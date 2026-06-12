Đội tuyển Tây Ban Nha gặp khó vì ngôi sao Yamal

Đội bóng xứ sở bò tót được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch World Cup 2026. Sau khi giành ngôi vương EURO 2024 với sức mạnh vượt trội, đội tuyển Tây Ban Nha đang phải chịu áp lực lớn trước sự kỳ vọng của người hâm mộ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.



Yamal đá chính hay dự bị?

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ đá trận ra quân ở vòng bảng gặp tân binh Cabo Verde, lúc 23 giờ ngày 15.6. Đây được dự đoán là trận đấu dễ dàng đối với thầy trò HLV Luis de la Fuente. Tuy nhiên, với thuyền trưởng người Tây Ban Nha, cũng như giới truyền thông và người hâm mộ xứ đấu bò, việc sử dụng nhân sự thế nào vẫn là nỗi băn khoăn lớn.

Sao trẻ Lamine Yamal nhận được sự kỳ vọng lớn sẽ giúp đội tuyển Tây Ban Nha tiến xa tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Mối lo ngại này chủ yếu xoay quanh trường hợp của thần đồng Lamine Yamal. Sau khi dính chấn thương gân kheo trong màu áo Barcelona, tài năng trẻ xứ Catalan đã phải ngồi ngoài kể từ tháng 4. Tiền đạo sinh năm 2007 đã bỏ lỡ 2 trận giao hữu khởi động của Tây Ban Nha trước thềm World Cup 2026, lần lượt gặp Iraq và Peru.

Hiện tại, cầu thủ này được cho là đã bình phục chấn thương. Tuy nhiên, một câu hỏi lớn được đặt ra: Liệu Yamal có nên đá chính trong trận ra quân với Cabo Verde? Có khôn ngoan hay không khi mạo hiểm với nguy cơ tái phát chấn thương, trong một trận đấu mà Tây Ban Nha không nhất thiết phải cần đến sự phục vụ của anh? Những câu hỏi tương tự cũng đang được đặt ra cho lượt trận thứ hai gặp Ả Rập Xê Út (23 giờ ngày 21.6), đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều so với nhà đương kim vô địch EURO.

Nhiều ý kiến trái chiều

Theo truyền thông Tây Ban Nha, chủ đề về cách sử dụng Yamal đã trở thành một cuộc tranh luận mang tính quốc gia tại xứ sở bò tót. Mọi người đều hiểu rằng Lamine Yamal sẽ đóng vai trò then chốt cho tham vọng tiến xa của Tây Ban Nha. Và nếu sao trẻ Barcelona tái phát chấn thương giữa chừng, cơ hội vô địch của thầy trò HLV Fuente sẽ bị giảm đi đáng kể.

Việc cất Lamine Yamal trên băng ghế dự bị được nhiều người coi là quyết định hợp lý nhất vào lúc này để bảo vệ cho đôi chân của anh. Trong khi đó, cũng có luồng ý kiến tin rằng chân sút 19 tuổi cần phải được ra sân nhiều để lấy lại cảm giác bóng và nhịp độ thi đấu, nhằm sẵn sàng cho các trận đánh lớn phía trước.

Nhiều chuyên gia xứ bò tót cũng đưa ra cảnh báo, trận mở màn gặp Cabo Verde và tiếp theo là cuộc đối đầu với Ả Rập Xê Út, sẽ không hề dễ dàng với đoàn quân của ông Fuente. Để chắc chắn giành chiến thắng, Tây Ban Nha cần tận dụng mọi lợi thế có thể, và việc điền tên Lamine Yamal vào đội hình xuất phát là điều rất cần thiết.

"Yamal đang tập luyện rất tốt. Quá trình hồi phục đang tiến triển thuận lợi. Các bác sĩ và HLV Fuente sẽ là những người đưa ra quyết định cuối cùng", Aitor Karanka - Giám đốc Thể thao của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) chia sẻ với báo chí nước này.

Hiện tại, theo nhận định của truyền thông Tây Ban Nha, kịch bản khả thi nhất là cho tài năng trẻ này xuất phát từ băng ghế dự bị. Lamine Yamal có thể sẽ không đá chính ở trận mở màn mà được tung vào sân trong hiệp 2, với hy vọng rằng La Roja đã sớm định đoạt được thế trận trước đó.