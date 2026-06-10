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Thể thao World Cup 2026

HLV đội tuyển Anh báo tin không vui về ngôi sao Arsenal

Thu Bồn
Thu Bồn
10/06/2026 10:58 GMT+7

HLV Thomas Tuchel tiết lộ rằng tiền vệ cánh Bukayo Saka vẫn đang gặp vấn đề với chấn thương gân achilles. Ngôi sao Arsenal được đánh giá là không thể tham gia một số trận đấu tại World Cup 2026.

Trước ngày World Cup 2026 khởi tranh, đội tuyển Anh đã đánh bại New Zealand trong trận giao hữu. "Tam sư" vẫn còn một trận cọ xát nữa với Costa Rica vào ngày 11.6 trước khi bước vào trận đấu mở màn vòng bảng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

"Saka thi đấu trong tình trạng khó chịu vào cuối mùa"

Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Anh đã có đầy đủ lực lượng. Bộ tứ cầu thủ của Arsenal gồm Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze và Noni Madueke đã hội quân với "tam sư" sau trận thắng New Zealand. Tuy nhiên, các cầu thủ này vẫn phải được đánh giá lại khi bước vào trận giao hữu cuối cùng gặp Costa Rica.

Mới đây, HLV Tuchel tiết lộ rằng Saka vẫn đang gặp khó khăn với chấn thương gân achilles mà anh ấy gặp phải khi thi đấu cho Arsenal: "Bukayo vẫn đang trong quá trình hồi phục, thi đấu trong tình trạng khó chịu vào cuối mùa giải. Rõ ràng là anh ấy đang kiểm soát được nó và thi đấu ở đẳng cấp cao. Dù vậy, Saka vẫn chưa đạt 100% phong độ".

HLV đội tuyển Anh báo tin không vui về ngôi sao Arsenal - Ảnh 1.

HLV Tuchel cho biết Saka vẫn chưa đạt 100% phong độ

ẢNH: REUTERS

Vị HLV người Đức nói thêm: "Arsenal đã quyết định để Saka thi đấu dù đang bị đau và khó chịu, ngay cả khi anh ấy không thể tập luyện cả tuần trong giai đoạn chuẩn bị. Saka có thể ra sân ở trận gặp Costa Rica, nhưng cần được đội ngũ y tế kiểm tra kỹ lưỡng và đảm bảo hoàn toàn 100% thể lực. Đó là điều mà hiện tại cậu ấy chưa đạt được. Tôi nghĩ rất khó có khả năng Bukayo sẽ đá chính và thi đấu trọn vẹn tất cả các trận đấu từ giờ trở đi".

Trước khi vấn đề được phát hiện, Saka được cho là sẽ đá chính ở vị trí tiền vệ cánh phải của đội tuyển Anh tại World Cup 2026. Nhưng đến lúc này, thông tin từ HLV Tuchel cho rằng anh khó có thể thi đấu trọn vẹn một số trận đấu tại World Cup 2026 đang gây ra nhiều lo ngại. Phong độ của Saka vào cuối mùa giải 2025-2026 là không tốt. 4 trong tổng số 5 trận đấu cuối cùng của Arsenal, Saka đều bị thay ra sớm.

HLV đội tuyển Anh báo tin không vui về ngôi sao Arsenal - Ảnh 2.

Saka trải qua giai đoạn cày ải vào cuối mùa giải trong màu áo Arsenal

ẢNH: REUTERS

Noni Madueke thường xuyên được tung vào sân thay thế vị trí của Saka, từ đấu trường Ngoại hạng Anh đến Champions League. Nhiều khả năng, Madueke sẽ là phương án dự bị trực tiếp cho Saka tại đội tuyển Anh ở giải đấu lần này.

Tuy nhiên, người hâm mộ đang lo ngại về khả năng tạo ra sự khác biệt của Madueke ở những trận đấu lớn. Dù sở hữu tốc độ tốt và khả năng quấy phá hàng phòng ngự đối phương, nhưng anh chỉ ghi được 3 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo ở Ngoại hạng Anh. Thực tế, Madueke đã không ghi bàn hay kiến tạo ở 15 trong số 16 trận gần nhất khoác áo Arsenal trên mọi đấu trường.

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Đội tuyển Anh Arsenal World Cup World Cup 2026 SAKA Bukayo Saka
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