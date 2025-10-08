Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Không ca hát, Victoria Beckham vẫn thu về lợi nhuận triệu USD nhờ âm nhạc

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
08/10/2025 15:01 GMT+7

Dù đã rời xa sân khấu nhiều năm và không còn phát hành ca khúc mới, Victoria Beckham vẫn kiếm được 2,16 triệu USD (khoảng 54 tỉ đồng) từ âm nhạc chỉ trong năm 2024.

Theo hồ sơ tài chính của công ty Moody Productions Ltd., nguồn thu này đến từ tiền bản quyền của nhóm nhạc Spice Girls cùng sự nghiệp solo ngắn ngủi của Victoria Beckham trong quá khứ. Bản hit Never Give Up on the Good Times của nhóm còn được sử dụng trong một quảng cáo Giáng sinh, trong khi album đầu tay Spice được tái phát hành dưới dạng đĩa than, giúp doanh thu tiếp tục tăng mạnh, Daily Mail đưa tin ngày 8.10.

Âm nhạc hồi sinh, thời trang bứt phá sau 15 năm thua lỗ

Song song với nguồn thu âm nhạc, thương hiệu thời trang Victoria Beckham cũng đang lấy lại phong độ. Sau hơn 15 năm thua lỗ khoảng 84 triệu USD, công ty của bà xã David Beckham lần đầu tiên báo lãi vào cuối năm 2023.

Không ca hát, Victoria Beckham vẫn thu về lợi nhuận triệu USD nhờ âm nhạc - Ảnh 1.

Dù không phát hành bài hát nào, Victoria Beckham vẫn thu hàng triệu USD mỗi năm từ bản quyền âm nhạc cùng nhóm Spice Girls

Ảnh: Instagram victoriabeckham

Kết quả này đến từ chiến lược mới mẻ: ra mắt sản phẩm túi xách, bút kẻ mắt mới cùng chiến dịch quảng bá bài bản trên mạng xã hội - nơi Victoria Beckham thường xuyên đăng video hướng dẫn trang điểm trên TikTok, thu hút hàng triệu lượt xem.

Trong 15 năm hoạt động, thương hiệu cao cấp này đã vay hơn 38,1 triệu USD từ các công ty khác trong hệ sinh thái kinh doanh nhà Beckham. Tuy nhiên, doanh thu năm 2022 đã tăng 44%, đạt 74,7 triệu USD, và tiếp tục tăng trưởng hai chữ số trong năm 2023 nhờ nhu cầu bùng nổ với dòng sản phẩm làm đẹp và nước hoa mới.

Không ca hát, Victoria Beckham vẫn thu về lợi nhuận triệu USD nhờ âm nhạc - Ảnh 2.

Sau 15 năm thua lỗ, thương hiệu thời trang mang tên Victoria Beckham đã chính thức có lãi, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô

Ảnh: Instagram victoriabeckham

Trong khi đó, Victoria Beckham mới đây khiến người hâm mộ dậy sóng khi chia sẻ trên Instagram rằng cô cảm thấy bị cám dỗ trước ý tưởng tái hợp cùng Spice Girls trong đêm cuối của tour diễn tái hợp nhóm nhạc Oasis tại sân vận động Wembley.

Bức ảnh cô đăng kèm dòng chữ: "Đáng để suy nghĩ…", được gắn tên 4 thành viên còn lại là Geri, Mel C, Emma Bunton và Mel B đã khiến cộng đồng mạng bùng nổ. Nhiều fan bày tỏ: "Victoria Beckham vừa gợi ý về một tour diễn đầy đủ Spice Girls sao? Trời ơi, chuyện này có thể thật đấy!".

Trước đó, vào tháng 4, báo chí Anh đưa tin Spice Girls đang âm thầm lên kế hoạch cho tour diễn kỷ niệm 30 năm thành lập. Geri, Emma, Mel B và Mel C được cho là đã gặp nhau tại Miami (Mỹ) để bàn chi tiết, dù Victoria Beckham 90% khả năng sẽ không tham gia. Nguồn tin cho biết, Geri và cựu quản lý Simon Fuller hiện đã tái kết nối, mở ra hy vọng về một sự trở lại của nhóm sau nhiều năm vắng bóng.

Không ca hát, Victoria Beckham vẫn thu về lợi nhuận triệu USD nhờ âm nhạc - Ảnh 3.

Những năm tháng hoạt động cùng Spice Girls đã đưa tên tuổi Victoria Beckham vụt sáng, trở thành biểu tượng toàn cầu

Ảnh: Instagram spicegirls

Ra mắt năm 1994, Spice Girls đã bán hơn 100 triệu bản thu âm, trở thành nhóm nhạc nữ thành công nhất mọi thời đại. Dù Geri rời nhóm năm 1998 khiến Spice Girls tạm ngưng hoạt động, nhưng họ đã tái hợp tại lễ bế mạc Olympic London 2012 và thực hiện 2 tour diễn hoành tráng là The Return of the Spice Girls (2007-2008) và Spice World (2019).

Victoria Beckham không tham gia các tour này do tập trung vào thời trang, song thành công hiện tại của cô - cả trong kinh doanh lẫn danh tiếng cá nhân vẫn cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của "Posh Spice" sau gần 3 thập kỷ kể từ khi nhóm Spice Girls ra đời.

Tin liên quan

Victoria Beckham rơi nước mắt kể chuyện kinh doanh thua lỗ hàng triệu USD

Victoria Beckham rơi nước mắt kể chuyện kinh doanh thua lỗ hàng triệu USD

Mới đây, trong đoạn trailer phim tài liệu về cuộc đời mình, Victoria Beckham đã lần đầu tiên bật khóc và tiết lộ những bí mật về quá khứ đầy khó khăn.

Khám phá thêm chủ đề

Victoria Beckham âm nhạc doanh thu nhà thiết kế thời trang Spice Girls
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận