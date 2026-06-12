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Giải trí

Shakira và dàn sao hùng hậu khuấy động khai mạc World Cup 2026

Thanh Chi
Thanh Chi
12/06/2026 08:28 GMT+7

Không khí khai mạc World Cup 2026 trở nên sôi động, cuồng nhiệt với màn trình diễn hoành tráng từ Shakira, Burna Boy cùng dàn sao hùng hậu: Maná, J Balvin, Belinda, Tyla…

Shakira và dàn sao hùng hậu khuấy động khai mạc World Cup 2026 - Ảnh 1.

Shakira mang không khí sôi động, máu lửa lên sân khấu khai mạc World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Hôm 11.6 (giờ địa phương), người hâm mộ bóng đá toàn cầu cùng hướng sự chú ý về sân vận động Azteca, Mexico City (Mexico) theo dõi khai mạc World Cup 2026. Sự kiện trở nên "nóng" hơn bao giờ hết với màn trình diễn của hàng loạt ngôi sao quốc tế, dẫn đầu là bộ đôi Shakira và Burna Boy. "Nữ hoàng nhạc World Cup" và nam nghệ sĩ người Burna Boy chiêu đãi cổ động viên và các đội bóng với Dai Dai - ca khúc chủ đề của mùa giải năm nay. Ngôi sao 49 tuổi làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất biểu diễn tại bốn kỳ World Cup khác nhau.

Shakira và dàn sao hùng hậu khuấy động khai mạc World Cup 2026 - Ảnh 2.

Tại sự kiện, bộ đôi Shakira - Burna Boy trình diễn Dai Dai, ca khúc được quảng bá là bài hát chủ đề của mùa giải năm nay. Tựa đề bài hát được lấy từ tiếng Ý, mang nghĩa "tiến lên/cố lên", là lời cổ vũ nồng nhiệt cho những ngôi sao sân cỏ "cháy" hết mình tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh

ẢNH: REUTERS

Shakira và dàn sao hùng hậu khuấy động khai mạc World Cup 2026 - Ảnh 3.

Hai nghệ sĩ khuấy động không khí cùng dàn vũ công đông đảo, đem đến màn trình diễn sôi động, thu hút từ phần nghe đến phần nhìn. Trước thềm khai mạc World Cup 2026, ca khúc đã vượt mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau hơn nửa tháng phát hành

ẢNH: REUTERS

Shakira và dàn sao hùng hậu khuấy động khai mạc World Cup 2026 - Ảnh 4.

Ở tuổi 49, Shakira được nhận xét vẫn giữ phong độ đỉnh cao với chất giọng nội lực, lôi cuốn, sắc vóc khỏe khoắn cùng những màn vũ đạo hút mắt

ẢNH: REUTERS

Shakira và dàn sao hùng hậu khuấy động khai mạc World Cup 2026 - Ảnh 5.

Theo ban tổ chức, lễ khai mạc World Cup 2026 thu hút hơn 80.000 người tại sân vận động và hàng triệu người theo dõi trên thế giới. Đây là lần thứ ba Mexico đăng cai World Cup, tuy nhiên lần này họ chia sẻ quyền đăng cai với Mỹ và Canada

ẢNH: REUTERS

Shakira và dàn sao hùng hậu khuấy động khai mạc World Cup 2026 - Ảnh 6.
Shakira và dàn sao hùng hậu khuấy động khai mạc World Cup 2026 - Ảnh 7.
Shakira và dàn sao hùng hậu khuấy động khai mạc World Cup 2026 - Ảnh 8.
Shakira và dàn sao hùng hậu khuấy động khai mạc World Cup 2026 - Ảnh 9.

Những màn trình diễn tại khai mạc World Cup năm nay đan xen giữa tinh thần thời đại và tôn vinh văn hóa giàu bản sắc của nhiều nước trong khu vực

ẢNH: REUTERS

Shakira và dàn sao hùng hậu khuấy động khai mạc World Cup 2026 - Ảnh 10.
Shakira và dàn sao hùng hậu khuấy động khai mạc World Cup 2026 - Ảnh 11.

Trước khi trận đấu mở màn giữa Mexico và Nam Phi bắt đầu, ca sĩ Tyla đã trình diễn quốc ca Nam Phi. Trong khi đó, biểu tượng nhạc ranchera Alejandro Fernández hát quốc ca Mexico trên sân vận động huyền thoại này. Đây là nơi đã chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử của bóng đá với sự góp mặt của những huyền thoại như Pelé và Diego Maradona tại World Cup 1970 và 1986

ẢNH: AFP, REUTERS

Shakira và dàn sao hùng hậu khuấy động khai mạc World Cup 2026 - Ảnh 12.

Nhóm Maná "cháy" hết mình trước hàng chục nghìn khán giả. “Tôi tin rằng hai trong số những điều đẹp đẽ nhất tồn tại là nghệ thuật và thể thao bởi vì chúng có khả năng gắn kết mọi người lại với nhau. Bóng đá kết nối cả một quốc gia bằng cùng một cảm xúc và âm nhạc cũng làm được điều tương tự. Đó là lý do tại sao việc được góp mặt trong lễ khai mạc World Cup lại đặc biệt đối với chúng tôi”, Fher Olvera - giọng ca chính của nhóm chia sẻ với Billboard Español

ẢNH: REUTERS

Shakira và dàn sao hùng hậu khuấy động khai mạc World Cup 2026 - Ảnh 13.

"Ông hoàng reggaeton" J Balvin mang đến màn trình diễn đầy màu sắc, hòa vào không khí sôi động của sự kiện

ẢNH: REUTERS

Shakira và dàn sao hùng hậu khuấy động khai mạc World Cup 2026 - Ảnh 14.

Ngôi sao Venezuela - Danny Ocean với tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa

ẢNH: REUTERS

Shakira và dàn sao hùng hậu khuấy động khai mạc World Cup 2026 - Ảnh 15.

Nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất người Mexico - Salma Hayek, đã đảm nhiệm vai trò host (dẫn dắt chương trình) danh dự trong lễ khai mạc, sau khi được bổ nhiệm làm đại sứ chính thức của giải đấu

ẢNH: REUTERS

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