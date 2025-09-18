Victoria Beckham rơi nước mắt kể chuyện kinh doanh thua lỗ hàng triệu đô

Victoria Beckham, biểu tượng thời trang và cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Spice Girls vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi lần đầu tiên hé lộ những góc khuất đầy khó khăn trong sự nghiệp. Trong trailer mới nhất của bộ phim tài liệu về cuộc đời mình, Victoria đã không kìm được nước mắt khi chia sẻ về những áp lực và khủng hoảng tài chính ở giai đoạn khởi nghiệp.

Trong trailer, Victoria nghẹn ngào nhớ lại những thử thách mà cô đã đối mặt. Cô thẳng thắn thừa nhận đã có thời điểm công ty của mình lâm vào cảnh "lỗ hàng triệu đô". David Beckham cũng bộc bạch, chính thông tin này từng khiến anh hoảng sợ.

Theo Daily Mail, loạt phim tài liệu Victoria Beckham gồm ba tập, sẽ chính thức ra mắt trên Netflix vào ngày 9.10 tới. Bộ phim nói về hành trình của Victoria, từ một ngôi sao nhạc pop chuyển mình thành nhà thiết kế thời trang và điều hành một đế chế kinh doanh riêng.

Victoria Beckham đã không kìm được nước mắt khi chia sẻ về những áp lực và khủng hoảng tài chính ở giai đoạn khởi nghiệp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hành trình đầy nghị lực của Victoria Beckham

Thành công đã đến với Victoria sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ. Gần đây, thương hiệu mỹ phẩm của cô đạt doanh thu kỷ lục, tăng 22% so với năm trước. Chính sự chăm chỉ, nỗ lực và cách tiếp cận gần gũi với người hâm mộ đã giúp cô đạt được thành quả ngọt ngào này.

Đáng chú ý, chính David Beckham là người đã động viên vợ thực hiện dự án phim tài liệu riêng này. Anh chia sẻ rằng anh muốn cả thế giới biết về sự thông minh, chăm chỉ và những nỗ lực thầm lặng của vợ trong suốt 17 năm xây dựng thương hiệu. Sau thành công của phim tài liệu Beckham ra mắt hai năm trước, giờ đây, câu chuyện về Victoria sẽ được kể một cách trọn vẹn và chân thật nhất.

David Beckham là người đã động viên vợ thực hiện dự án phim tài liệu riêng

Bộ phim tài liệu Victoria Beckham hứa hẹn sẽ mang đến một câu chuyện đầy cảm hứng về nghị lực, sự tái tạo bản thân và hành trình khám phá chính mình. Sau thành công của series Beckham, bộ phim này được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả toàn cầu, đặc biệt là khi kể lại câu chuyện về một người phụ nữ mạnh mẽ, luôn nỗ lực để vượt qua mọi thử thách.

Mặc dù có tin đồn rạn nứt giữa Victoria và con trai cả Brooklyn, nguồn tin cho biết Brooklyn vẫn góp mặt trong phim. Anh được thấy cùng mẹ lau sàn diễn sau cơn mưa tại Paris Fashion Week 2024. Hai con trai Romeo và Cruz cũng xuất hiện, cho thấy sự gắn kết của cả gia đình.