Opta thống kê 10 trận đáng xem nhất vòng bảng World Cup 2026: Rất ‘lạ’ vì thiếu Bồ Đào Nha, Anh...

72 trận đấu ở vòng bảng World Cup 2026

Đối với người hâm mộ bóng đá, những ngày tháng có thể xem trọn vẹn từng trận đấu tại một kỳ World Cup đã lùi xa vào quá khứ. Việc mở rộng quy mô giải đấu lên 48 đội đồng nghĩa với việc sẽ có tới 72 trận đấu vòng bảng được diễn ra để sàng lọc ra 32 cái tên bước tiếp (đây cũng là tổng số đội tham dự tại mỗi kỳ World Cup kể từ năm 1998 đến 2022).



Có rất nhiều giờ bóng lăn ở vòng bảng. Bên cạnh đó, một yếu tố khác cần cân nhắc với phần lớn người hâm mộ trên thế giới là nhiều trận đấu được xếp vào khung giờ khá ngặt nghèo. Sẽ cực khó để khán giả có thể theo dõi mọi trận đấu mình mong muốn.

Theo trang Opta Anylyst, đây là 10 trận đấu đáng xem tại vòng bảng World Cup 2026, được sắp xếp theo thứ tự thời gian (theo giờ Việt Nam) mà người hâm mộ không nên bỏ lỡ. Bất ngờ khi những đội bóng lớn như Bồ Đào Nha, Anh, Đức, Bỉ lại vắng mặt trong danh sách này.

Mexico - Nam Phi, 2 giờ ngày 12.6

Tái hiện lại trận khai mạc World Cup 2010, Mexico và Nam Phi là những đội mở màn cho giải đấu năm nay tại Estadio Azteca - sân vận động huyền thoại ở Mexico City mang đậm dấu ấn lịch sử. Nơi đây từng tổ chức các trận chung kết World Cup năm 1970 (khi Brazil của Pele lên ngôi vô địch) và năm 1986 (khi Argentina của Diego Maradona đăng quang), cũng như chứng kiến thất bại của đội tuyển Anh ở vòng tứ kết năm 1986 trước "bàn tay của Chúa" của Maradona.

Trận mở màn giữa Mexico và Nam Phi Ảnh: FPT Play

SVĐ Azteca ở Mexico là nơi diễn ra trận khai mạc World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Cuộc đối đầu năm 2010 giữa hai đội được nhớ đến nhiều nhất bởi siêu phẩm mở tỷ số "mang tính biểu tượng cho toàn châu Phi" của Siphiwe Tshabalala. Người hâm mộ đang mong chờ một kịch bản bùng nổ tương tự ở lần tái đấu này.

Brazil - Ma Rốc, 5 giờ ngày 14.6

Vấn đề của việc mở rộng quy mô tại kỳ World Cup năm nay là các đội bóng lớn bị phân tán hơn trước. Do đó, các trận đấu vòng bảng giữa những cái tên sừng sỏ trở nên khan hiếm hơn. Dẫu vậy, ngày thi đấu thứ ba của World Cup 2026 sẽ chứng kiến một cuộc đụng độ hấp dẫn. Đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới Brazil sẽ đối đầu với hiện tượng năm World Cup 2022 - Ma Rốc trong một trận cầu hứa hẹn nhiều kịch tính.

Cam, thịt bò, máy pha cà phê: Các đội tuyển mang gì đến World Cup 2026?

Đội hình của Brazil sở hữu những ngôi sao tấn công cực khủng. HLV Carlo Ancelotti chỉ triệu tập vỏn vẹn 5 tiền vệ nhưng có tới 9 tiền đạo. Trong khi đó, Ma Rốc lúc này cũng là đội bóng chơi thiên về tấn công nhiều hơn, chủ động pressing áp đặt thế trận.

