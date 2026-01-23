Nicola Peltz: Nàng dâu gia thế 'khủng' khiến vợ chồng David Beckham 'đau đầu'

Nicola Peltz và những anh chị em của cô lớn lên trong dinh thự 22 phòng của gia đình nằm trên khu đất rộng hơn 526.000 mét vuông ở Bedford, hạt Westchester, New York (Mỹ). Nicola Peltz kể cô được bao bọc từ nhỏ khi lớn lên cùng 1 chị gái và 6 anh trai. Nữ diễn viên chia sẻ với Interview Magazine hồi 2014: "Tôi sẽ mãi là em bé trong gia đình. Tôi là con gái út, nhưng việc lớn lên giữa rất nhiều anh trai khiến bản thân trở nên cứng cỏi… Chúng tôi không có chuyện phải rón rén với nhau mà cứ nói thẳng điều mình nghĩ và sống rất thật"