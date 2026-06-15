World Cup 2026, Tây Ban Nha - Cabo Verde: 'Bò tót' thị uy

Lamine Yamal và Nico Willams sẵn sàng ra sân trận ra quân của Tây Ban Nha ảnh: reuters

Tham vọng vô địch của Tây Ban Nha

Đội tuyển Tây Ban Nha đã có lúc thắt tim vì lo lắng hướng đến World Cup 2026, khi bộ đôi tấn công Lamine Yamal - Nico Willames và tiền đạo Victor Munoz cùng bị chấn thương. Trong đó Yamal đã phải "ngồi chơi xơi nước" nhiều tháng.

Dù Fermin Lopez đã phải sớm nói lời chia tay với giấc mơ World Cup vì không kịp bình phục, HLV Luis de la Fuente có thể thở phào khi 3 ngôi sao kể trên đã tập luyện trở lại ở Tennessee. Về cơ bản, ông Fuente có đầy đủ lực lượng cho trận Tây Ban Nha - Cabo Verde.

Băn khoăn lớn nhất của Tây Ban Nha sẽ là câu hỏi liệu có nên tung bộ 3 vừa bình phục chấn thương vào sân ngay từ đầu, hay chậm lại một chút cho cuộc đua dài hơi tại World Cup 2026. Thực tế, Tây Ban Nha vẫn rất đáng gờm khi sở hữu đội hình có chiều sâu.

Lịch thi đấu của hai đội Ảnh: FPT PLAY

Ryan Mendes sẽ là thủ lĩnh hàng công của Cabo Verde ảnh: reuters

Cầu thủ đa năng Mikel Oyarzabal vẫn chơi hoàn hảo trong vai trò "số 9 ảo". Tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu, anh là 1 trong 3 cầu thủ có hơn 10 lần tham gia vào các bàn thắng (6 bàn, 4 kiến tạo) bên cạnh Erling Haland (18 lần), Memphis Depay (12 lần).

Kể cả khi bộ đôi Nico Willams và Lamine Yamal không ra sân từ đầu, Tây Ban Nha vẫn rất đáng gờm với Ferran Torres, Alex Baena tài năng và khát khao sẵn sàng thế chỗ, để giúp "Bò tót" Tây Ban Nha kéo dài chuỗi bất bại trong 31 trận chính thức gần đây nhất (thắng 25 trận) kể từ tháng 3.2023.

Ngược lại, là 1 trong 4 cái tên lần đầu tiên tham dự giải đấu cùng với Curaçao, Jordan và Uzbekistan, đội tuyển Cabo Verde đã 2 lần giành quyền vào vòng loại trực tiếp của Cúp bóng đá châu Phi dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Bubista.

Yamal đã tập trở lại cùng đội tuyển Tây Ban Nha ảnh: reuters

Đội bóng có biệt danh "Cá mập xanh" đến với World Cup 2026 bằng sức mạnh của đa sắc tộc, với cầu thủ đến từ 14 quốc gia (có 6 người đến từ Hà Lan) được HLV Pedro Leitao Brito (tên thường gọi Bubista) dày công bay khắp châu Âu để gầy dựng.

Từng đánh bại Cameroon để giành vé dự World Cup, đội Cabo Verde đã cho thấy mình không phải là kẻ nhút nhát chút nào, với bộ khung gồm thủ môn Vozinha, hậu vệ Pico Lopez, tiền vệ Ryan Mendes, Willy Semedo và tiền đạo Jovane Cabral, Dailon Livramento cùng sơ đồ 4-2-3-1 chặt chẽ.