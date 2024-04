Spice Girls hội ngộ đông đủ tại tiệc sinh nhật Victoria Beckham

5 thành viên Spice Girls (từ trái qua): Geri Halliwell, Mel C, Victoria Beckham, Emma Bunton và Mel B trong lần hội ngộ mới nhất INSTAGRAM NV

Cuối tuần qua, Victoria Beckham tổ chức sinh nhật hoành tráng, quy tụ loạt sao đình đám. Hôm 22.4, doanh nhân 50 tuổi khoe loạt khoảnh khắc đáng nhớ tại bữa tiệc đặc biệt này lên trang Instagram có gần 33 triệu người theo dõi và bày tỏ: "Món quà tuyệt vời nhất là được đoàn tụ. Cảm ơn tất cả bạn bè và gia đình đã chúc mừng tôi. Gửi tới mọi người những nụ hôn".



Trong loạt ảnh được vợ David Beckham chia sẻ, đáng chú ý hơn cả có lẽ là hình ảnh các thành viên của Spice Girls: Melanie Brown (Mel B), Melanie Chisholm (Mel C), Emma Bunton, Geri Halliwell và Victoria Beckham cùng xuất hiện trong một khung hình. 5 nghệ sĩ cùng diện trang phục lộng lẫy, khoe nét rạng rỡ trước ống kính. Giây phút nhóm nhạc đình đám một thời xuất hiện đông đủ khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích, hạnh phúc và nuôi hy vọng về màn tái hợp của nhóm trên sân khấu trong tương lai không xa.

Cách đây ít ngày, Victoria Beckham đăng ảnh kỷ niệm 26 năm lên bìa tạp chí Vogue (Mỹ) cùng các thành viên Spice Girls INSTAGRAM NV

Trước đó, các thành viên đã trải qua một đêm tiệc sôi động bên cạnh dàn khách mời nổi tiếng. Theo Daily Mail, cả năm thành viên của Spice Girls đã cùng nhau nhảy theo một trong những ca khúc đình đám nhất của họ - Stop. Video được David Beckham quay lại và chia sẻ, thu hút hơn 30 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày đăng tải. Victoria Beckham cũng chia sẻ lại video, gọi đây là "đêm tuyệt vời nhất từ trước đến nay" và đính kèm hashtag #SpiceUpYourLife nhằm tôn vinh nhóm.

Clip này cũng khiến người hâm mộ lâu năm của Spice Girls phát cuồng và để lại nhiều bình luận phấn khích: "Khoảnh khắc mà người hâm mộ khắp hành tinh đang chờ đợi", "David, anh là người quản lý mạng xã hội tốt nhất, cảm ơn anh đã mang đến cho mọi người nội dung đặc sắc này", "Spice Girls, tôi thực sự cần cả nhóm thực hiện một chuyến lưu diễn hay gì đó", "Tôi đang khóc", "Đây là giây phút tuyệt vời"…

Spice Girls là nhóm nhạc nữ thành công nhất nước Anh AFP

Spice Girls được thành lập năm 1994 với 5 thành viên sở hữu phong cách riêng biệt, được yêu thích qua loạt hit: Stop, Wannabe, Spice Up Your Life, Too Much, Viva Forever... Họ là một trong những nhóm nhạc nữ huyền thoại nước Anh đồng thời là biểu tượng văn hóa những năm 1990. Trong suốt thời gian hoạt động, nhóm đạt được nhiều thành tích vang dội, bao gồm tiêu thụ hơn 100 triệu đĩa toàn cầu và trở thành nhóm nhạc nữ bán chạy nhất mọi thời đại. Năm 2000, nhóm tạm dừng hoạt động trong sự tiếc nuối của đông đảo người hâm mộ. Spice Girls lần đầu tái hợp vào khoảng thời gian 2007 - 2008 trong Return Of The Spice Girls Tour và cùng xuất hiện một lần nữa tại Thế vận hội Mùa hè 2012 ở London (Anh). Đến năm 2019, nhóm cùng nhau thực hiện Spice World Tour nhưng Victoria Beckham không tham gia.

Tháng 3.2023, Mel B từng tuyên bố Spice Girls sẽ tái hợp nhân kỷ niệm 30 năm thành lập. Cô chia sẻ: "Chắc chắn chúng tôi đang nỗ lực để làm điều đó… Tôi có thể sẽ bị chỉ trích nhưng tôi đã nói rồi, chúng ta bắt đầu thực hiện thôi". Tháng 2 vừa qua, Melanie Chisholm nói với The Sun rằng cô luôn muốn trở lại sân khấu cùng các thành viên nhưng cô không thể xác nhận rằng sẽ có điều gì đó xảy ra. Dẫu vậy, họ luôn nói về những cơ hội.

Về phần Victoria Beckham, cô nhắc đến khả năng Spice Girls tái hợp trên sân khấu âm nhạc trong một cuộc trò chuyện vào đầu tháng này: "Chúng tôi có một nhóm trò chuyện (group chat), tôi thường nói chuyện với tất cả những cô gái. Sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi làm một vài thứ để ăn mừng như một bữa tối hay bữa trưa - một buổi ôn lại kỷ niệm, nhưng đúng, nó sẽ không tiến xa hơn vậy đâu".