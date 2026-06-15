Ngôi sao Man City Jeremy Doku khó xử khi sắp có con đầu lòng: Sợ ‘lơ là’ đội tuyển Bỉ

Jeremy Doku muốn cùng Bỉ đi sâu tại World Cup 2026 ảnh: AFP

Doku sẽ đóng vai kép chính tại đội tuyển Bỉ

Vào lúc 2 giờ ngày 16.6, đội tuyển Bỉ sẽ đá trận ra quân World Cup 2026 gặp Ai Cập, để khởi đầu cho hành trình tranh ngôi đầu bảng G. Đó sẽ là trận đấu ngôi sao tấn công Jeremy Doku rất quyết tâm ghi bàn cho "Quỷ đỏ".

Đây là kỳ World Cup thứ 2 của ngôi sao CLB Man City. Sau một mùa giải bùng nổ cùng nửa xanh thành Manchester với 8 bàn thắng và 14 đường kiến tạo, chân sút sinh năm 2002 được đánh giá là trụ cột cho hành trình chinh phục thế giới của đội tuyển Bỉ.

Cá nhân cầu thủ 24 tuổi cũng có những động lực riêng, khi vợ của anh, Shireen, dự kiến sinh con đầu lòng vào tuần thứ 2 của tháng Bảy, khi World Cup 2026 bước vào vòng tứ kết. Điều này khiến ngôi sao CLB Man City Jeremy Doku cảm thấy khó xử.

Jeremy Doku đến với World Cup 2026 sau mùa giải bùng nổ cùng Man City ảnh: AP

Doku rất muốn thi đấu thật nổi bật để đưa đội Bỉ góp mặt ở tốp 8 đội mạnh nhất World Cup 2026, trước khi nghĩ đến việc cá nhân. Cụ thể, cầu thủ này muốn sát cánh cùng vợ mình ngày lâm bồn để chào đón con đầu lòng.

Doku bày tỏ: "Điều đó phụ thuộc vào thời điểm xảy ra, nhưng đây là đứa con đầu lòng của tôi, vì vậy tôi chắc chắn muốn có mặt ở đó. Nếu bạn hỏi tôi muốn gì, câu trả lời của tôi là không ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc chào đời của đứa con đầu lòng.

Nhưng tôi cũng biết rằng bóng đá còn liên quan đến nhiều yếu tố khác nữa. Tôi biết Liên đoàn Bóng đá Bỉ ủng hộ các cầu thủ của mình và hiểu hoàn cảnh của họ. Chúng ta sẽ xem xét có thể làm gì".

Jeremy Doku từng góp mặt ở World Cup 2022, nhưng chỉ có đúng 1 lần vào sân thay người thi đấu 18 phút trong trận gặp Croatia. Sau 4 năm, khi những đàn anh thế hệ trước đã lùi lại, Doku đang là trụ cột của lứa cầu thủ mới bên cạnh thủ lĩnh còn sót lại như Kevin de Bruyne, Thibaut Courtois và Romelu Lukaku.