Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Victoria Beckham rơi nước mắt kể chuyện kinh doanh thua lỗ hàng triệu đô

Cao Hân
Cao Hân
18/09/2025 17:12 GMT+7

Mới đây, trong đoạn trailer phim tài liệu về cuộc đời mình, Victoria Beckham đã lần đầu tiên bật khóc và tiết lộ những bí mật về quá khứ đầy khó khăn.

Victoria Beckham, biểu tượng thời trang và cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Spice Girls vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi lần đầu tiên hé lộ những góc khuất đầy khó khăn trong sự nghiệp. Trong trailer mới nhất của bộ phim tài liệu về cuộc đời mình, Victoria đã không kìm được nước mắt khi chia sẻ về những áp lực và khủng hoảng tài chính ở giai đoạn khởi nghiệp.

Trong trailer, Victoria nghẹn ngào nhớ lại những thử thách mà cô đã đối mặt. Cô thẳng thắn thừa nhận đã có thời điểm công ty của mình lâm vào cảnh "lỗ hàng triệu đô". David Beckham cũng bộc bạch, chính thông tin này từng khiến anh hoảng sợ.

Theo Daily Mail, loạt phim tài liệu Victoria Beckham gồm ba tập, sẽ chính thức ra mắt trên Netflix vào ngày 9.10 tới. Bộ phim nói về hành trình của Victoria, từ một ngôi sao nhạc pop chuyển mình thành nhà thiết kế thời trang và điều hành một đế chế kinh doanh riêng.

Victoria Beckham rơi nước mắt kể quá khứ nợ hàng triệu đô - Ảnh 1.

Victoria Beckham đã không kìm được nước mắt khi chia sẻ về những áp lực và khủng hoảng tài chính ở giai đoạn khởi nghiệp

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hành trình đầy nghị lực của Victoria Beckham

Thành công đã đến với Victoria sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ. Gần đây, thương hiệu mỹ phẩm của cô đạt doanh thu kỷ lục, tăng 22% so với năm trước. Chính sự chăm chỉ, nỗ lực và cách tiếp cận gần gũi với người hâm mộ đã giúp cô đạt được thành quả ngọt ngào này.

Đáng chú ý, chính David Beckham là người đã động viên vợ thực hiện dự án phim tài liệu riêng này. Anh chia sẻ rằng anh muốn cả thế giới biết về sự thông minh, chăm chỉ và những nỗ lực thầm lặng của vợ trong suốt 17 năm xây dựng thương hiệu. Sau thành công của phim tài liệu Beckham ra mắt hai năm trước, giờ đây, câu chuyện về Victoria sẽ được kể một cách trọn vẹn và chân thật nhất.

Victoria Beckham rơi nước mắt kể quá khứ nợ hàng triệu đô - Ảnh 2.

David Beckham là người đã động viên vợ thực hiện dự án phim tài liệu riêng

ẢNH: INSTAGRAM NV/

Bộ phim tài liệu Victoria Beckham hứa hẹn sẽ mang đến một câu chuyện đầy cảm hứng về nghị lực, sự tái tạo bản thân và hành trình khám phá chính mình. Sau thành công của series Beckham, bộ phim này được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả toàn cầu, đặc biệt là khi kể lại câu chuyện về một người phụ nữ mạnh mẽ, luôn nỗ lực để vượt qua mọi thử thách.

Mặc dù có tin đồn rạn nứt giữa Victoria và con trai cả Brooklyn, nguồn tin cho biết Brooklyn vẫn góp mặt trong phim. Anh được thấy cùng mẹ lau sàn diễn sau cơn mưa tại Paris Fashion Week 2024. Hai con trai Romeo và Cruz cũng xuất hiện, cho thấy sự gắn kết của cả gia đình.

Victoria Beckham rơi nước mắt kể quá khứ nợ hàng triệu đô - Ảnh 3.

Mặc dù có tin đồn rạn nứt giữa Victoria và con trai cả Brooklyn, nguồn tin cho biết Brooklyn vẫn góp mặt trong phim

ẢNH: AFP

Tin liên quan

Brooklyn Beckham 'quay lưng' với gia đình vì được cha vợ hậu thuẫn tài chính?

Brooklyn Beckham 'quay lưng' với gia đình vì được cha vợ hậu thuẫn tài chính?

Brooklyn Beckham được cho là đang lên kế hoạch mở một nhà hàng burger tại Mỹ, trong nỗ lực xây dựng sự nghiệp đầu bếp đầy tham vọng.

Khám phá thêm chủ đề

Victoria Beckham David Beckham Brooklyn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận