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Thể thao World Cup 2026

HLV Park Hang-seo xuất hiện cùng đội tuyển Hàn Quốc: Thân thiết với sao PSG

Thu Bồn
Thu Bồn
09/06/2026 15:33 GMT+7

HLV Park Hang-seo đã thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ, khi công khai những hình ảnh với toàn thể đội tuyển Hàn Quốc trong chiến dịch chuẩn bị cho World Cup 2026.

Động thái này của HLV Park Hang-seo gây sốt trên các diễn đàn bóng đá, bởi đây là lần đầu tiên ông chia sẻ khoảnh khắc đồng hành cùng tập thể đội tuyển Hàn Quốc kể từ khi nhận nhiệm vụ mới. Trong bức ảnh được đăng tải, ông Park xuất hiện đầy rạng rỡ và có khoảnh khắc khoác vai vô cùng thân thiết với ngôi sao đang khoác áo CLB PSG là Lee Kang-in.

HLV Park Hang-seo xuất hiện cùng đội tuyển Hàn Quốc: Thân thiết với sao PSG- Ảnh 1.

Khoảnh khắc HLV Park Hang-seo (trái) thân thiết với Lee Kang-in

ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó, bức ảnh tập thể của toàn đội được chụp trang trọng trên nền phong cảnh núi non hùng vĩ tại Salt Lake, tiểu bang Utah, Mỹ cũng phần nào cho thấy bầu không khí đoàn kết, quyết tâm của đại diện châu Á trước giờ xuất trận. Địa điểm rèn quân tại Mỹ được ban huấn luyện tuyển Hàn Quốc lựa chọn kỹ lưỡng, giúp các cầu thủ thích nghi tốt với điều kiện khí hậu cao nguyên trước khi di chuyển sang Guadalajara, Mexico để chính thức bước vào các trận đấu nghẹt thở tại bảng A. Ở thời điểm hiện tại, đội bóng xứ sở kim chi đã đến Mexico để bước vào giai đoạn tập luyện nước rút, trước khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh.

Tại kỳ World Cup năm nay, ông Park Hang-seo đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Hỗ trợ đội tuyển quốc gia. Trước đó, ông được bổ nhiệm là Phó chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA). Với kinh nghiệm 28 năm làm việc tại quê nhà và từng giữ vai trò trợ lý đắc lực cho HLV Guus Hiddink trong kỳ tích lọt vào bán kết World Cup 2002, sự hiện diện của ông Park được kỳ vọng sẽ mang lại điểm tựa vững chắc về cả mặt hậu cần lẫn chuyên môn cho HLV trưởng Hong Myung-bo.

HLV Park Hang-seo xuất hiện cùng đội tuyển Hàn Quốc: Thân thiết với sao PSG- Ảnh 2.

Tập thể đội tuyển Hàn Quốc chụp ảnh tại Utah, Mỹ

ẢNH: REUTERS

Theo lịch thi đấu tại bảng A, tuyển Hàn Quốc sẽ lần lượt chạm trán CH Czech vào ngày 12.6, Mexico vào ngày 19.6 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Nam Phi vào ngày 25.6. Sau chiến dịch World Cup 2026 cùng đội tuyển Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo sẽ sang Thái Lan để tiếp quản chiếc ghế nóng tại CLB Kanchanaburi theo bản hợp đồng thời hạn 2 năm đã ký kết từ cuối tháng 5.

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