Nicola Peltz: Nàng dâu gia thế 'khủng' khiến vợ chồng David Beckham 'đau đầu'

Vợ chồng Nicola Peltz - Brooklyn Beckham (bìa trái) đang tách ra khỏi phần còn lại của gia đình Beckham
ẢNH: INSTAGRAM VICTORIA BECKHAM
Gia thế 'khủng' của Nicola Peltz
Giữa lúc mâu thuẫn trong gia đình
David Beckham trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế, cái tên Nicola Peltz liên tục được nhắc đến như tác nhân khiến cậu cả Brooklyn Beckham và cha mẹ xung đột, không nhìn mặt nhau trong nhiều tháng qua. Nữ diễn viên gây ấn tượng với vẻ đẹp kiêu kỳ, phong cách thời thượng cùng gia thế "không phải dạng vừa".
Nicola Peltz sinh năm 1995 tại New York (Mỹ), là con gái cưng của tỉ phú Nelson Peltz và người mẫu Claudia Heffner. Mặc dù độ nổi tiếng không bằng nhà chồng song xét về độ giàu có, gia đình của nữ diễn viên 9X này giàu hơn phía Beckham gấp vài lần. Theo thống kê từ
Forbes, tổng tài sản ròng của vợ chồng Nelson Peltz ước tính lên đến 1,6 tỉ USD. Trong khi đó, vợ chồng Victoria - David Beckham sở hữu khối tài sản khiêm tốn hơn nhiều: khoảng 673 triệu USD (theo Sunday Times)
ẢNH: INSTAGRAM NICOLA PELTZ BECKHAM
Cha của Nicola nổi tiếng trong giới kinh doanh khi là tỉ phú tự thân kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm và là một nhà đầu tư nhạy bén. Theo
Independent, từ những năm 1990, ông đã nổi tiếng vì thường xuyên gây khó chịu cho hàng xóm ở New York (Mỹ) do thói quen đi làm bằng trực thăng. Ngày nay, tỉ phú này vẫn gây bàn tán với vai trò là người "làm mối" giữa Tổng thống Donald Trump với tỉ phú Elon Musk
Nicola Peltz và những anh chị em của cô lớn lên trong dinh thự 22 phòng của gia đình nằm trên khu đất rộng hơn 526.000 mét vuông ở Bedford, hạt Westchester, New York (Mỹ). Nicola Peltz kể cô được bao bọc từ nhỏ khi lớn lên cùng 1 chị gái và 6 anh trai. Nữ diễn viên chia sẻ với
Interview Magazine hồi 2014: "Tôi sẽ mãi là em bé trong gia đình. Tôi là con gái út, nhưng việc lớn lên giữa rất nhiều anh trai khiến bản thân trở nên cứng cỏi… Chúng tôi không có chuyện phải rón rén với nhau mà cứ nói thẳng điều mình nghĩ và sống rất thật"
ẢNH: INSTAGRAM NICOLA PELTZ BECKHAM
Nữ diễn viên phim
Back Roads được nuôi dưỡng niềm tin vào tình yêu, hôn nhân khi chứng kiến cuộc sống ngọt ngào, hạnh phúc từ bố mẹ. Vợ chồng Nelson Peltz kết hôn năm 1985, có chung 8 người con và vẫn gắn bó bền chặt cho đến hiện tại. Trong cuộc phỏng vấn hồi 2024, nữ diễn viên chia sẻ: "Đối với những ai đã kết hôn lâu năm, đó là một điều thật tuyệt vời. Tình yêu của bố mẹ truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày"
ẢNH: INSTAGRAM NICOLA PELTZ BECKHAM
Trong cuộc phỏng vấn với
Coveteur hồi 2019, Nicola Peltz chia sẻ ban đầu cô được gia đình tạo điều kiện để chơi khúc côn cầu và tỉ phú Nelson Peltz thực sự muốn con gái cưng tập trung vào môn thể thao này. Tuy nhiên, đến năm 11 tuổi, Nicola khám phá ra sở thích diễn xuất và tìm mọi cách thuyết phục gia đình cho theo đuổi đam mê nghệ thuật khi bị cha mẹ phản đối
"Tôi nghĩ bố mẹ tôi đã thấy tôi thực sự rất thích thú, yêu thích nó đến mức nào và đã nỗ lực ra sao, đó là tất cả những gì họ quan tâm. Giờ đây, họ thực sự ủng hộ tôi", Nicola Peltz chia sẻ. Nhiều năm qua, cô đã góp mặt trong nhiều bộ phim:
The Last Airbender, Bates Motel, Transformers: Age of Extinction, Back Roads… Hồi 2024, người đẹp viết kịch bản, làm đạo diễn và đóng chính trong dự án Lola. Dù có hơn 20 năm theo đuổi lĩnh vực diễn xuất, đến nay nữ diễn viên 9X vẫn chưa gây được tiếng vang trên màn ảnh
Bên cạnh diễn xuất, Nicola Peltz là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thời trang, giải trí hàng đầu. Cô gây sức hút nhờ vẻ đẹp kiêu kỳ, phong cách thời thượng, phóng khoáng. Bên cạnh đó, cuộc sống đời tư của người đẹp này thường xuyên trở thành đề tài bàn tán trên các phương tiện truyền thông. Trước khi đến với Brooklyn Beckham, nữ diễn viên từng hẹn hò Anwar Hadid (em trai của Gigi và Bella Hadid)
Cuộc hôn nhân đầy 'drama' với Brooklyn Beckham
Nicola Peltz và Brooklyn Beckham lần đầu gặp nhau tại lễ hội Coachella 2017 nhưng thời điểm đó họ đều có người yêu. Mãi đến 2019, cả hai mới tình cờ gặp lại trong bữa tiệc Halloween của Leonardo DiCaprio rồi nhanh chóng tiến tới hẹn hò. Bộ đôi công khai mối quan hệ vào đầu năm 2020. Đến tháng 7 cùng năm, Brooklyn và Nicola đính hôn. Cả hai tổ chức đám cưới triệu USD tại khu đất riêng của gia đình cô dâu ở Palm Beach, Florida (Mỹ)
Đôi trẻ từng khiến bao người ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, hào nhoáng, được đánh giá là "môn đăng hộ đối". Họ liên tục sánh vai tại các sự kiện giải trí đồng thời có mặt trong những buổi tụ họp cùng gia đình Beckham, vẽ ra bức tranh một đại gia đình hạnh phúc, hòa hợp
ẢNH: INSTAGRAM VICTORIA BECKHAM
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của quý tử nhà David Beckham với ái nữ tỉ phú Nelson Peltz sớm gây bàn tán xôn xao với những tin đồn bất hòa. Nicola Peltz được cho là không có mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng - Victoria Beckham. Cô cũng bị gắn mác là kẻ điều khiển Brooklyn, khiến anh ngày càng lạnh nhạt, xa cách với gia đình ở Anh, nhất là khi cặp đôi nổi tiếng này sống ở Mỹ và gần gũi với nhà Peltz hơn
Bất chấp thị phi bủa vây, cặp đôi liên tục thể hiện tình yêu mãnh liệt dành cho nhau bằng những bài đăng ngọt ngào trên mạng xã hội. Brooklyn Beckham cũng phớt lờ cha mẹ ruột, chỉ chia sẻ những hoạt động đời thường vui vẻ bên gia đình vợ
Từ năm 2025, mối bất hòa giữa vợ chồng Nicola Peltz - Brooklyn Beckham với nhà Beckham lan truyền rầm rộ hơn trước khi họ hoàn toàn vắng mặt trong những buổi tụ họp gia đình Victoria - David Beckham. Mối quan hệ căng thẳng đến mức Brooklyn được cho là đã yêu cầu cha mẹ ruột chỉ liên lạc với mình thông qua luật sư
Mới đây, căng thẳng trong gia đình Beckham một lần nữa gây bùng nổ truyền thông toàn cầu khi Brooklyn Beckham lần đầu lên tiếng về mối quan hệ rạn nứt với cha mẹ. Anh tố Victoria Beckham giành điệu nhảy với chú rể trong đám cưới, hủy việc thiết kế váy cưới cho con dâu vào phút chót, tố cha mẹ luôn kiểm soát mình, tô vẽ cuộc sống hoàn hảo trước truyền thông, cố ý phá hủy mối quan hệ của mình và vợ… Cùng với đó, cậu cả nhà Beckham tuyên bố không muốn hòa giải với cha mẹ ruột
ẢNH: INSTAGRAM NICOLA PELTZ BECKHAM
Giữa tình hình căng thẳng, David Beckham chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Trẻ con được phép mắc sai lầm. Đó là cách chúng học hỏi. Đó là điều tôi cố gắng dạy các con mình". Động thái của hai bên làm thổi bùng những cuộc bàn luận trên mặt báo, mạng xã hội. Dân mạng đang "chia phe" với những tranh cãi dữ dội suốt nhiều ngày qua
ẢNH: INSTAGRAM VICTORIA BECKHAM
