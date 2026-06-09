Messi lập kỷ lục mới tại Mỹ trước thềm World Cup

Tấm thẻ in hình Messi có giá gần 3 tỉ đồng

Tấm thẻ sưu tập "2024-25 Topps Now MLS Gold 1-of-1" in hình Messi và siêu sao bóng rổ Steph Curry của CLB Golden State Warriors cùng thực hiện màn ăn mừng "night night" (chúc ngủ ngon) nổi tiếng đã được chốt giá lên tới 111.057 USD (khoảng 2,92 tỉ đồng). Hãng Topps xác nhận đây là tấm thẻ giải MLS đắt nhất từng được giao dịch trong lịch sử.

Sức hút của tấm thẻ này là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nó là sợi dây liên kết giữa Messi - biểu tượng lớn nhất của làng túc cầu và Curry - một trong những siêu sao có sức nhận diện thương hiệu hàng đầu của NBA, thông qua một phong cách ăn mừng mang tính biểu tượng vượt qua ranh giới giữa các môn thể thao.

Tấm thẻ in hình ngôi sao bóng đá Steph Curry và Messi ẢNH: TOPPS

Kỷ lục này là một cột mốc rất đáng chú ý, bởi trong quá khứ, thẻ lưu niệm MLS chưa bao giờ có vị thế hay giá trị giao dịch cao trên thị trường như thẻ NBA, NFL (bóng bầu dục). Sự xuất hiện của Messi tại Inter Miami đã phá vỡ hoàn toàn giới hạn đó. Một vật phẩm hiếm hoi kết hợp giữa Messi và Curry không chỉ thu hút những nhà sưu tầm MLS, mà còn hấp dẫn cả những người hâm mộ bóng đá, fan của CLB Golden State Warriors…

Giá trị của thương vụ này vượt xa khỏi phạm vi của thị trường sưu tầm đơn thuần. Siêu sao người Argentina từ lâu đã nâng tầm vị thế của Inter Miami, tạo nên cơn sốt vé tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) và giúp giải đấu tăng mạnh độ nhận diện trên bản đồ quốc tế. Giờ đây, hình ảnh của El Pulga tiếp tục đẩy giá trị của thị trường thẻ thể thao lên mức kỷ lục, tạo nên một sự kết hợp độc đáo giữa bóng đá, sức hút từ các siêu sao NBA và bầu không khí sục sôi trước thềm World Cup.

Messi chuẩn bị dự kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp cùng Argentina ẢNH: REUTERS

Cú hích từ phiên đấu giá này đến vào thời điểm vô cùng thích hợp với MLS. Ban tổ chức giải đấu đang nỗ lực biến sự chú ý dành cho World Cup thành bệ phóng phát triển bền vững, chứ không chỉ là một cơn sốt nhất thời trong một tháng diễn ra giải đấu. Ban tổ chức MLS từng khẳng định Messi chính là nhân tố cốt lõi trong chiến lược tăng trưởng dài hạn của giải. Theo báo cáo từ Reuters, lượng khán giả đến sân tại MLS đã tăng 35%.