn tin, chính mô hình hợp tác này đã mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới cho cựu danh thủ. "Thật đáng kinh ngạc khi nghĩ rằng Beckham đã giải nghệ từ lâu, nhưng sức mạnh kiếm tiền của anh ấy hiện còn lớn hơn cả khi còn thi đấu", nguồn tin cho biết.