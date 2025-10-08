Không ca hát, Victoria Beckham vẫn thu về lợi nhuận triệu USD nhờ âm nhạc

Theo hồ sơ tài chính của công ty Moody Productions Ltd., nguồn thu này đến từ tiền bản quyền của nhóm nhạc Spice Girls cùng sự nghiệp solo ngắn ngủi của Victoria Beckham trong quá khứ. Bản hit Never Give Up on the Good Times của nhóm còn được sử dụng trong một quảng cáo Giáng sinh, trong khi album đầu tay Spice được tái phát hành dưới dạng đĩa than, giúp doanh thu tiếp tục tăng mạnh, Daily Mail đưa tin ngày 8.10.

Âm nhạc hồi sinh, thời trang bứt phá sau 15 năm thua lỗ

Song song với nguồn thu âm nhạc, thương hiệu thời trang Victoria Beckham cũng đang lấy lại phong độ. Sau hơn 15 năm thua lỗ khoảng 84 triệu USD, công ty của bà xã David Beckham lần đầu tiên báo lãi vào cuối năm 2023.

Dù không phát hành bài hát nào, Victoria Beckham vẫn thu hàng triệu USD mỗi năm từ bản quyền âm nhạc cùng nhóm Spice Girls Ảnh: Instagram victoriabeckham

Kết quả này đến từ chiến lược mới mẻ: ra mắt sản phẩm túi xách, bút kẻ mắt mới cùng chiến dịch quảng bá bài bản trên mạng xã hội - nơi Victoria Beckham thường xuyên đăng video hướng dẫn trang điểm trên TikTok, thu hút hàng triệu lượt xem.

Trong 15 năm hoạt động, thương hiệu cao cấp này đã vay hơn 38,1 triệu USD từ các công ty khác trong hệ sinh thái kinh doanh nhà Beckham. Tuy nhiên, doanh thu năm 2022 đã tăng 44%, đạt 74,7 triệu USD, và tiếp tục tăng trưởng hai chữ số trong năm 2023 nhờ nhu cầu bùng nổ với dòng sản phẩm làm đẹp và nước hoa mới.

Sau 15 năm thua lỗ, thương hiệu thời trang mang tên Victoria Beckham đã chính thức có lãi, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô Ảnh: Instagram victoriabeckham

Trong khi đó, Victoria Beckham mới đây khiến người hâm mộ dậy sóng khi chia sẻ trên Instagram rằng cô cảm thấy bị cám dỗ trước ý tưởng tái hợp cùng Spice Girls trong đêm cuối của tour diễn tái hợp nhóm nhạc Oasis tại sân vận động Wembley.

Bức ảnh cô đăng kèm dòng chữ: "Đáng để suy nghĩ…", được gắn tên 4 thành viên còn lại là Geri, Mel C, Emma Bunton và Mel B đã khiến cộng đồng mạng bùng nổ. Nhiều fan bày tỏ: "Victoria Beckham vừa gợi ý về một tour diễn đầy đủ Spice Girls sao? Trời ơi, chuyện này có thể thật đấy!".

Trước đó, vào tháng 4, báo chí Anh đưa tin Spice Girls đang âm thầm lên kế hoạch cho tour diễn kỷ niệm 30 năm thành lập. Geri, Emma, Mel B và Mel C được cho là đã gặp nhau tại Miami (Mỹ) để bàn chi tiết, dù Victoria Beckham 90% khả năng sẽ không tham gia. Nguồn tin cho biết, Geri và cựu quản lý Simon Fuller hiện đã tái kết nối, mở ra hy vọng về một sự trở lại của nhóm sau nhiều năm vắng bóng.

Những năm tháng hoạt động cùng Spice Girls đã đưa tên tuổi Victoria Beckham vụt sáng, trở thành biểu tượng toàn cầu Ảnh: Instagram spicegirls

Ra mắt năm 1994, Spice Girls đã bán hơn 100 triệu bản thu âm, trở thành nhóm nhạc nữ thành công nhất mọi thời đại. Dù Geri rời nhóm năm 1998 khiến Spice Girls tạm ngưng hoạt động, nhưng họ đã tái hợp tại lễ bế mạc Olympic London 2012 và thực hiện 2 tour diễn hoành tráng là The Return of the Spice Girls (2007-2008) và Spice World (2019).

Victoria Beckham không tham gia các tour này do tập trung vào thời trang, song thành công hiện tại của cô - cả trong kinh doanh lẫn danh tiếng cá nhân vẫn cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của "Posh Spice" sau gần 3 thập kỷ kể từ khi nhóm Spice Girls ra đời.