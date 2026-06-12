Shakira và dàn sao hùng hậu khuấy động khai mạc World Cup 2026

Không khí khai mạc World Cup 2026 trở nên sôi động, cuồng nhiệt với màn trình diễn hoành tráng từ Shakira, Burna Boy cùng dàn sao hùng hậu: Maná, J Balvin, Belinda, Tyla…
Hôm 11.6 (giờ địa phương), người hâm mộ bóng đá toàn cầu cùng hướng sự chú ý về sân vận động Azteca, Mexico City (Mexico) theo dõi khai mạc World Cup 2026. Sự kiện trở nên "nóng" hơn bao giờ hết với màn trình diễn của hàng loạt ngôi sao quốc tế, dẫn đầu là bộ đôi Shakira và Burna Boy. "Nữ hoàng nhạc World Cup" và nam nghệ sĩ người Burna Boy chiêu đãi cổ động viên và các đội bóng với Dai Dai - ca khúc chủ đề của mùa giải năm nay. Ngôi sao 49 tuổi làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất biểu diễn tại bốn kỳ World Cup khác nhau.
Những màn trình diễn tại khai mạc World Cup năm nay đan xen giữa tinh thần thời đại và tôn vinh văn hóa giàu bản sắc của nhiều nước trong khu vực
ẢNH: REUTERS
Trước khi trận đấu mở màn giữa Mexico và Nam Phi bắt đầu, ca sĩ Tyla đã trình diễn quốc ca Nam Phi. Trong khi đó, biểu tượng nhạc ranchera Alejandro Fernández hát quốc ca Mexico trên sân vận động huyền thoại này. Đây là nơi đã chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử của bóng đá với sự góp mặt của những huyền thoại như Pelé và Diego Maradona tại World Cup 1970 và 1986
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