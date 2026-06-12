'Người hùng' giúp Hàn Quốc ngược dòng ngoạn mục trước đội bóng châu Âu, là ai?

In dấu giày trong cả hai bàn thắng của Hàn Quốc

Đội tuyển Hàn Quốc đã có khởi đầu không thể ngọt ngào hơn tại vòng chung kết World Cup 2026 khi chạm trán đối thủ khó chịu CH Czech trên sân vận động Guadalajara, Mexico. Dù bị đánh giá thấp hơn về thể hình và phải nhận "gáo nước lạnh" sau bàn mở tỷ số của Ladislav Krejci ở phút 58, các chiến binh Taeguk vẫn chứng minh bản lĩnh kiên cường của mình.

Trong tình thế khó khăn đó, tiền vệ Hwang In-beom đã tỏa sáng rực rỡ để kéo sập hệ thống phòng ngự của đại diện châu Âu. Phút 67, anh băng xuống và thực hiện pha ngoặt bóng để loại bỏ hoàn toàn hậu vệ lẫn thủ môn đối phương, trước khi dứt điểm tinh tế quân bình tỷ số 1-1 cho đội bóng xứ sở kim chi.

Khoảnh khắc Hwang In-beom ghi bàn thắng tuyệt đẹp ẢNH: REUTERS

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 80, chính tiền vệ này tiếp tục tung ra đường chuyền dọn cỗ để Oh Hyeon-gyu đệm bóng ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 đầy ngoạn mục, mang về 3 điểm trọn vẹn cho Hàn Quốc ở trận ra quân của giải đấu.

Ngày Hwang In-beom được biết đến nhiều hơn

Sinh năm 1996 với chiều cao 1,77 m, Hwang In-beom hiện khoác áo CLB Feyenoord tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Trước đó, anh đã kinh qua hàng loạt đội bóng châu Âu như Rubin Kazan, Olympiacos hay Red Star Belgrade.

Trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tiền vệ 29 tuổi từng khiến người hâm mộ xứ sở kim chi lo lắng khi dính chấn thương cổ chân nghiêm trọng vào tháng 3, đe dọa trực tiếp đến cơ hội đến Bắc Mỹ của anh. So với những người đồng đội lẫy lừng luôn chiếm sóng truyền thông như siêu sao Son Heung-min hay Lee Kang-in, Hwang In-beom ít khi được nhắc đến.

Hwang In-beom là cái tên chơi xuất sắc nhất bên phía Hàn Quốc ở trận ra quân ẢNH: REUTERS

Thế nhưng, thảm cỏ World Cup 2026 mới là "sân khấu" của Hwang In-beon. Tiền vệ 30 tuổi hầu như có mặt ở mọi điểm nóng trên sân. Màn trình diễn thăng hoa trước CH Czech chính là khoảnh khắc "người hùng thầm lặng" này bước ra ánh sáng.