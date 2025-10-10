Victoria tiết lộ tật xấu của David Beckham

Quý ông tưởng chừng hoàn hảo như David Beckham vẫn có điểm khiến Victoria Beckham không hài lòng ẢNH: REUTERS

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với The Sun, Victoria Beckham hé lộ về cuộc sống thường ngày của cô và David Beckham với những chi tiết riêng tư. Khác với hình tượng hoàn hảo trước công chúng, cựu danh thủ người Anh cũng có tật xấu như nhiều người chồng khác. Cựu thành viên nhóm Spice Girls "kể xấu" ông xã: "Đúng vậy, anh ấy rõ ràng là cực kỳ đẹp trai, rất thông minh, rất thành đạt và cũng hài hước nữa. Nhưng vấn đề ở đây là: anh ấy ngáy". Tiếng ồn của David phát ra khi ngủ khiến bà mẹ 4 con khó chịu thậm chí không thể chợp mắt khi nằm bên cạnh và cô buộc phải đeo nút tai để tránh phiền toái.

Victoria Beckham tiết lộ khi trở về căn phòng của mình sau ngày dài bận rộn, cô thường dành thời gian làm những việc yêu thích như đeo mặt nạ đèn led, nghe podcast cùng chồng hoặc thỉnh thoảng cả hai cùng nhau xem phim. Cô cũng đùa rằng bạn đời phải cẩn thận khi ngủ cạnh mình. "Tôi đọc rất nhiều truyện kinh dị trên giường nên bạn biết đấy, David tốt hơn hết là nên đi ngủ với một mắt mở", ngôi sao 7X cười.

Victoria kể hôn nhân hạnh phúc bên David Beckham

Vợ chồng Beckham vẫn mặn nồng sau 26 năm cưới ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo Daily Mail, Victoria Beckham cho biết cô và chồng vẫn dành thời gian quan tâm, yêu thương nhau theo cách đơn giản nhưng ấm áp. Thay vì tặng nhau những món quà xa xỉ hay những hành động phô trương, cặp đôi tập trung vào những điều nhỏ nhặt thường ngày, chẳng hạn để lại lời nhắn cho nhau, làm sinh tố buổi sáng hay chuẩn bị vitamin cho nhau.

Cả hai cũng thích tận hưởng khoảng thời gian thư giãn bên ngoài. Nữ ca sĩ đình đám một thời cho biết gần đây họ thường dành cuối tuần để thưởng thức bữa trưa yên tĩnh tại quán rượu ở vùng quê thanh bình. Cô cũng chia sẻ điều quan trọng nhất trong mối quan hệ của họ là David Beckham vẫn làm cô cười, ngay cả sau 26 năm kết hôn.

Ngoài ra, bà mẹ nổi tiếng cho biết cô và chồng rất chú trọng vào việc giao tiếp với con cái. Họ cố gắng dành thời gian mỗi tối để quây quần cùng gia đình trên bàn ăn mà không dùng điện thoại, hỏi thăm nhau về một ngày dài.

Victoria Beckham được chồng con ủng hộ tại sự kiện ra mắt phim tài liệu mang tên mình ẢNH: AFP

Hôm 9.10, Victoria Beckham ra mắt bộ phim tài liệu mang tên mình trên Netlix, kể lại hành trình cô từ biểu tượng nhạc pop nước Anh đến vợ của siêu sao bóng đá rồi trở thành người có sức ảnh hưởng trong làng thời trang. Sau hàng loạt thành công trong sự nghiệp cùng cuộc sống gia đình nhiều thăng trầm, Victoria Beckham chia sẻ cô vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân.

Victoria - David Beckham là một trong những cặp vợ chồng danh tiếng và giàu có bậc nhất làng giải trí Anh. Theo Daily Mail, bộ đôi này được cho là sở hữu khối tài sản ước tính 500 triệu bảng. Họ kết hôn năm 1999, có chung 4 người con: Brooklyn (26 tuổi), Romeo (23 tuổi), Cruz (20 tuổi) và Harper (14 tuổi).

Những tháng qua, gia đình đình đám này trở thành tâm điểm chú ý khi bị "mổ xẻ" chuyện bất hòa, gia đình chia làm 2 nửa xa cách: vợ chồng cậu cả Brooklyn Beckham và những thành viên còn lại. Gần đây nhất, Brooklyn và vợ không dự sự kiện ra mắt phim mới của mẹ. Bất chấp những rạn nứt, Victoria Beckham vẫn nhắc đến con trai lớn trong bài phát biểu và hình ảnh cũ của Broolyn cũng xuất hiện trong loạt phim tài liệu này.

