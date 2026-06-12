Shakira và dàn sao hùng hậu khuấy động khai mạc World Cup 2026

Nhóm Maná "cháy" hết mình trước hàng chục nghìn khán giả. “Tôi tin rằng hai trong số những điều đẹp đẽ nhất tồn tại là nghệ thuật và thể thao bởi vì chúng có khả năng gắn kết mọi người lại với nhau. Bóng đá kết nối cả một quốc gia bằng cùng một cảm xúc và âm nhạc cũng làm được điều tương tự. Đó là lý do tại sao việc được góp mặt trong lễ khai mạc World Cup lại đặc biệt đối với chúng tôi”, Fher Olvera - giọng ca chính của nhóm chia sẻ với Billboard Español