Brazil sở hữu nhiều ngôi sao tấn công thượng thặng ẢNH: REUTERS

Hà Lan - Nhật Bản, 3 giờ ngày 15.6

Trận mở màn của bảng F rất đáng chú ý. Hà Lan sở hữu đội hình chất lượng, nhưng thất bại gây sốc 0-1 trước Algeria trong trận giao hữu cọ xát trước giải cho thấy họ vẫn còn tồn tại những vấn đề lớn.

Nhật Bản không phải là đội bóng mạnh ở World Cup, nhưng "samurai xanh" thường rất giỏi trong việc gây bất ngờ trước các ông lớn. Tại Qatar năm 2022, đại diện châu Á từng đánh bại cả Đức lẫn Tây Ban Nha ở vòng bảng.

Tây Ban Nha - Cabo Verde, 23 giờ ngày 15.6

Nhà đương kim vô địch châu Âu và cũng là ứng cử viên số một cho chức vô địch World Cup 2026, sẽ bắt đầu chiến dịch trước một đối thủ lần đầu tiên tham dự giải đấu. Cabo Verde là quốc gia có dân số ít thứ hai trong lịch sử từng giành vé dự World Cup (chỉ sau Iceland tại Nga 2018 và Curacao năm nay). Tân binh này đã lọt vào vòng chung kết bất chấp nhiều hoài nghi.

Yamal là cầu thủ trẻ tài năng nhất, được kỳ vọng sẽ tỏa sáng mùa hè này ẢNH: REUTERS

Trong số tất cả các màn so tài ở vòng bảng, đây là cặp đấu có khả năng cao xuất hiện một "cơn mưa bàn thắng" hủy diệt. Cần nhớ rằng, Tây Ban Nha đã có chiến thắng đậm đà 7-0 trước Costa Rica ngay trong trận ra quân tại World Cup 2022.

Pháp - Senegal, 2 giờ ngày 17.6

Hai đội tuyển này mới chỉ chạm trán nhau đúng một lần trong quá khứ, nhưng đó lại là một trận đấu đi vào lịch sử. Đương kim vô địch Pháp đã khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngai vàng tại World Cup 2002 bằng thất bại bất ngờ với tỷ số 0-1 trước Senegal. Kết quả này đã tạo nên cơn địa chấn trong thế giới bóng đá và mở màn cho một chiến dịch thảm họa của người Pháp.

Đội tuyển Pháp đã áp đảo hoàn toàn trận đấu đó, nhưng không thể tìm được đường vào khung thành đối phương. Giờ đây, họ sẽ hướng tới mục tiêu đòi lại món nợ năm xưa ngay trong trận mở màn tại bảng I.

Iraq - Na Uy, 5 giờ ngày 17.6

Iraq có lần thứ hai trong lịch sử dự World Cup (trước đó vào 1986). Ở thời điểm đó, họ đã để thua cả ba trận vòng bảng, chỉ ghi được duy nhất một bàn thắng. Đội bóng Tây Á chắc chắn muốn để lại ấn tượng tốt hơn khi khởi động chiến dịch năm 2026 tại Boston.

Erling Haaland là tay săn bàn cừ khôi của đội tuyển Na Uy ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, Na Uy sẽ là thử thách cực kỳ khắc nghiệt. Họ là đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu, với tổng cộng 37 bàn. Na Uy sở hữu dàn siêu sao đích thực trong đội hình, bao gồm Erling Haaland, Martin Odegaard, Alexander Sorloth và Jorgen Strand Larsen. Na Uy đang được nhắc đến như một "ngựa ô" có thể làm nên chuyện tại World Cup 2026.

Ecuador vs Curacao, 7 giờ ngày 21.6

Ecuador bước vào World Cup 2026 sau một chiến dịch vòng loại khu vực Nam Mỹ vô cùng xuất sắc, khi cán đích ở vị trí thứ hai (chỉ sau Argentina. Họ chỉ để thua vỏn vẹn 2 trong số 18 trận và chỉ để lọt lưới đúng 5 bàn. Hàng phòng ngự vô cùng kiên cố giúp họ trở thành ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu "ngựa ô" gây bất ngờ năm nay.

Tuy nhiên, Ecuador có thể sẽ phải chủ động dâng cao tấn công khi đối đầu với tân binh Curacao - quốc gia nhỏ bé nhất từng góp mặt tại một kỳ World Cup, và có khả năng là "kho điểm" mà mọi đội bóng ở bảng E đều muốn khai thác triệt để.

Curacao trước đó đã phải đụng độ với Đức, nên họ có thể sẽ rất khát điểm trong trận đấu này. Hơn nữa, bất kể màn trình diễn trên sân cỏ ra sao, câu chuyện cổ tích của Curacao cũng đủ sức biến trận đấu này thành một điều đáng xem ở giải đấu.

Scotland - Brazil, 5 giờ ngày 25.6

Scotland trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu tiên trong thế kỷ này. Các CĐV của họ sẽ đổ bộ đến Bắc Mỹ với số lượng khổng lồ. Cuộc đối đầu này cũng tái hiện lại trận khai mạc giải đấu năm 1998, cũng là lần gần nhất Scotland tham dự World Cup.

Kể từ đó, Scotland cũng đã góp mặt ở một số giải đấu lớn, mà gần đây nhất là EURO 2024 - giải đấu mà họ nhận gáo nước lạnh từ đội chủ nhà Đức với thất bại ê chề 1-5 ngay trận ra quân. Có thể tin rằng, những bài học xương máu đã được rút ra và Scotland cần phải thể hiện một bộ mặt kiên cường hơn nhiều ở lần này. Scotland chưa từng vượt qua vòng bảng ở một giải đấu lớn nào sau 12 lần tham dự. Liệu đây có phải là thời điểm lịch sử gọi tên họ?

CHDC Congo - Uzbekistan, 6 giờ 30 ngày 28.6

Xem qua lịch thi đấu, đây không phải là một màn chạm trán mang lại cảm giác của những ông lớn giàu truyền thống tại World Cup. CHDC Congo mới chỉ tham dự giải đấu đúng một lần vào năm 1974 dưới cái tên Zaire, trong khi Uzbekistan chưa từng vượt qua vòng loại trước đây.

Cả hai đội sẽ không có nhiều hy vọng cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu tại bảng K, khi Bồ Đào Nha và Colombia tỏ ra quá vượt trội. Tuy nhiên, cả hai sẽ nhìn nhận đối thủ còn lại là mục tiêu khả thi có thể đánh bại, qua đó nuôi cơ hội đi tiếp với tư cách là một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Đây là trận đấu cuối cùng của họ ở vòng bảng. Cả hai đội có thể sẽ phải chơi cống hiến hết mình, khiến nó trở thành một trận cầu đáng xem.

Jordan - Argentina, 9 giờ ngày 28.6

Vì đây là trận hạ màn của cả hai đội tại bảng J, nên rất khó để biết chính xác tính chất quan trọng của màn đối đầu này tại thời điểm bóng lăn. Ví dụ, rất có thể Argentina đã sớm giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng. Tuy nhiên, khả năng trận đấu này mang tính quyết định cho cả hai đội là hoàn toàn có thể xảy ra. Và trong bóng đá, không ai nói trước được điều gì.

Messi (phải) và các đồng đội hiện là đương kim vô địch World Cup ẢNH: REUTERS

Jordan là một trong những đội bóng bị đánh giá thấp nhất giải đấu, trong khi Argentina là nhà đương kim vô địch thế giới. Mặc dù vậy, đừng quên rằng Argentina từng để thua sốc 1-2 trước một đại diện châu Á là Ả Rập Xê Út tại World Cup 2022.

Hơn thế nữa, các nhà đương kim vô địch World Cup thường vướng "lời nguyền", khi có tới 4 trong 6 kỳ gần nhất bị loại ngay từ vòng bảng (Pháp năm 2002, Ý năm 2010, Tây Ban Nha năm 2014 và Đức năm 2018).